Al Pacino ví đóng “The Godfather” như trúng số

Tài tử Al Pacino nói đóng Michael Corleone trong phim “The Godfather” giống như trúng vé số độc đắc.

Al Pacino nói về vai diễn trong bài phỏng vấn với tờ New York Times hôm 9/3 nhân dịp 50 năm phát hành bộ phim: “Tôi ở vị trí này hôm nay là nhờ đóng The Godfather. Đối với một diễn viên, phim như một tờ vé số độc đắc. Khi được giao đóng nhân vật, tôi không phải làm gì ngoài tập trung hoàn toàn vào việc nhập vai”.

“The Godfather” lần đầu ra mắt tại buổi công chiếu ở New York (Mỹ) ngày 15/3/1972. Sau 50 năm, phim vẫn là dự án nổi bật nhất trong sự nghiệp của Al Pacino. Tuy nhiên, ông cho biết sự thành công của vai diễn không phải điều bản thân kỳ vọng hay mong muốn thời điểm đó.

Tài tử 82 tuổi nói: “Thật khó để giải thích với công chúng ngày nay về con người tôi lúc đó hay việc bộ phim đó như một tia sét đánh trúng tôi vậy. Đột nhiên, tôi cảm thấy tấm mạng che mặt bị gỡ bỏ và mọi con mắt đều đổ dồn vào mình. Tất nhiên, họ cũng quan tâm tới các diễn viên khác trong phim. Tuy nhiên, “The Godfather” trao cho tôi một danh tính mới mà thật khó để sống chung với nó”.

Sau bộ phim, Pacino gặp rắc rối về tâm lý khi trở nên nổi tiếng quá nhanh. Ông gọi đó là hội chứng “bị bắn khỏi khẩu đại bác”. Tài tử vướng vào các loại chất kích thích trong nhiều năm. Ông cũng luôn cảm thấy áp lực khi phải tỏ ra xứng đáng với sự thành công của bộ phim. Pacino sau đó từ chối mọi vai diễn giống nhân vật Michael Corleone dù nhận nhiều lời mời.

Al Pacino nhận đề cử Oscar đầu tiên nhờ phim. Tuy nhiên, ông từ chối đến lễ trao giải. Lúc đó, nhiều người nghĩ rằng Pacino phản đối Viện Hàn lâm vì điền tên ông vào hạng mục nam diễn viên phụ. Tài tử phủ nhận và nói việc từ chối đến Oscar giống một truyền thống của nhiều ngôi sao cùng thời.

Pacino nói: “Lúc đó, tôi ở giai đoạn khá nổi loạn. Tôi có dự một số buổi trao giải sau này nhưng không đến đó hồi đầu sự nghiệp. Nó là một truyền thống trong nghề… George C. Scott cũng không đến dự. Marlon Brando thậm chí trả lại tượng. Họ nổi loạn chống lại Hollywood. Chuyện đó như một trào lưu lúc bấy giờ”.

Tài tử thắng giải Oscar đầu tiên với vai cựu chiến binh mù trong Scent of a Woman (1992). Ông cũng để lại dấu ấn trong nhiều dự án như Serpico (1973), And Justice for All (1979), Scarface (1983), Heat (1995) hay The Devil”s Advocate (1997).