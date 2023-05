Angelina Jolie ra mắt thương hiệu thời trang “độc lạ”

Minh tinh Angelina Jolie vừa thông báo ra mắt thương hiệu thời trang riêng Atelier Jolie, đánh dấu việc lấn sân sang mảng thời trang.

Mô hình kinh doanh thời trang của nữ minh tinh này khá mới lạ, theo đó người tiêu dùng sẽ được kết nối với các nhà thiết kế, thợ may lành nghề trên thế giới để tự tạo ra những mặt hàng thời trang theo ý mình.

Việc tận dụng những phần vải thừa hoặc tái chế những món đồ không còn sử dụng thành món đồ mới được khuyến khích. Đây cũng là xu hướng của thời trang bền vững – một hình thức tiếp cận thời trang đi kèm lối sống có trách nhiệm với môi trường,

“Atelier Jolie là nơi để những người sáng tạo hợp tác với những nhà thiết kế, thợ may, thợ thủ công lành nghề, đa dạng đến từ khắp nơi trên thế giới. Ý tưởng kinh doanh này xuất phát từ sự đánh giá cao và lòng tôn trọng sâu sắc của tôi với những thợ may, nhà thiết kế mà tôi đã làm việc nhiều năm qua”, Angelina Jolie viết trên trang Instagram.

Trên trang web của thương hiệu Atelier Jolie kêu gọi: “Bạn sẽ có thể sửa sang hoặc tái chế những món đồ từ tủ quần áo mà bạn muốn tái sinh, mang lại sức sống mới cho những thứ lẽ ra đã bỏ đi để tạo ra những bộ trang phục chất lượng mang dấu ấn cá nhân”.

Thương hiệu thời trang Atelier Jolie gây ấn tượng với logo được thiết kế giản đơn và mộc mạc. Tác giả mẫu logo này là giám đốc nghệ thuật Peter Miles – từng cộng tác với các thương hiệu thời trang nổi tiếng như Celine, Gabriela Hearst và Repossi. Các sản phẩm của Atelier Jolie dự kiến sẽ ra mắt người tiêu dùng vào mùa thu năm nay.