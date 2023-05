3 người bị thương trong một vụ nổ súng ở một nhà hàng Việt ở Tiểu Saigon

Garden Grove, California: Trong tối hôm thứ bảy ngày 27 tháng 5, một vụ nổ súng diễn ra ở một nhà hàng Việt trong thành phố Garden Grove, và đã khiến 3 người bị thương.

Theo những tin tức loan báo thì vụ nổ súng diễn ra vào lúc 11 giờ 36 phút tối thứ bảy tại nhà hàng The Hot Lounge & Restaurant ở số 12921 Magnolia Street.

Theo tin của sở cảnh sát thành phố Garden Grove thì nghi can đã rút súng ra bắn bừa bãi, sau một vụ cãi lộn lớn tiếng.

Các nhân viên cứu cấp đã chở ba nạn nhân vào bệnh viện cứu cấp. Hai nạn nhân là những người đàn ông ở khoảng 40 tuổi, đã bị thương với tình trạng trầm trọng có thể nguy hại đến tính mạng, trong khi người đàn ông thứ ba ở tuổi khoảng 30 , chỉ bị thương nhẹ.

Nghi can là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, đã bị những khách hàng trong tiệm chế ngự và sau đó chuyển giao cho cảnh sát.

Garden Grove là một trong bốn thành phố thuộc vùng Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại.

Nhà hàng The Hot Restaurant tọa lạc trong khu vực có nhiều nhà hàng Việt Nam và có một siêu thị của người Nam Hàn nhưng lại có nhiều khách hàng gốc Việt tới mua sắm.

Little Saigon ở tiểu bang California bao gồm hai thành phố Westminster và Garden Grove là Tiểu Saigon lớn nhất thế giới, với số cư dân người Việt ở hai thành phố này ước lượng lên đến 100 ngàn người.