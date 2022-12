43 lãnh đạo, nhân viên tại các trung tâm đăng kiểm bị khởi tố tội nhận hối lộ

Bốn mươi ba lãnh đạo, cán bộ tại các Trung tâm Đăng kiểm ở phía Nam liên quan đến sai phạm của ngành đăng kiểm đã bị khởi tố.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho truyền thông hay tin trên trong ngày 28/12.

Cụ thể, Công an cho biết, tính đến chiều 28/12, đã khởi tố 43 bị can liên quan vụ án tội môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ’ và giả mạo trong công tác’.

Trong cùng ngày, liên quan đến những sai phạm tại các Trung tâm đăng kiểm, Công an TPHCM đã mở rộng điều tra, phối hợp với Công an Hà Nội và Bộ Công an khám xét tại Phòng đăng kiểm xe cơ giới của Cục đăng kiểm Việt Nam tại Hà Nội do ông T.A.Q (tên viết tắt) làm quyền trưởng phòng.

Tại đây, Công an cũng đã thu giữ nhiều tài liệu, đồng thời triệu tập nhiều người có liên quan để phục vụ điều tra.

Ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục ĐKVN cho truyền thông hay “Đây là hoạt động cần thiết của cơ quan chức năng, giúp hoạt động đăng kiểm đi vào nề nếp”

Trước đó, trong chuyên án này, Công an TPHCM bước đầu xác định có sai phạm, tiêu cực trong quá trình cấp giấy chứng nhận kiểm định cho hơn 70 ngàn phương tiện tại 12 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TPHCM và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre.

Sau khi hàng loạt trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động do sai phạm, hoạt động đăng kiểm tại TPHCM, Long An, Đồng Nai, Hà Nội trở nên quá tải.