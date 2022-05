14 học sinh tiểu học và một giáo viên bị bắn chết trong một cuộc giết người hàng loạt ở tiểu bang Texas

Uvalde, Texas: Một tên sát nhân 18 tuổi đã đọ súng với nhân viên an ninh biên giới Hoa Kỳ, trước khi xông vào một trường tiểu học bắn chết 14 học sinh và một giáo viên, bắn bị thương 13 em học sinh khác trước, và bắn bị thương bà ngoại ( nội) của hắn ta trước khi bị nhân viên an ninh bắn chết.

Vụ giết người hàng loạt diễn ra trong ngày thứ ba 24 tháng 5 tại thị trấn Uvalde, tiểu bang Texas.

Kẻ sát nhân tên là Salvador Roma, 18 tuổi là học sinh của trường trung học Uvalde.

Theo ông Greg Abbott, thống đốc tiểu bang Texas thì kẻ sát nhân đã bắn trọng thương bà ngoại ( nội) của hắn ta, trước khi lái chiếc xe vận tải pick up đến ủi vào cổng trường tiểu học và mở cuộc tàn sát.

Trường tiểu học Uvalde có 600 học sinh và nằm cách biên giới Mễ Tây Cơ khoảng 60 dặm về hướng đông và cách thành phố San Antonio khoảng 80 dặm về hướng tây.

Trong cuộc họp báo diễn ra chiều hôm thứ ba, thống đốc Greg Abbott của tiểu bang Texas nói là vụ giết người hàng loạt vừa xảy ra là một thảm kịch kinh hoàng.

Ông nói “Những gì đã xảy ra ở Uvalde là một thảm kịch kinh hoàng không thể dung thứ ở bang Texas. Cơ quan thực thi pháp luật địa phương đã có hành động nhanh chóng”.