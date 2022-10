182 xe hơi bị cướp trong thành phố Toronto trong 9 tháng đầu năm nay 2022.

Toronto: Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ ba 4 tháng 10, thanh tra Rich Harris của sở cảnh sát thành phố Toronto cho biết là trong vòng 9 tháng đầu năm nay 2022, số xe bị cướp tại thành phố này lên đến 182 chiếc, so với số xe bị cướp trong toàn thể năm ngoái 2021 chỉ có 102 chiếc.

Trong số 182 chiếc bị cướp, cảnh sát đã thu hồi được 56 chiếc và những chiếc xe còn lại, chắc đã bị những tên cướp tẩu tán đi và nhất là bí mật đưa lên những chiếc tàu chở hàng, mang ra nước ngoài

Cũng theo thanh tra Harris thì sở cảnh sát đã phá vỡ một băng đảng cướp xe , bắt giữ hai nghi can và truy tầm thêm 2 nghi can khác.

Hai nghi can bị bắt giữ đều là những người trẻ dưới 20 tuổi, và gồm 1 thanh niên và một thiếu nữ.

Người thiếu nữ bị bắt giữ tên là Valerie Torres Lizcano năm nay 18 tuổi, bị buộc 18 tội danh liên quan đến các vụ cướp xe dùng vũ khí ở vùng Scarborough.

Trong số hai nghi can tại đào cũng có một thiếu nữ tên là Jasmine Oung, năm nay 18 tuổi ở vùng York trong thành phố Toronto.