Anh thay Ukraine tổ chức cuộc thi Eurovision 2023

Các nhà tổ chức sự kiện xác nhận Anh sẽ tổ chức cuộc thi âm nhạc Eurovision 2023 thay cho Ukraine do xung đột đang diễn ra tại đất nước này.

Theo truyền thống hàng thập kỷ quy định rằng người chiến thắng cuộc thi Eurovision sẽ được tổ chức sự kiện âm nhạc hàng năm này tại quốc gia của mình vào năm sau, Hiệp hội Truyền thanh Truyền hình châu Âu (EBU) cho biết vì lý do an toàn và an ninh nên á quân đến từ nước Anh được mời đứng ra tổ chức.

Đài BBC sẽ tổ chức sự kiện, thu hút gần 200 triệu khán giả truyền hình và được tổ chức lần cuối tại Anh vào năm 1998. Đại diện EBU cho biết Ukraine vẫn đủ điều kiện để lọt vào vòng chung kết cuộc thi.

Tổng giám đốc BBC Tim Davie tuyên bố: “Rất tiếc là các đồng nghiệp và bạn bè của chúng tôi ở Ukraine không thể tổ chức cuộc thi Eurovision 2023. BBC cam kết biến sự kiện trở thành nơi phản ánh chân thực nền văn hóa Ukraine cùng với việc giới thiệu nét đa dạng của âm nhạc và sự sáng tạo của Anh”.

Tháng trước, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, ông tin rằng Ukraine có thể và nên tổ chức cuộc thi Eurovision 2023.

Thủ tướng Johnson viết trên Twitter hồi tuần trước ông đã đồng ý với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy rằng “bất cứ nơi nào tổ chức Eurovision 2023 thì phải tôn vinh đất nước và con người Ukraine”.

Thủ tướng Johnson nói thêm: “Vì chúng tôi bây giờ là chủ nhà nên Vương quốc Anh sẽ tôn trọng cam kết đó, tổ chức một cuộc thi âm nhạc tuyệt vời thay mặt cho những người Ukraine”.

Anh vừa tham dự cuộc thi Eurovision năm nay tại Ý vào tháng 5 và đứng thứ hai sau ban nhạc Kalush của Ukraine. BBC cho biết ngay từ bây giờ họ sẽ bắt đầu tìm kiếm một thành phố để tổ chức sự kiện này.