10 tiểu bang Hoa Kỳ có cuộc sống tốt đẹp nhất

New York: Đài truyền hình CNBC mới đây có làm một cuộc thống kê xếp hạng các tiểu bang Hoa Kỳ dựa trên những phẩm chất của đời sống.

Hiện nay sau thời đại dịch covid, có đến 11 triệu công ăn việc làm ở Mỹ vẫn chưa kiếm được người, cho thấy là những người Mỹ có thể di chuyển đến những nơi mà họ thích và vẫn có thể tìm ra công ăn việc làm.

Đài truyền hình CNBC đã xếp hạng 10 tiểu bang có cuộc sống tốt đẹp nhất ở Mỹ dựa vào các yếu tố như là tỷ lệ tội ác , phẩm chất của môi trường, cũng như những tiện nghi về y tế.

Các tiểu bang Mỹ có cuộc sống tốt đẹp nhất theo thứ tự từ cao xuống thấp là

1. Vermont

2. Maine

3. Hawaii

4. North Dakota

5. Minnesota

6. Washington

7. Nebraska

8: đồng hạng New Jersey và Oregon

10. Iowa,

Chúng ta thấy là ngoài tiểu bang Hawaii, các tiểu bang đứng hàng đầu Mỹ về phẩm chất của cuộc sống đều là những tiểu bang ở miền đông và trung của nước Mỹ. 4 tiểu bang nằm sát biên giới Canada là Washington, Minnesota, Maine, và Vermont.

Không có những tiểu bang đông dân như các tiểu bang California, Texas, New York.. trong danh sách 10 tiểu bang hàng đầu.

Tiểu bang đứng hạng thứ nhì là tiểu bang Maine là nơi có tỷ lệ tội ác sút giảm liên tiếp trong 9 năm qua. Maine là tiểu bang kế cận tỉnh bang New Brunswick của Canada là nơi có nhiều thắng cảnh đẹp và nổi tiếng về món tôm hùm.

Tiểu bang đứng hàng đầu là tiểu bang Vermont là nơi có những mùa thu tuyệt đẹp. Vermont nằm giáp ranh với tỉnh bang Quebec của Canada. Vermont là một trong những tiểu bang Hoa Kỳ có ít dân nhất: trên 600 ngàn người theo thống kê năm 2020.

Tiểu bang Vermont là tiểu bang có hệ thống chăm sóc y tế và chương trình giữ trẻ đứng hàng đầu nước Mỹ. Ngoài ra Vermont là một trong những tiểu bang Hoa Kỳ, đứng đầu về phẩm chất của môi trường, không khí trong lành tốt cho sức khỏe.