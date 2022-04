Nhóm nhạc BTS đem lại hơn 3,5 tỉ Mỹ kim mỗi năm cho Nam Hàn

Nhóm nhạc 7 thành viên BTS của Nam Hàn đã nhận được số phiếu ủng hộ cao nhất trong danh sách bình chọn những cá nhân làm rạng danh đất nước, do các giám đốc điều hành (CEO) của 500 công ty hàng đầu Nam Hàn thực hiện.

BTS nhận được 42,31% số phiếu ủng hộ và giành vị trí quán quân trong danh sách “Những cá nhân làm rạng danh Nam Hàn”.

Với những buổi hòa nhạc luôn trong tình trạng hết vé trên toàn thế giới, cùng những màn trình diễn làm say mê khán giả ở những thành phố lớn như New York, Paris, London… BTS không chỉ gặt hái được doanh thu khổng lồ, mà còn đem lại cho nền kinh tế Nam Hàn nhiều lợi ích to lớn.

Báo cáo của Viện Nghiên cứu Hyundai ước tính mỗi năm, thương hiệu BTS đem lại 4.100 tỉ won (3,51 tỉ Mỹ kim) cho nền kinh tế Nam Hàn, khi giúp nâng cao hình ảnh các sản phẩm Nam Hàn ở ngoại quốc và thúc đẩy du lịch.

Ở vị trí á quân trong danh sách “Những cá nhân làm rạng danh đất nước” là ngôi sao bóng đá Son Heung Min với 15,38% phiếu bầu. Cầu thủ này đang chơi ở vị trí tiền đạo cho Câu lạc bộ Tottenham Hotspur tại Giải bóng đá ngoại hạng Anh và là đội trưởng của đội tuyển quốc gia Nam Hàn.

Loạt phim “Squid Game” (Trò chơi con mực) của Netflix được bình chọn là Nội dung hấp dẫn nhất của năm khi nhận được 34,62% số phiếu bầu.

Trong khi đó, các thương hiệu dịch vụ và cao cấp hàng đầu năm nay nhận được số phiếu bầu chọn cao của các CEO lần lượt gồm Hãng hàng không Korean Air (đạt 90,10%), thương hiệu xe hạng sang Genesis (84,16%), điện thoại thông minh Samsung (74,29%), Tập đoàn viễn thông hàng đầu Nam Hàn SK Telecom (74,00%), nước đóng chai Samdasoo (73,74%), giày Geumgang (61,63%)…