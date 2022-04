AI SẼ ÁM SÁT PUTIN?

Chứng kiến cảnh thường dân Ukraine đang sống trong hòa bình yên ấm bỗng lâm cảnh binh đao khói lửa, đặc biệt đây là một vụ xâm chiếm có tính toán của chóp bu Kremlin khiến nhiều người khó tránh bộc lộ thái độ bất bình. Thậm chí họ rất giận. Nhiều người còn nghĩ đến phải thanh toán kẻ chủ mưu gây ra thảm họa đáng ghét này, trong đó không ngoài khả năng một ai đó sẽ đứng lên trừ khử kẻ chủ mưu đó – cụ thể là ám sát.

Trò chuyện với mấy anh bạn cùng sở làm, lan man một hồi đề tài chiến tranh Ukraine xuất hiện. Một anh đặt câu hỏi liệu Mr. Putin có bị ám sát (?) vì nếu cứ ngồi lì ghế tổng thống, đồng thời là tổng tư lệnh quân đội, nhiều thường dân Ukraine và lính hai bên tiếp tục bị chết oan. Câu hỏi của anh khiến cả tổ (bốn người) chùng xuống.

Không khí nặng hẳn. Hình như đó là lời mặc niệm cho người dân Ukraine chết vì bom đạn. Quả nhiên thế. Làm sao người ta có thể chai đá, vô cảm trước những mất mát đau thương của một dân tộc hiếu hòa. Người ta bất bình vì Putin đã coi trời bằng vung, không để ai trong mắt, xua quân tấn công Ukraine, nã pháo thẳng vào những mục tiêu dân sự khiến cả thế giới cảm thấy hết sức xốn xang.

Từ trường học. Rồi bệnh viện. Sau đó là nhà hát. Rồi vườn trẻ. Những chung cư cao tầng. Xe hơi trên đường. Bất luận đó là nơi nào. Những bom đạn vô tình bởi những cái đầu hữu ý, cố tình nhắm vào những mục tiêu phi quân sự. Đạn nhả. Pháo nổ. Máu đổ. Những vết thương. Người ngã xuống. Tiếng kêu rú thất thanh. Khói đen kịt. Lửa ngùn ngụt ngất trời. Dân Ukraine đã làm gì (?) để hứng chịu những trừng phạt dã man như thế? Chẳng lẽ mơ ước được sống thịnh vượng an bình khi gia nhập EU và NATO là cái cớ để Putin ra lệnh san bằng Kyiv bằng mọi giá.

Có lẽ nhiều kẻ thân tín với Putin từng muốn khuyên ông bỏ ý định thôn tính Ukraine. Chẳng có gì là khó hiểu, hơn bao giờ hết, đánh Ukraine (ban đầu còn tưởng dễ) nhưng đánh được chắc gì đã giữ được! Và nếu có thể giữ được, liệu Ukraine có là một Afghanistan thứ II, nơi đã đẩy Liên Xô vào cảnh bức tử, chết đứng như Từ Hải vì chi phí khổng lồ của cuộc chiến tại đây khiến Liên Xô khánh kiệt. Lần này Putin hẳn đã tính toán sai (?), ông không ngờ ảo vọng vực lại Liên Xô chính là con rắn độc sẽ quay đầu mổ vào tay chủ!

Trở lại câu chuyện anh bạn cùng sở đặt ra: Liệu sẽ có ai đứng ra ám sát Mr. Putin; sau một hồi im lặng, một anh bạn khác cho rằng chuyện này hoàn toàn khả thi. Vấn đề nằm ở chỗ bao giờ bối cảnh chín muồi ấy sẽ đến (bởi) mỗi giai đoạn thời điểm sẽ có những tình huống bất ngờ ngoài dự tính.

