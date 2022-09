Ăn những thực phẩm “siêu chế biến” có nguy cơ bị bệnh ung thư và chết sớm

London: Kết quả của hai cuộc khảo cứu lớn của các nhà khoa học Hoa Kỳ và Ý Đại Lợi, vừa được đăng tải trên tạp chí y khoa Anh, the BMJ, cho thấy là nếu ăn nhiều những loại thực phẩm siêu chế biến ( ultraprocessed foods), sẽ làm gia tăng nguy cơ cho nhửng người đàn ông bị bệnh ung thư ruột già, các bệnh tim mạch và gây những nguy cơ chết sớm cho cả những người đàn ông lẫn đàn bà.

Những loại thực phẩm nào được gọi là thứ siêu chế biến?

Đó là hotdogs, xúc xích, pizza đông lạnh, những hộp thức ăn làm sẵn ( ready to eat meals) sodas, cookies, kẹo, doughnuts, bánh, kem, ham, bacon..

Theo Marion Nestle, giáo sư về môn thực phẩm của trường đại học New York những loại thực phẩm siêu chế biến có những liên quan làm bệnh nặng hơn ở các bệnh mãn tính.

Một cuộc khảo cứu ở Hoa Kỳ với dữ kiện của 200 ngàn người trong vòng 28 năm và các nhà khảo cứu thấy là những loại thực phẩm siêu chế biến đã có những liên quan đến bệnh ung thư ruột già: bệnh ung thư đứng hàng thứ ba cho những người đàn ông Mỹ.

Một cuộc khảo cứu thứ nhì dựa vào dữ kiện y khoa của 22 ngàn người tại tỉnh Molise, Ý Đại Lợi cho thấy là ăn những loại thực phẩm siêu chế biến thì nguy cơ bị chết sớm hơn.

Các loại thực phẩm siêu chế biến thường có nhiều muối, đường, có nhiều chất hóa học để bảo quản thực phẩm và không có nhiều chất sợi.. Các nhà khảo cứu cũng khuyến cáo người ta nên thay các thực phẩm siêu chế biến bằng các loại thức ăn bổ dưỡng như rau trái, các loại đậu..