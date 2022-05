25 triệu cư dân thành phố Thượng Hải vẫn còn bị cô lập

Thượng Hải: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ tư ngày 11 tháng 5, thì sau khi cho nới giãn những ngăn cấm trong vài ngày, các viên chức thành phố Thượng Hải đã gia tăng những biện pháp cô lập cư dân để ngăn ngừa sự lan truyền của loài covid.

Trên 25 triệu cư dân trong thành phố Thượng Hải đã bị cô lập với thế giới bên ngoài trong hơn 1 tháng qua.

Với chính sách ” hoàn toàn không nhượng bộ”

( Zero Covid) của chính quyền Trung quốc đã gây những khó khăn cho cư dân trong thành phố Thượng Hải trong việc mưu sinh.

Người ta không được ra ngoài mua sắm kể cả việc mua thực phẩm, các hệ thống xe chuyên chở công cộng không hoạt động, trong khi các toán chuyên viên y tế đi đến từng nhà xịt thuốc diệt khuẩn và khiến người ta lo ngại là thuốc diệt khuẩn sẽ làm hư hại quần áo và đồ dùng của dân chúng.

Việc cô lập hóa trung tâm thương mại và tài chánh của chính quyền Trung quốc, đã gây những thiệt hại nặng nề cho việc phát triển nền kinh tế của xứ này.

Số cư dân trong thành phố Thượng Hải bị nhiễm covid trong ngày thứ hai 9 tháng 5 đã sút giảm còn 3 ngàn người, so với con số 26 ngàn người một ngày vào giữa tháng 4. Cũng trong ngày thứ hai chỉ có 6 cư dân thành phố Thượng Hải chết vì covid và nâng tổng số người chết vì covid ở Thượng Hải trong làn sóng đại dịch đang diễn ra là 553 người: con số người chết khiêm tốn so với 25 triệu dân.

Tuy nhiên theo nhận định của một số chuyên gia y tế thì nếu không có những biện pháp ngăn ngừa hữu hiệu, có thể có đến trên 1.5 triệu người Trung quốc sẽ chết trong trận đại dịch covid này?

Những biện pháp ngăn ngừa covid cũng được sử dụng ở thành phố Bắc Kinh với những khu chúng cư có nhiều người nhiễm covid, bị phong tỏa, nhiều đường xe điện tạm thời không hoạt động ..

Trong ngày thứ tư 11 tháng 5, thành phố Thượng Hải như là một thành phố chết: đường xá vắng bóng xe cộ và không có bóng dáng cư dân trên các đường phố.