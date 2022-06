Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Chương 26

Hướng Viễn nhấm nháp hết quả táo to vì tính cô không thích lãng phí. Sau đó, cô ngồi lại thêm một lúc rồi cáo từ Diệp Bỉnh Lâm, dù sao cũng không nên làm phiền bệnh nhân quá nhiều. Lúc cô rời đi, khí sắc của ông khá tốt, có lẽ ứng cử viên “Đằng Vân” cô đề cử rất hợp ý ông. Ông vẫn chưa biết chuyện vợ mình mắc bệnh ung thư ruột, Diệp Khiên Trạch sợ bệnh tình ông nặng thêm nên một mình đảo qua lại giữa hai phòng, khổ sở không cần nói cũng biết.

“Khiên Trạch, con đưa Hướng Viễn về đi”, Diệp Bỉnh Lâm bảo.

Diệp Khiên Trạch vui vẻ đứng dậy.

Hai người ra khỏi phòng bệnh, đóng chặt cửa, Diệp Khiên Trạch nói: “Hướng Viễn, tôi đưa em về”.

“Không cần đâu đón xe buýt ngoài kia cũng tiện, anh chăm sóc hai người bệnh đi, đừng mất thời gian với tôi”, Hướng Viễn đáp.

Diệp Khiên Trạch hạ giọng: “Nhưng tôi không thấy là mất thời gian mà. Hướng Viễn, tôi…”.

“Bình dịch truyền của bố anh sắp hết rồi, nhớ gọi y tá đến nhé, tôi về đây.”

“Tôi đã gọi y tá rồi”, Diệp Khiên Trạch nhẫn nại, “tôi chỉ…”.

Anh nói chưa hết câu đã bị Hướng Viễn cắt ngang: “Đúng rồi, ban nãy tôi quên mất, chưa đi thăm dì anh, giúp tôi hỏi thăm dì ấy một tiếng nhé”.

Anh giữ gọng kính, cười vẻ bất lực: “Để tôi nói hết câu có được không? Hướng Viễn, tôi có chuyện muốn nói với em”.

Ngay từ đầu Hướng Viễn đã định không cho anh cơ hội nào, những lời anh muốn nói cô có thể tưởng tượng được, thế nhưng dù là kiểu nào thì đều không phải những lời cô mong muốn nghe.

“Xin lỗi Khiên Trạch, tôi có chuyện bận thật, hôm khác nói sau được không? Hi, Diệp Quân!”

Cô lên tiếng chào Diệp Quân đang đi ở đầu hàng lang phía xa. Diệp Quân vốn đang cúi đầu cắm cúi bước đi, nghe thấy cô gọi bèn chạy nhanh tới.

Diệp Khiên Trạch thở dài, có lẽ bây giờ không phải cơ hội tốt để lên tiếng. “Hôm khác là bao giờ? Ngày mai có thời gian không?”, anh hỏi trước khi Diệp Quân đến gần.

“Ngày mai tôi phải đến Trung Kiến giục người ta trả một khoản nợ công trình, sáng hôm sau đến Hạ Môn đấu thầu”. Thực ra cô muốn nói, Khiên Trạch, có một số chuyện không cần phải nói.

Thế nhưng lần này anh như đã hạ quyết tâm: “Buổi họp xem xét hợp đồng hôm thứ sáu chắc em về kịp chứ? Thứ bảy cũng được. Hướng Viễn, tôi chờ đến lúc em có thời gian”.

Lúc này, Diệp Quân đã chạy đến bên họ. Hướng Viễn quay sang quan sát vầng trán ướt mồ hôi của cậu, cười hỏi: “Chạy gì thế? Bạn em đâu? Sao chỉ còn một mình vậy?”.

Diệp Quân lắc đầu, nói với vẻ thiếu tự nhiên: “Về rồi”. Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi nói thêm một cách rất thừa thãi: “Em không bảo cô ấy đến. Nhà cô ấy gần đây, lúc em đến thăm bố thì gặp ở cổng bệnh viện.”

“Vậy cô bé cũng có lòng đấy chứ”.

“Hướng Viễn…”, Diệp Khiên Trạch nhắc nhở cô chuyện cô cố tình phớt lờ.