Ý kiến, ý cò một hồi, ba trường hợp sau đây có thể xảy ra. Một: Putin sẽ không bao giờ bị ám sát, nếu tình huống đi đến chỗ cực xấu không thể chấp nhận, ông ta sẽ tự sát, tuy nhiên khả năng này có phần thấp mặc dù nó có thể xảy ra. Hai: Sẽ có người bắn Putin, nếu vậy, trong trường hợp này gã có thể là một kẻ xấu. Vâng. Đúng thế. Gã ám sát Putin vì lợi ích cá nhân. Khi nhận ra Putin càng lúc càng yếu thế, sa lầy, cùng đường; gã sẽ chộp lấy thời cơ và nổ súng. Gã sẽ được coi là một người hùng bởi xưa nay nhiều kẻ muốn bứng gốc Putin nhưng chưa ai làm được. Ba: Sẽ có người bắn Putin nhưng trong trường hợp này anh ta là người tốt. Giả thiết được đưa ra anh nhìn thấy Putin càng lúc càng leo thang chiến tranh, điên cuồng và mất khả năng tỉnh táo, việc gì cũng dám làm, anh ta vì sự an toàn của nhân loại đã đứng ra nhận lãnh trách nhiệm ngăn chặn Putin bằng cách nổ súng.

Sau những lời phân tích, tuy không phải từ các chính trị gia, càng không phải từ một giáo sư phân môn khoa học chính trị, càng không phải là một nhân viên điều tra liên bang FBI tầm cỡ, nhóm bạn đồng nghiệp chỉ gồm hai công dân Mỹ gốc Mễ, một gốc Việt, và một anh trắng toát. Những phân tích chung của họ khiến cả tổ gật gù một hồi. Cả tổ cảm thấy ba giả thiết này đều có lý. Ít nhất chúng là những giả thiết nhiều công dân trung bình có thể nghĩ ra.

Phải chăng chuyện sẽ có kẻ đứng lên trừ khử Mr. Putin không hẳn 100% ảo tưởng (hao hao một kịch bản phim Hollywood hay đại loại như cốt truyện trong Điệp viên 007); song nó là đề tài thảng hoặc vẫn xuất hiện tại các buổi trò chuyện mạn đàm? Xét tại một vài góc độ tư duy rất đỗi bình dân, sự cố Putin bị ám sát xem ra khá trùng khớp với những học thuyết âm mưu xuất hiện nhan nhản dạo gần đây trên Internet và các diễn đàn mạng xã hội.

Thậm chí có một chính khách Mỹ đã đả động đến chuyện này. Vâng. Tờ USA Today cho chạy một bài báo có cái tít khá động trời Lindsey Graham called for Putin’s assassination. Even discussing it brings danger to US, experts say. Nhắc thêm, Lindsey Graham là thượng nghị sĩ Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa đại diện tiểu bang South Carolina, người luôn có những tiếng nói thẳng thắn mạnh mẽ. Tư duy bảo thủ của ông bộc lộ khá rõ. Ông nóng nảy. Ông bộc trực. Trước tình cảnh dầu sôi lửa bỏng tại Ukraine khi Putin không ngừng các hành vi leo thang chiến tranh, trực giác đầu tiên của Mr. Graham là: Đánh rắn phải đánh giập đầu!

Khi cuộc chiến tại Ukraine bước qua tuần thứ 4, Putin ra lệnh cho Quân đội Nga sử dụng hỏa tiễn siêu âm (hypersonic missile) có khả năng phá hủy những mục tiêu ngầm dưới lòng đất. Nói tóm lại đây là vũ khí thuộc loại tối tân nhất của Nga. Thậm chí nhiều người đã cho rằng Putin sử dụng loại vũ khí này thí nghiệm thực tế tại Ukraine!

Vào ngày 16/03/2022 Thượng nghị sĩ Lindsey Graham còn tuyên bố (nguyên văn): It’s time for him to go. He’s a war criminal. Chuyện đến hay, thiên hạ đều biết Putin là một tội đồ thực sự. Bàn tay ông ta đã vấy quá nhiều máu bao kẻ dám đứng lên chống lại tư tưởng độc đoán cũng như hành động độc tài của ông. Điều này chẳng ai lạ gì, nhưng điệu được ông ta ra trước vành móng ngựa tòa án tội phạm quốc tế là điều hoang tưởng. Vâng. Bao năm qua, hễ chỗ nào có mâm cao, cỗ đầy, Putin nhà ta cứ thế ung dung chễm chệ một ghế VIP to đùng, mặt không đỏ, nói chuyện trơn tru không ấp úng, ai dám bắt ông ta?

