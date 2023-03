22 doanh nhân đánh bạc tại giải đấu golf

Báo Nhà nước VN dẫn thông tin từ Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an VN) hôm 27/3 cho biết công an VN vừa khởi tố vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc, liên quan đến 22 người tham gia giải đấu golf do Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức.

22 người tham gia đánh bài poker tại một khách sạn năm sao ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, bị công an bắt quả tang vào rạng sáng ngày 21/3.

Người được công an xác định tổ chức đánh bạc là Trần Anh Linh, sinh năm 1976, Giám đốc Công ty Trần Lê Gia. Số tiền tham gia đánh bạc lên đến 4,6 tỷ đồng.

Công an xác định, nhóm 22 người này đều là chủ doanh nghiệp đến từ nhiều địa phương.

Theo báo Tuổi Trẻ, trong số những người bị công an tạm giữ hôm 21/3 có ông Lê Hùng Nam – Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam.

Những người tham gia đánh bạc được nói đang chuẩn bị để tham gia giải đấu golf tại sân golf Heron Lake Golf Course & Resort của Công ty CP khu nghỉ dưỡng và sân golf Đầm Vạc (Vĩnh Phúc) từ ngày 23 đến 25/3.

Tuy nhiên, theo báo trong nước, giải đấu này hiện vẫn chưa được cơ quan thẩm quyền của tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép cho tổ chức.