Hướng Viễn nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Thứ bảy tôi có hẹn rồi. Nói sau vậy. Khiên Trạch, thể nào cũng có thời gian mà”. Nhưng tuyệt đối không phải lúc nhạy cảm thế này, cô thầm nói.

“Tôi phải đi thật rồi, gặp sau nhé”, Hướng Viễn vẫy vẫy tay với hai anh em. Diệp Quân đuổi theo hỏi: “Chị Hướng Viễn, chị đi đâu? Em cũng muốn đón xe về trường, chị đợi em với”. Cậu muốn quay lại phòng bệnh chào bố một tiếng, song lại sợ Hướng Viễn không đợi nên vội vàng nói với Khiên Trạch: “Anh, anh nói hộ với bố là em về trường trước, mấy hôm sau lại đến.”

Trong thang máy chỉ có hai người, Diệp Quân bỗng kiệm lời hẳn. Một không gian không chật chội lắm, cậu tựa người vào tay vịn đứng vào phía trong cùng. Chuyện hôm ấy xảy ra trong nhà trọ của Hướng Viễn khiến cậu rất ảo não, song lại cứ nghĩ mãi đến nó hết lần này đến lần khác. Cậu muốn hỏi tay cô đã khỏi chưa nhưng không thể nào mở miệng.

Hướng Viễn chồm người đến, gỡ xuống một sợi tóc rất dài trên vai chiếc áo pull màu trắng của cậu, đặt trong lòng bàn tay, cười nửa miệng, nhìn cậu.

Diệp Quân cũng cúi xuống nhìn: “Cái gì vậy? Sao lại có sợi tóc dài thế này?”. Cậu căng thẳng nhìn ngó quần áo mình, than vãn: “Tìm thấy trên người em hả? Tóc con gái đó mà, nó cứ bay bay loạn xạ trong không trung, phiền quá”. Cậu nói đến đây chợt khựng lại. Hướng Viễn có mái tóc dài ngang vai, buộc lại thành đuôi ngựa rất gọn gàng. Nếu tóc cô dính lên áo thì cậu có nỡ oán thán không?

Cũng may Hướng Viễn không truy hỏi đến cùng vấn đề này. Cô thả tay ra nhìn sợi tóc bay lượn đáp xuống đất, rồi nói: “À, thứ Bảy trường em không học phải chứ?”.

“Thứ Bảy à? Không có, sao vậy ạ?”

“Chẳng phải đã hẹn nếu rảnh sẽ đi leo núi ngắm mặt trời mọc à?”

Diệp Quân thoáng chốc không phản ứng kịp, ngây ngô hỏi: “Ban nãy chị chẳng đã nói thứ Bảy có hẹn rồi đó sao?”.

Thang máy dừng ở lầu một, Hướng Viễn ra ngoài trước: “Thì chẳng phải đã hẹn em à?”.

“A! Ôi!” Diệp Quân cười lớn, nụ cười trong sáng ngây thơ như bầu trời quang đãng nhất trong xanh nhất khi chớm thu. “Em sẽ đưa chị đến nơi đẹp nhất”.

***

Hướng Viễn đến Hạ Môn công tác theo đúng lịch, hai hôm sau, tức là buổi trưa thứ Sáu mới về thành phố G. Xuống máy bay, điện thoại và tin nhắn réo không ngừng, những người tìm cô có Diệp Bỉnh Lâm, Diệp Khiên Trạch, còn có – Tiểu Ngô trợ lý của cô. Thực ra cũng chỉ nói một chuyện giống nhau – Đằng Vân đã từ chối nhiệm vụ quản lý dự án xây dựng khu nghỉ mát suối nước nóng.

Với kết quả này, Hướng Viễn không cảm thấy ngạc nhiên lắm. Việc bổ nhiệm chính thức Đằng Vân vẫn chưa đưa ra, chỉ Diệp Khiên Trạch ra mắt bàn với anh ta. Theo lời tường thuật của Diệp Khiên Trạch, Đằng Vân tuy từ chối khéo léo, khẩu khí ôn hoà nhưng thái độ rất kiên quyết. Đó chính là phán đoán về anh ta mà cô đã đưa ra, một người thông minh, mà lại không làm việc vì ham muốn riêng tư. Sao anh ta lại không biết được rằng, nếu phụ trách hạng mục này thì địa vị lẫn lợi nhuận đều có đủ nhưng tuyệt đối không dễ dàng gì. Nói rõ hơn một chút là, phải kiếm cơm ăn trong khe hở. Từ việc cất nhắc anh ta của Diệp Bỉnh Văn và thái độ trung thành trước nay của anh ta, tuy hai người có xích mích nhưng vẫn không đến nỗi khiến anh ta lật mặt phản chủ.

