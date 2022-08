Ảnh hưởng của luật giảm phát ở Hoa Kỳ trong vấn đề chăm sóc sức khỏe

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ ba ngày 16 tháng 8, tổng thống Joe Biden đã ký ban hành luật giảm phát, The Inflation Reduction Act và đây là một đạo luật có ảnh hưởng đến vấn đề chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu cư dân Hoa Kỳ.

Mục tiêu của chính quyền Mỹ qua một phần của đạo luật giảm phát là tìm cách cắt giảm giá thuốc men mà cư dân Mỹ phải mua như là thuốc trị ung thư, insulin trị bệnh tiểu đường.

Một trong những nguyên nhân khiến chi phí bảo hiểm y tế ở Mỹ cao nhất thế giới, là vì các công ty dược phẩm có tự do định giá bán thuốc, nhất là những loại thuốc trị các bệnh hiểm nghèo, mà không có những giới hạn.

Đó cũng là lý do khiến những người Mỹ bị bệnh tiểu đường, phải làm những chuyến du hành xe bus qua Canada mua insulin, vì giá bán insulin ở Canada rẻ hơn nhiều.

Với đạo luật giảm phát được ban hành, chính quyền liên bang Mỹ có quyền thương thảo với các công ty dược phẩm, và mua sỉ số thuốc cần dùng và bán lại cho cư dân.

Theo bản tường trình của tổ chức y khoa the Kaiser Family Foundation thì 50 phần trăm những người Mỹ được hỏi ý kiến , cho biết là họ đã trì hoãn hay không mua thuốc mà bác sĩ cho toa chữa bệnh, vì giá thuốc quá cao, họ không có đủ tiền.

Ngoài ra qua đạo luật giảm phát, thì mức tối đa tiền thuốc men mà một người Mỹ đang hưởng medicare, phải trả hàng năm là $2,000.

Tiền chi phí tối đa mua insulin trong 1 tháng cho những người Mỹ lớn tuổi bị bệnh tiểu đường là $35, phần còn lại sẽ do cơ quan y tế đài thọ.

Luật giảm phát cũng duy trì chương trình bảo hiểm y tế Obamacare, và những người Mỹ lớn tuổi, sẽ được miễn phí trong các chiến dịch chủng ngừa các loại bệnh tật.

Theo giáo sư Stacie Dusetzina của trường đại học Vanderbilt thì những thay đổi đã trợ giúp một cách đáng kể cho những người đang gặp khó khăn trong việc mua thuốc men chữa trị bệnh tật.