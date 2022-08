3 người Việt bị bắt giữ ở Nigeria vì buôn lậu ngà voi và vảy tê tê.

Abuja, Nigeria: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 5 tháng 8, cơ quan bảo vệ đời sống hoang dã và nhân viên quan thuế xứ Nigeria đã tịch thu 397.5 ký lô vảy tê tê ( pangolin scales) và bắt giữ 8 nghi can có liên quan đến băng đảng buôn bán ngà voi và vảy tê tê trên toàn xứ Nigeria.

3 trong số những nghi can là người Việt Nam.

Cũng theo ông Timi Bomodi, phát ngôn viên của cơ quan quan thuế Nigeria thì 3 người Việt này là những nhân vật lãnh đạo của một băng đảng buôn lậu ngà voi và vảy tê tê.

Người phát ngôn viên của cơ quan quan thuế Nigeria cũng nói là vụ bắt giữ này là một phần của những cuộc hoạt động chủ động nhắm vào hệ thống buôn bán động vật hoang dã trên toàn thế giới.

Ông Bomodi cũng nói là từ đầu năm cho đến nay, sở quan thuế và cơ quan bảo vệ động vật hoang dã ở Nigeria đã phá vỡ 4 vụ buôn bán lậu động vật hoang dã ở xứ này.

Riêng trong năm 2021, các cơ quan an ninh và quan thuế của xứ Nigeria đã tịch thu 7.1 tấn ngà voi cà 850 ký lô vảy tê tê từ các băng đảng buôn bán lậu động vật hoang dã ở xứ này.