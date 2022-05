Andrew Garfield ngưng đóng phim

Tài tử từng đóng vai “Người Nhện” Andrew Garfield cho biết muốn rút khỏi làng điện ảnh để tận hưởng cuộc sống bình thường.

Garfield nói với tạp chí People trong ấn phẩm phát hành hôm 27/4: “Tôi thực ra rất hạnh phúc và háo hức khi sắp được yên tĩnh, dành thời gian để sống như một người bình thường. Điều đó rất quan trọng với tôi trong lúc này, đặc biệt sau khi phải di chuyển khắp thế giới, dành nhiều năng lượng cho những dự án tâm huyết. Tôi cần được nạp lại năng lượng để tiếp tục giữ chất riêng của mình và không cảm thấy phải chạy đua với những đồng nghiệp khác theo một cách nào đó”.

Nam tài tử thấy may mắn vì có thể nghĩ đến chuyện nghỉ xả hơi dù làm việc trong lĩnh vực có tính cạnh tranh cao. Anh cho biết được truyền cảm hứng từ các ngôi sao như rapper Kendrick Lamar, Simone Biles, những người sẵn sàng ngừng hoạt động dù đang ở đỉnh cao, chỉ tái xuất khi cảm thấy sẵn sàng.

Garfield cũng không có nhiều kế hoạch cho quãng thời gian nghỉ. Anh muốn đi du lịch nhưng lười phải lên máy bay. Garfield nói: “Tôi có lẽ chỉ muốn nằm nghỉ ngơi, không suy nghĩ và xem các tác phẩm của đồng nghiệp, nghe nhạc, vui chơi cùng bạn bè hay ăn bánh burger. Bạn biết đấy, được sống như một người bình thường”.

Andrew Garfield sinh năm 1983 tại Mỹ, lớn lên tại Anh. Tài tử bắt đầu đóng phim từ giữa thập niên 2000 và sớm gặt hái nhiều thành công. Anh đoạt giải nam diễn viên chính tại BAFTA mảng truyền hình cho series “Boy A” (2007). Garfield sau đó gây chú ý tại Hollywood với đề cử Quả Cầu Vàng cho phim “The Social Network” (2010) của đạo diễn David Fincher. Tài tử trở thành gương mặt quen thuộc toàn cầu sau khi tham gia thương hiệu siêu anh hùng “The Amazing Spider-Man” của Marvel năm 2012.

Năm 2021, Garfield có nhiều phim thành công. Anh nhận đề cử Oscar và đoạt Quả Cầu Vàng cho vai chính trong phim âm nhạc Tick, Tick… Boom!. Anh cũng góp mặt trong “The Eyes of Tammy Faye” (phim giành hai giải Oscar) và “Spider-Man: No way home” (phim ăn khách nhất năm 2021).