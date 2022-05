149 vụ giết người hàng loạt xảy ra ở Hoa Kỳ trong năm 2022

Hoa Thịnh Đốn: Tính đến ngày thứ hai 16 tháng 5, đã có 149 vụ giết người hàng loạt diễn ra ở Hoa Kỳ từ đầu năm 2022 cho đến nay.

Trong năm ngoái 2021 có 693 vụ giết người hàng loạt diễn ra ở Hoa Kỳ.

Trong vòng 1 tuần qua cũng đã có 4 vụ giết người hàng loạt xảy ra ở Mỹ.

-Vụ giết người hàng loạt diễn ra ở thành phố Buffalo vào ngày 14 tháng 5 là vụ giết người có nhiều người chết nhất: 10 người bị giết và 3 người khác bị thương.

Nghi can là Payton Gendron, 18 tuổi, sau khi bắn chết người đã ra khỏi siêu thị Tops , đầu hàng cảnh sát.

– Ngày 15 tháng 5, nghi can David Chou, 68 tuổi đã xông vào một nhà thờ Tin Lành của cộng đồng người Mỹ gốc Đài Loan ở thành phố Laguna Woods, tiểu bang California.

Nghi can Chou là một người Mỹ gốc Trung quốc, rất ghét người Đài Loan, đã bắn chết 1 người và bắn bị thương 4 người khác.

Nghi can đã võ trang bằng hai khẩu súng ngắn, nhưng một cựu mục sư đã can đảm khống chế được nghi can sớm , vì nếu không thì số người bị thương vong còn gia tăng.

-Ngày 15 tháng 5 có một vụ giết người hàng lạot tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Vụ bắn người diễn ra ở một khu chợ trời với 2 người bị giết và 3 người khác bị thương.

-Ngày 13 tháng 5 có ít nhất 17 người bị thương tại trung tâm thành phố Milwaukee. Có những ẩu đả dẫn đến bắn người sau trận tranh tài của hiệp hội NBA trong tối hôm đó. Những nạn nhân bị thương từ 15 tuổi cho đến 47 tuổi.

-Ngày 27 tháng 4 trong một vụ cướp xe, kẻ cướp đã bắn chết 4 người ở thành phố Biloxi, tiểu bang Mississippi.