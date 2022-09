24 phần trăm cư dân Canada cắt giảm tiền mua thực phẩm

Halifax, Nova Scotia: Kết quả cũa một cuộc thăm dò dân ý mới đây cho thấy là 24 phần trăm những người được hỏi ý kiến, cho biết là họ cắt giảm tiền mua thực phẩm vì giá cả gia tăng quá cao.

Cuộc thăm dò dân ý này do trường đại học Dalhousie ở Halifax, phối hợp với công ty Caddle, hỏi ý kiến của trên 5 ngàn người trên toàn Canada.

Theo bản thăm dò dân ý này thì 8.2 phần trăm những người được hỏi ý kiến, cho biết là họ đã phải thay đổi những loại thực phẩm mà họ vẫn mua, bằng những thứ thực phẩm khác rẻ hơn. 7.1 phần trăm những người được hỏi ý kiến nói là họ phải nhịn ăn nhiều bữa vì thiếu tiền.

24 phần trăm những người được hỏi ý kiến cho biết là họ phải mua ít thực phẩm hơn vì không có đủ tiền.

Theo giáo sư Sylvain Charlebois của trường đại học Dalhousie thì 70 phần trăm những người được hỏi ý kiến là những phụ nữ, vì thế cắt giảm việc mua thực phẩm của những gia đình này cũng gây những ảnh hưởng đến việc nuôi nấng con trẻ.

3 phần 4 những người được hỏi ý kiến, đã tìm mua những món hàng bán rẻ hàng tuần ở các siêu thị.

Họ dùng những điểm có được khi mua những món hàng trước đó bằng thẻ tín dụng.

Theo sở thống kê Canada thì giá thực phẩm trong tháng 8 đã gia tăng 10. 8 phần trăm trong vòng 1 năm, và đây là mức gia tăng của thực phẩm cao nhất trong vòng 40 năm qua.

Những cửa hàng bán đồ với giá rẻ như No Frills , Fresh Co hay Dolarama đã thu hút thêm nhiều khách hàng trong thời có mức lạm phát gia tăng vượt mức.