Bực bội kẻ đã xua quân tấn công Ukraine một cách trắng trợn, một doanh nghiệp trẻ của California đã tung lên mạng lời rao trên tài khoản Linkedln (nguyên văn): Wanted: Dead or alive. Vladimir Putin for mass murder hồi đầu tháng 3 nhắm vào các quan chức quân đội Nga (hãy) giao nộp Putin (sống hay chết đều okay) với giải thưởng lên đến 1 triệu Mỹ kim. Qua hôm sau, quân đội Nga trả đũa, tấn công rát hơn vào các khu vực dân sự của Ukraine. Đó cũng là lúc Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đưa ra lời nhận xét na ná.

Cụ thể, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã mượn hai sự kiện nổi bật trong lịch sử của hai vị anh hùng dám đứng lên lãnh nhận sứ mệnh cao cả (ám sát hai kẻ độc tài trừ hại giúp dân). Không úp mở, Mr. Granham gởi đi một dòng tweet tại tài khoản Twitter (nguyên văn): Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military? Ở đây Brutus là một nhà chính trị của La-Mã đã ám sát Hoàng đế Julius Caesar còn Tướng Stauffenberg là người đã thực hiện kế hoạch ám sát nhà độc tài Adolf Hitler nhưng thất bại.

Vẫn theo Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (nguyên văn): The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out. You would be doing your country – and the world – a great service. Không hoa hòe, hoa sói; ông gần như nói toạc ra ý định của mình: Thế giới cần một người hùng có khả năng chặn đứng Putin. Hiển nhiên cách chặn đứng Putin ở đây là ám sát ông ta. Theo đó, nếu cứ hy vọng Putin sẽ thoái vị hoặc tự nhiên biến mất là điều ngây thơ hoang tưởng. Bởi sau nhiều năm Putin đã gầy dựng được một thế lực Mafia hết sức nguy hiểm đáng sợ. Nếu Putin không bị ám sát sẽ chẳng còn cách nào khả dĩ có thể khống chế ông ta.

Miễn luận phát biểu của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đúng sai, chỉ biết sau khi dòng tweet của ông được đánh đi lập tức nhiều ý kiến cho rằng phát biểu của ông khiến uy tín của Mỹ giảm hẳn vì theo đó Mỹ là kẻ chỉ biết xài luật rừng (could be interpreted as the U.S. disregarding international law). Hậu quả từ đây các loa tuyên truyền Nga và thế lực đồng minh sẽ vin vào rồi bảo: Đấy quý vị cứ nhìn xem, đến Uncle Sam còn chường mặt ra thực hiện những trò ám muội bẩn thỉu kiểu ấy, đã thế, tại sao chúng ta lại phải cao thượng đàng hoàng, đặc biệt nếu chúng ta cảm thấy cần trừ khử lãnh tụ của một nước cả gan đối đầu với chúng ta!

Chiến cuộc tại Ukraine đã bước qua tuần thứ 6. Chẳng mấy sẽ kéo qua tuần thứ 7. Tình hình tại Thủ đô Kyiv có phần êm song sự an nguy của dân Ukraine vẫn đang trong cảnh chuông treo chỉ mành, gay cấn chưa từng thấy, giữa lúc ấy Putin như gã điên mắc phải chứng khát máu, uống bao nhiêu đều chẳng đã cơn khát. Máu thường dân Ukraine, máu lính Nga và máu của những tay lính đánh thuê từ Armenia hay Syria không thể thỏa mãn Putin trong lúc này. Kyiv phải đầu hàng. Ukraine phải trở thành một phần lãnh thổ của Nga. Không thể khác hơn thế. Mọi cái đã được chép trong cuốn sổ khát vọng điên cuồng của Putin: Kịch bản một Liên Xô vinh quang trở lại (do) ông ta viết ra không thể nào thay đổi được.

