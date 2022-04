8 tỉ phú trong làng giải trí Hollywood năm 2022

Rihanna, Kim Kardashian và Kanye West tiếp tục duy trì khối tài sản kếch xù nhờ kinh doanh thuận lợi cùng các nguồn thu nhập khác.

Ngày 6/4, Forbes công bố bảng xếp hạng mới nhất về khối tài sản của những tỉ phú thế giới. Ở lĩnh vực giải trí, Rihanna với 1,7 tỉ Mỹ kim tiếp tục là tỉ phú đầu tiên của quê hương Barbados. Bà chủ Savage X Fenty xếp thứ 1.729 trong danh sách nhưng là nữ ca sĩ giàu nhất và là phụ nữ giàu thứ hai trong showbiz, chỉ sau Oprah Winfrey (2,6 tỉ Mỹ kim).

Kim Kardashian vươn lên hàng tỉ phú Mỹ kim từ năm 2021 nhờ hai đế chế Skims (nội y) và KKW Beauty (sản phẩm làm đẹp). Cô hiện đứng vị trí 1.645 với giá trị tài sản ròng 1,8 tỉ Mỹ kim. Ngoài lợi nhuận kinh doanh thì Kardashian còn có thu nhập cao từ quảng cáo, đại diện thương hiệu, thù lao show truyền hình thực tế “Keeping Up with the Kardashians”.

Tài sản chồng cũ Kim, Kanye West, tăng 200 triệu Mỹ kim so với năm ngoái. Với 2 tỉ Mỹ kim, tên anh xuất hiện ở vị trí thứ 1.513. Forbes xác nhận tổng tài sản của West chưa bao giờ chạm mốc 6,6 tỉ Mỹ kim như nhiều trang tin đã đưa.

Steven Spielberg đã tham gia sáng tạo trong hơn 100 bộ phim với tổng doanh thu 25 tỉ Mỹ kim. Điều đó đồng nghĩa ông kiếm bộn tiền ở vai trò đạo diễn. Spielberg có tài sản 3,7 tỉ Mỹ kim, đứng thứ 801 trong danh sách của Forbes.

Jay-Z kiếm hơn 470 triệu Mỹ kim vào năm 2021, nâng tổng thu nhập lên 1,3 tỉ Mỹ kim. Anh và Kanye West là hai rapper giàu nhất làng Hip-hop. Tạp chí Mỹ cho biết khối tài sản của chồng Beyoncé tăng nhanh sau thương vụ sang nhượng cổ phần nền tảng phát trực tuyến Tidal và hãng rượu champagne Armand de Brignac.

Tài sản của Oprah Winfrey giảm 100 triệu Mỹ kim so với năm 2021, hiện còn 2,6 tỉ Mỹ kim. Con số này bằng với tổng tài sản năm 2020 của bà. Dẫu bị thụt lùi, bà hoàng truyền hình vẫn giữ vững danh hiệu người phụ nữ giàu nhất nước Mỹ. Thu nhập của bà chủ yếu đến từ hệ thống chương trình truyền hình và tạp chí do bà sáng lập – Oprah Winfrey Network (OWN).

Đạo diễn của loạt phim Lord of the Rings và The Hobbit – Peter Jackson – lần đầu lọt danh sách tỉ phú. Tạp chí Mỹ viết: “Peter giàu có hơn sau khi bán cổ phần trong công ty phát triển phần mềm kỹ thuật số Unity Software với giá 975 triệu Mỹ kim. Ông đang có 1,5 tỉ Mỹ kim”.

Danh hài Tyler Perry sở hữu tròn một tỉ Mỹ kim, đứng vị trí 2.578. Forbes thống kê nam nghệ sĩ đã bỏ túi 150 triệu Mỹ kim khi ký hợp đồng sản xuất với đơn vị phân phối phim độc quyền ViacomCBS, thu 60 triệu Mỹ kim khi nắm cổ phần của dịch vụ trực tuyến BET+.