Hướng Viễn nghĩ, cái cô thiếu chẳng phải là người như Đằng Vân ư? Chỉ tiếc là Diệp Bỉnh Văn có mắt mà không tròng thôi.

Cô ngồi vào xe công ty Giang Nguyên đỗ ngoài cổng sân bay, ghé về nhà trước, bỏ lại hành lý rồi lấy những vật dụng cần thiết, bảo tài xế về rồi tự bắt xe đến một quán cà phê gần Quảng Lợi, hẹn Đằng Vân ra đó gặp mặt.

Đằng Vân ban đầu nói văn phòng mình có khách đến bàn việc làm ăn nên không tiện ra ngoài. Hướng Viễn đáp lại, trên chuyến bay vừa rồi cô chưa ăn gì cả, hoàn toàn có thể đợi anh ta cả buổi chiều, mà anh ta cũng chỉ cần bỏ ra nửa giờ thôi.

Cô đã gọi một phần ăn đơn giản, lấy một tờ báo, bỏ qua chuyện chính trị và kinh tế, chăm chú xem tin tức giải trí. Kết quả là Đằng Vân đã không để cô phải đợi quá lâu, một câu chuyện tình cảm còn chưa xem xong, Đằng Vân đã lên tiếng: “Xin lỗi, bắt cô đợi lâu quá”, rồi ngồi xuống đối diện Hướng Viễn.

Hướng Viễn gấp tờ báo lại, nụ cười hiện trên gương mặt, trong lòng rất vừa ý. Cô tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tìm anh ta để trò chuyện hoặc khuyên giải một cách vô vị, cứ lòng vòng tránh né không có lợi ích gì cho anh ta. Nếu ngay cả điểm này anh ta cũng không chịu hiểu thì cô cũng đã phí hoài sự tín nhiệm của mình rồi.

“Phó tổng Giám đốc Đằng, mời ngồi”, Hướng Viễn đứng dậy nghênh đón. Cô và Đằng Vân đã mấy lần tiếp xúc vì công việc nhưng không thân thiết lắm. Tuy cô được Diệp Bỉnh Lâm xem trọng, địa vị ở Giang Nguyên cũng không thấp, song Đằng Vân cũng là Phó tổng giám đốc công ty con của Giang Nguyên, xét ra thì chức vụ hai người cũng không kém nhau là bao, khách sáo một chút thì cũng là việc nên làm. Sau khi ngồi xuống, Hướng Viễn gọi phục vụ đến, nhờ dọn dẹp phần ăn của mình, chọn một cốc cà phê mandehling, còn mình vẫn là một cốc nước lọc như cũ.

Đằng Vân chỉ mới hơn ba mươi tuổi, tướng mạo chín chắn, dáng người tầm thước, không hề nổi bật nhưng khi anh ta lặng lẽ ngồi đó với chiếc sơ mi vải nhăn màu xanh nhạt, áo vest cổ chữ V màu khói thuốc lại khiến người ta cảm thấy rất đặc biệt.

Hướng Viễn rất thẳng thắn, trước mặt một người như vậy không cần nhiều lời: “Nghe nói Phó tổng giám đốc Đằng đã từ chối việc quản lý hạng mục xây dựng khu nghỉ mát suối nước nóng?”.

Đằng Vân mỉm cười: “E rằng trưởng phòng Hướng cũng biết rõ rằng, đối với chức vụ này, khả năng tôi có hạn, sợ khó đảm nhận”.

“Hôm nay tôi đến đây, không định lòng vòng xa gần, người ngay không nói lời ám chỉ, chỉ sợ anh không phải không thể mà là không muốn thôi.”

“Chủ tịch Diệp và trưởng phòng Hướng hiểu được thì tốt quá.”

“Một người như Diệp Bỉnh Văn, có đáng để anh bán sức cho ông ta không?”, Hướng Viễn tỏ ra khó hiểu.