Điều đó đồng nghĩa với tình hình càng lúc càng căng thẳng tại Ukraine. Số phận cuộc xâm lăng Ukraine lần này của Putin, nếu được ví như một đứa trẻ (nó) chính là một đứa trẻ quái thai, sức khỏe không có, tương lai của nó cũng không có. Đứa trẻ quái thai ấy sẽ chết yểu, vấn đề nằm ở chỗ nó sẽ lay lắt vật vã trong bao lâu. Nói toạc ra, lần xua quân xâm lăng Ukraine của Putin (nói một cách hoa mỹ –cuộc hành quân đặc biệt – a special operation) không thể có một tương lai sáng sủa. Quân đội Nga sẽ bị đẩy lui. Putin sẽ phải đối diện với ba tấc lụa trắng hay một bát thạch tín khi kế hoạch của ông hoàn toàn thất bại (bởi) tới lúc đó ông ta không còn mặt mũi nào nữa, hoặc ông ta sẽ điên loạn, sẽ hóa rồ.

Quá hiển nhiên, bao nhiêu máu xương đã bị cuộc xâm lăng này nghiền nát. Nó là một cỗ máy hủy diệt. Theo nhận định của nhiều người Putin cố tình tàn phá Ukraine với dã tâm xóa sạch tất cảnhững dấu vết oai hùng một thuở của văn hóa lịch sử Ukraine. Theo họ, Putin chưa hề chấp nhận Ukraine là một đất nước có chủ quyền độc lập trong hồ sơ mối quan hệ Ukraine-Russia. Kyiv không có cái quyền đó. Ukraine buộc phải duy trì một vị trí quan trọng trong giấc mộng khôi phục lại Liên Xô của Putin. Tiếc thay, không ai có đủ can đảm thức tỉnh Putin.

Máu sẽ vẫn cứ đổ. Bom đạn sẽ vẫn dội xuống trường học, bệnh viện, nhà hát, chợ, chung cư, bến xe, quảng trường, thánh đường, viện bảo tàng, nhà trẻ… Và Ukraine buộc phải bị san bằng. Xương thịt người vô tội sẽ trộn lẫn với xà bần, đất cát do bom cày, đạn xới. Những bức tường loang lổ vệt khói đen do bị cháy. Những tòa nhà tường vỡ, mái nát. Những chiếc xe hơi bị đốt cháy đến không còn nhận diện được. Xác người phơi đầy đường phố Bucha khi quân Nga rút lui…

Đâu là phép lạ có thể cản được bước tiến cuồng vọng của Putin? Ai có thể làm được việc đó? Khi quyền sinh sát trong tay Putin càng lúc càng trở nên không thể kiểm soát, hậu quả rồi đây sẽ ra sao? Chỉ còn cách duy nhất là Putin phải biến mất.

Và như thế…

(1) Ông ta sẽ tự tử vì bế tắc đường cùng.

(2) Sẽ có người ám sát ông ta vì muốn lập công, hoặc để thỏa mãn một nhu cầu háo danh nào đó.

(3) Hoặc có người dám hy sinh sự an toàn cá nhân, siết cò, chấm dứt một bộ não có khả năng hủy diệt nhiều sinh mệnh vô tội khác. Anh ta ám sát Putin vì cảm thấy mình có trách nhiệm chặn đứng các kế hoạch nguy hiểm của Putin.

Cuộc xâm lăng Ukraine của Putin sẽ đi về đâu? Có thể Kyiv sẽ thất thủ nhưng chưa hẳn Putin cuối cùng sẽ là người thắng cuộc? Chiến tranh du kích sẽ đẩy Nga và Putin vào con đường khốn quẫn? Tới chừng đó… Còn bây giờ, giả thuyết Putin bị ám sát không biết có trở thành sự thật?

Tạm thời cứ phải đợi thêm.

Nguyễn Thơ Sinh