6 người Việt và một thiếu niên Việt bị buộc tội trông coi một nông trại cần sa ở nước Anh

Birmingham: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 19 tháng 7, cảnh sát thành phố Birmingham ở nước Anh đã bắt giữ một băng đảng người Việt trồng cần sa lậu trong thành phố này.

Theo các giới chức an ninh thì đây là vụ trồng cần sa bất hợp pháp ở thành phố Birmingham lớn nhất từ trước đến nay.

Số lượng cần sa tịch thu được trị giá khoảng 5 triệu Bảng Anh ( 5.1 triệu Mỹ kim).

Cảnh sát bắt giữ 7 nghi can và một thiếu niên 16 tuổi.

Cảnh sát đã tịch thu trên 5 ngàn cây cần sa trong một địa điểm trên đường New Bartholomew Street.

Tại địa điểm này cảnh sát bắt giữ 1 thiếu niên 16 tuổi có nhiệm vụ trông coi và 2 người đàn ông khác trốn trên nóc nhà.

Ngoài người thiếu niên 16 tuổi, 6 người đàn ông gốc Việt ở các hạng tuổi 22,25,34,36, 38 và 46 tuổi bị bắt giữ.