Đằng Vân cũng không giấu giếm, thong thả đáp: “Diệp Bỉnh Văn là người thế nào thì tôi không tiện bình phẩm nhưng không có anh ấy thì tôi khó có ngày hôm nay. Biết ơn, trả ơn là điều tất yếu khi làm người. Tôi không dám tự nhận mình là quân tử nhưng chuyện vong ân bội nghĩa thì quả thật không thể làm được”.

Hướng Viễn gật đầu: “Tôi rất khâm phục tính cách của Phó tổng Đằng nhưng tôi nghĩ cũng giống như tất cả mọi thứ trên thế gian này, ân nghĩa cũng có giá của nó. Phải, uống nước phải nhớ nguồn nhưng cũng phải xem xét cần thận. Diệp Bỉnh Văn có ơn cất nhắc anh nhưng mấy năm anh làm trâu làm ngựa ở Quảng Lợi cũng đã đủ bồi thường mấy giọt nước anh uống rồi”. Những lời này cô nói cho Đằng Vân nghe nhưng cũng lại giống như nói cho chính mình nghe. Ân, nghĩa, tình là một sợi dây trong lúc tuyệt vọng, bạn thắt nó vào eo, rồi có một ngày nó chỉ có thể là sự bó buộc bất lực. Bạn biết rõ nút thắt của nó ở đâu nhưng không thể cởi bỏ.

Cô thấy Đằng Vân lặng thinh thì ngừng lại một chút mới tiếp tục: “Anh và Diệp Bỉnh Văn khác nhau, tôi nhìn thấy rõ mấy năm nay anh không tán đồng với cách làm việc của ông ta. Anh thực sự cam chịu đứng dưới người ta cả đời, hơn nữa là dưới một người mà chính anh cũng không chịu được? Huống hồ, bao gồm cả Quảng Lợi trong đó, những gì anh có được thực chất do Giang Nguyên, cũng tức là Diệp Bỉnh Lâm cho anh, Diệp Bỉnh Văn chẳng qua chỉ là người gián tiếp hưởng lợi. Bây giờ anh phục vụ cho chủ tịch Diệp, vong ân phụ nghĩa ở chỗ nào?”.

“Đã sớm nghe danh trưởng phòng Hướng có tài thuyết phục nhưng cô tốn nước bọt làm thuyết khách cho Giang Nguyên là vì điều gì? Cô chẳng qua cũng chỉ là người mỗi tháng lĩnh lương, cố sức liều mạng như thế là vì cái gì? Nói cho cùng cũng chẳng phải là muốn báo đáp ơn nghĩa chủ tịch Diệp giúp đỡ năm nào? Nếu tôi khuyên cô phản bội chủ tịch Diệp vào lúc này, lại cho cô vài lý do mà trong lòng tôi và cô đều hiểu rõ thì cô có làm được không? Nếu làm được chỉ e hạng mục này không đến lượt tôi nhận. Trường phòng Hướng, “kỷ sở bất dục, vật thí ư nhân ( những gì mình không muốn làm thì cũng đừng bắt ép người khác làm)”. Đằng Vân là người đàn ông nhìn có vẻ phóng khoáng, song lúc cần lại rất trọng nghĩa khí.

Hướng Viễn cười lạnh: “Phó tổng Đẳng so sánh vậy không hợp lý chút nào. Tôi không phụ Chủ tịch Diệp là vì ông ấy chưa từng phụ tôi, ít ra ông ấy không phơi bày vết thương của tôi ra trước mặt mọi người sau khi say khướt”.

Cô vừa nói xong câu này, sắc mặt Đằng Vân vụt thay đổi: “Cô…”

Đúng lúc phục vụ này mang cà phê lên cho anh ta, Đằng Vân tức đến nghẹn giọng nhưng người trước mặt anh ta, lại có thể nhẹ nhàng như không gọi một cốc mandehling anh yêu thích nhất, đương nhiên cũng biết mọi nỗi đau của anh. Diệp Bỉnh Văn lần ấy say tuý luý đã lỡ lời, thực sự đó là một chuyện đáng hận của Đằng Vân, cũng có thể nói đó là khởi đầu cho mọi mâu thuẫn của hai người. Anh cứ ngỡ những người nghe thấy chuyện đó chỉ là những cô gái tìm vui và những người lạ mặt vậy mà cô gái Hướng Viễn này lại biết rõ mồn một.

