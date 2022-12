Sự quan trọng của sinh tố D

Phạm Hiếu Liêm

Đại đa số người Việt ở Mỹ có lượng vitamin D trong máu rất thấp. Tình trạng thiếu vitamin D xảy ra trên đa số người Mỹ nhất là người da màu và người lớn tuổi. Vì đời sống văn minh và trù phú, người Mỹ ở trong nhà với máy điều hoà không khí, di chuyển trên xe hơi với máy lạnh; thỉnh thoảng khi họ ra ngoài trời thì lại bôi kem ngăn tử ngoại tuyến (UV) để ngừa ung thư da, nên lượng vitamin D được tổng hợp từ tia sáng mặt trời tiếp xúc với da trở thành không đáng kể, nhất là vào mùa lạnh.

Người da màu ở vùng ôn đới tại Bắc Bán Cầu càng bị thiệt thòi hơn vì sắc tố trên da làm giảm sự tiếp xúc với UV một cách tự nhiên. Vì vậy nên nguồn vitamin D chính của người Mỹ đến từ thực phẩm như sữa, phó mát (cheese), yogurt, cá hồi (salmon), cá ngừ (tuna). Nhiều người Việt không tiêu hóa được lactose trong sữa nên càng thiếu vitamin D hơn các sắc dân khác tại Mỹ, do họ không uống sữa.

Trong thập niên gần đây, khảo cứu y khoa đã cho thấy rằng vitamin D đóng vai trò rất quan trọng cho sức khoẻ và tuổi thọ ngoài việc giúp hấp thụ calcium để giữ cho xương cứng cáp. Nhiều khảo cứu còn cho thấy vai trò quan trọng của vitamin D cho sức khoẻ tim mạch, ngừa nhồi máu cơ tim và đột quỵ; giúp hệ thống miễn nhiễm và ngăn ngừa các chứng ung thư ruột già và tụy tạng… ngừa tiểu đường loại 2, ngừa chứng sưng khớp xương v. v…

Mặc dù Institute of Medicine (IOM) đã khuyến cáo tăng lượng vitamin D cho mỗi cá nhân một ngày (RDA) lên tới 600 IU, con số đó có vẻ vẫn không đủ cho người Mỹ, nhất là các nhóm với màu da sậm vì họ sẽ cần ít nhất từ 1000 đến 2000 IU vitamin D mỗi ngày để bảo vệ sức khoẻ. Uống vitamin D phụ gia như vitamin D3 là phương pháp thực tế nhất cho người Việt tại Mỹ để có đầy đủ vitamin D trong cơ thể.

Trong mấy năm trở lại đây, các dược phòng và siêu thị ở Mỹ bán nhan nhản các viên thuốc phụ gia tổng hợp calcium và vitamin D, ban đầu để đáp ứng nhu cầu của phụ nữ ngăn ngừa chứng rỗng xương (osteoporosis) nhưng bây giờ lại bán cho nam giới nữa vì tiện lợi là chỉ uống một viên thuốc mà có được hai thứ phụ gia cần thiết, vì nhiều người đàn ông và bác sĩ của họ tin rằng uống calcium phụ gia có lợi như hạ huyết áp, mạnh bắp thịt và tốt cho xương v.v…và hoàn toàn vô hại cho cơ thể.

Thế nhưng trong năm vừa qua nhiều bằng chứng khoa học lại cho thấy rằng uống calcium phụ gia có thể nguy hiểm cho sức khoẻ của phái nam. Gần đây nhất là trong số Tháng Hai 2013 của JAMA Internal Medicine một khảo cứu lớn theo dõi 388,229 người cả nam lẫn nữ tuổi từ 50 tới 71, trong thời gian 12 năm đã cho thấy uống calcium phụ gia làm tăng tỷ lệ tử vong vì bệnh tim mạch của đàn ông có lẽ vì calcium đóng vào thành mạch máu quá nhiều.

Tóm lại, đàn ông nên uống vitamin D phụ gia nhưng không nên uống thêm calcium. Hấp thụ calcium từ thực phẩm như sữa, yogurt, broccoli v.v… là cách an toàn nhất thay vì uống bất cứ viên thuốc calcium nào.

Cũng xin nói thêm là cácvị cao tuổi do suy yếu hay bị té, nhưng sẽ ít bị té hơn sau khi uống vitamin D phụ gia được vài ngày theo các khảo cứu khoa học, có thể vì tác dụng lợi ích của vitamin D trên bắp thịt.

Quá nhiều vitamin D trong máu cũng có thể hại cho sức khỏe vì lượng calcium trong máu sẽ lên rất cao, vì thế sau khi uống vitamin D phụ gia khoảng 2 hay 3 tháng, chúng ta nên thử máu để chắc chắn có lượng vitamin D ở mức bình thường (25 OH vitamin D từ 30 đến 70 ng/ml).

Liem Pham, MD

Dr. Pham is former Jackson T. Stephens Professor and Vice Chairman of the Donald W. Reynolds Department of Geriatrics at UAMS.