Hướng Viễn tóm được nét hoảng loạn và thảm hại trong ánh mắt Đằng Vân một cách rõ ràng. Cho dù con người cứng rắn đến mấy thì chỉ một chữ “tình” cũng luôn là cửa mệnh. Đằng Vân là người đồng tình luyến ái, đó là bí mật lớn nhất và kinh khủng nhất cô nghe thấy sau khi bắt đầu để tâm đến người này. Nguyên nhân là, sau khi tiếp khách ở những nơi vui chơi về đêm, Diệp Bỉnh Văn và anh ta đã có chút bất đồng ý kiến trong công việc nên anh ta đã đứng trước mặt mọi người, mượn rượu chửi anh ta là “đồ gay”. Sau chuyện đó, Diệp Bỉnh Văn tuy đã làm hoà bằng cách nói đó chỉ là đùa giỡn, song nước hất rồi khó thu lại, thiên hạ chẳng có bức tường nào chống được gió.

Hướng Viễn chồm người lên phía trước, đối mặt với vẻ luống cuống của anh ta, giọng nói như đang thôi mien: “Anh cứ tin tôi đi. Ông ta có một lần say rượu lỡ lời thì sẽ có lần thứ hai không giữ được mồm. Chẳng qua ông ta nắm được bí mật của anh nên vờn nghịch anh giống như vờn một con chuột thôi”.

Đằng Vân chậm rãi dựa lưng vào ghế, sắc mặt tái xanh nhưng vẫn kiềm chế được bản thân. Một lúc sau mới lẩm bẩm: “Tôi chỉ không thể nào yêu một phụ nữ như đa số những người đàn ông khác, đó là tội sao? Tôi có người yêu của mình, chúng tôi tâm đầu ý hợp, cả hai đều thấy hạnh phúc khi gặp được nhau, tình cảm không thua kém bất kỳ đôi nam nữ yêu nhau nào, tại sao lại trở thành tội lỗi kinh tởm đến thế? Diệp Bỉnh Văn dựa vào điều này sai phái điều khiển tôi, cô cũng lấy chuyện này ra làm vũ khí thuyết phục tôi, Hướng Viễn, cô và ông ta có gì khác nhau đâu?”.

“Anh sai rồi”, Hướng Viễn đáp, “điểm khác nhau lớn nhất giữa tôi và Diệp Bỉnh Văn là tôi không hứng thú với việc anh yêu đàn ông hay phụ nữ, đây là chuyện riêng của anh, cái tôi cần chỉ là một cái kết. Nếu điều này vẫn chẳng thể thuyết phục được anh, vậy thì tốt, anh có thể xem cái này”.

Cô lấy từ trong túi mình ra hai bức thư bằng giấy đỏ giống y hệt nhau, Đằng Vân rút một bức trong đó ra xem, lập tức nhắm nghiền mắt lại.

“Mấy tấm ảnh này là tôi lén lấy từ phòng hành chính. Anh nên mừng là mình vẫn may mắn hoặc mừng là trợ lý của Diệp Bỉnh Văn khá lười biếng. Ông ta đưa thứ này cho cô bé tiếp tân, bảo cô ta mang đến phòng hành chính để gửi đi. Anh có từng nghĩ rằng, anh có thể cho rằng tình yêu chân thật là không có tội nhưng người nhà anh thì sao? Họ cũng nghĩ như vậy ư?”

Đằng Vân hít thở thật sâu: “Cha mẹ tôi đã mất, từ nhỏ đã sống với chú thím, họ đã già, lại ở tận quê nhà Hồ Nam, vả lại mắt đã mờ, tôi không quan tâm”.

Hướng Viễn đẩy hai bức thư về phía anh: “Vậy “anh ta” thì sao, “anh ta” cũng không quan tâm sao? Chẳng lẽ song thân “anh ta” cũng đều mất cả ư? Anh không nghĩ đến mình thì cũng nên nghĩ cho người khác. Nhìn cho rõ đi, hai bức thư này phân ra hai phần với hai địa chỉ gửi khác nhau”.

Đằng Vân quay đầu nhìn ra nơi khác, Hướng Viễn lạnh lùng quan sát cổ họng đang run rẩy và mu bàn tay nổi gân xanh, nói tiếp: “Hai người gần đây chỉ hơi xích mích mà Diệp Bỉnh Văn đã ra tay độc như vậy. Anh không quên ân nghĩa, còn ông ta xem anh như chó con! Cho dù anh từ chối công việc này, với tính cách của ông ta, nếu biết Chủ tịch Diệp bỏ ông ta để chọn anh thì ông ta còn dung dưỡng cho anh được không? Anh nhẫn nhịn đủ rồi, bao nhiêu ân tình đã trả hết, nếu chịu nhục dưới tay ông ta, chi bằng mượn cơ hội này để giải thoát, chí ít sau này anh còn có Chủ tịch Diệp, còn có tôi”.

Vẻ câm lặng lúc này của Đằng Vân đã không còn kiên quyết như lúc đầu nữa, Hướng Viễn được đà, đã xé nát từng bức ảnh thành những mảnh vụn ngay trước mặt anh rồi nói: “Đằng Vân, anh không muốn chuyện này lại xảy ra lần nữa chứ. Tôi không dám nói sẽ giúp anh vững bước lên mây, song tôi sẽ không bao giờ như Diệp Bỉnh Văn”.

Một lúc sau, Đằng Vân thở ra một hơi dài: “Là anh ta đã ép tôi quá đáng…”.

Chương 27

Lúc Hướng Viễn kết thúc nửa tiếng đồng hồ hẹn với Đằng Vân thì đã đến giờ làm buổi chiều, phải trở về công ty ngay. Như cô đã khuyên Đằng Vân, ân nghĩa ấy đã báo đáp đủ rồi, không nên cố chấp đến vắt kiệt bản thân, thế thì, ơn của Diệp gia, cô đã báo đáp hết chưa? Nếu chưa thì còn lại bao nhiêu? Thế nhưng cho dù từ đây cô không nở Diệp gia nữa nhưng cô vẫn nợ mình nửa trái tim, ai sẽ trả lại cho cô đây?

Hai ngày không ở văn phòng, sau khi trở về Hướng Viễn vẫn bận rộn túi bụi. Cho đến tận hơn năm giờ chiều, khi đang ngồi trong văn phòng, cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân và tiếng gọi gấp gáp của trợ lý tiểu Ngô bên ngoài: “…Thật mà, Phó tổng giám đốc Diệp, trưởng phòng Hướng đang bận, chị ấy nói không gặp ai cả. Phó tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc…”.

Cô không động đậy, vẫn ngồi im suy tính. Khí thế hung hãn như vậy, chắc là Diệp Bỉnh Văn đã biết chuyện cô tìm Đằng Vân. Những gì cần đến đều phải đến, cô chờ vậy.

Thế nhưng, khi cửa văn phòng bị đẩy ra, Hướng Viễn đang căng thoảng chờ đợi lại phát hiện ra người đang đứng ở cửa không phải Diệp Bỉnh Văn mà là phái ôn hòa nổi tiếng trong công ty – Diệp Khiên Trạch.

Diệp Khiên Trạch khép cửa lại, ngăn gương mặt như phát khóc của tiểu Ngô lại bên ngoài rồi nở một nụ cười diệu dàng như thể nãy giờ anh chỉ trong thả và vô tình đến đây. “Về rồi à? Tôi phát hiện ra muốn đợi đến lúc cậu hết bận cũng khó quá”, anh cười nói.

Hướng Viễn tỏ ra lúng túng trước thái độ bất bình thường của anh: “Tôi đã hẹn Trương Thiên Nhiên, lát nữa sẽ đến văn phòng anh ta, buổi tối tiện thể dùng cơm với bộ phận đầu tư của Trung Kiến. Anh có chuyện gì vậy?”

“Tất nhiên là có chuyện. Hướng Viễn, có cần tôi gọi điện cho bố tôi thì em mới chịu cho phép mình nghỉ nửa ngày không?”

“Tôi không cần nghỉ phép. Khiên Trạch, có chuyện gì thì đợi tôi giải quyết xong mọi chuyện rồi hãy nói, được chứ?”

“Em không cho tôi cả một cơ hội để nói à? Em cười tôi là đà điểu, bây giờ chẳng phải cậu cũng thế hay sao? Hướng Viễn. Cậu theo tôi.” Dường như sự kiên nhẫn của anh đã đến cực hạn, không nói không rằng kéo tay cô, mở cửa văn phòng của Trưởng phòng Kinh doanh rồi đi ra ngoài.

Lúc này, Hướng Viễn đang mặc một chiếc váy công sở hình chữ A ôm sát người, giày cao gót tám phân lại bị Diệp Khiên Trạch lôi ra ngoài, khó tránh khỏi cảm thấy thê thảm, đặc biệt là khi cửa văn phòng vừa mở, bao nhiêu ánh mắt dõi theo hai người. Bình thường, cô rất cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói với cửa chỉ hành động của mình nên rất có uy tín với đồng nghiệp, anh lại là người thoải mái, tính khí tuy tốt, song luôn lạnh nhạt khiến mọi người cảm thấy xa cách. Hai người một trước một sau, tay không rời nhau đi qua khu văn phòng của bộ phận kinh doanh, đi qua phòng uống trà người qua kẻ lại tấp nập, đi qua văn phòng lớn và hành lang, Hướng Viễn thấy bước chân của mình chưa bao giờ loạng choạng đến thế.

Cô hơi chống cự lại nhưng vô ích, bị anh lôi ra ngoài một cách dễ dàng. Gương mặt mọi người và cảnh vật xung quanh đang xuyên qua, đang biến hóa, cô như đang ở trên con đường tìm về ký ức, như đang ở trên mặt hồ đóng băng đầu đông, như đang đứng trên tầng mây bồng bềnh. Anh điên rồi, người khác nhìn thấy sẽ nói ra sao? Sẽ nghĩ thế nào đây? Nhưng cô cũng có bình thường đâu? Cô cũng giống như những cô gái hư vinh khác, trong lòng lại có một niềm vui rất mâu thuẫn.

Họ đi thẳng tới bãi xe, Diệp Khiên Trạch để Hướng Viễn ngồi vào ghế phụ rồi lái xe rời công ty. Anh bảo có lời muốn nói nhưng lên xe rồi, không gian chỉ có hai người lại chẳng ai lên tiếng. Xe chưa ra khỏi thành phố đã gặp giờ cao điểm tan sở, cả đoạn đường như kiến hành quân chen chúc, cứ đi rồi lại dừng. Hướng Viễn cảm giác anh đang lái xe về hướng Nam, đến khi đã ra đến ngoại ô mà con đường phía trước vẫn kéo dài vô tận như đi đến cùng trời cuối đất. Hướng Viễn cúi đầu dụi dụi mắt, Cô không muốn hỏi anh rằng sẽ đi đâu bởi cùng trời cuối đất thì cũng phải có điểm dừng.

Đến khi sắc trời đã tối dần, đèn đường dần bật sáng như những con mắt tò mò rồi dần trở nên xa vời, Hướng Viễn mới nhận ra chiếc xe đã đưa cô và anh đi xa khỏi thành phố, men theo con đường núi xa lạ tiến về phía trước. Con đường này xây men theo lưng núi, rõ ràng là nơi hiếm người qua lại, nơi hẹp nhất chỉ có đủ một xe chen qua. Hướng Viễn nghĩ đến tình trạng nếu có xe từng trên núi chạy xuống theo hướng ngược lại, chợt rùng mình toát mồ hôi lạnh. Cũng may tình huống đó không xảy ra, xung quanh dần dần chìm hẳn vào bóng đêm. Trong bóng tối mờ mịt đó, chỉ có đèn xe của họ chiếu sáng quãng đường phía trước.

Hướng Viễn là người đã quen với đường núi, trong lòng thầm đoán theo đoạn đường này thì chỉ e là xe không chạy được tới đỉnh. Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu thì cô đã thấy anh cho xe chạy chậm lại rồi dừng ở một nơi có địa hình khá bằng phẳng và rộng rãi.

“Xuống xe đi, Hướng Viễn”. Anh mở cửa xe bước xuống trước.

Hướng Viễn không nhúc nhích, mượn ánh sáng đèn xe trước khi tắt hẳn, cô nhìn thấy phía trước là những bậc thang dài vô tận.

Diệp Khiên Trạch nói: “Sao thế, em sợ à? Hướng Viễn trong trí nhớ của tôi chưa từng sợ đường núi và đường đêm mà?”

Hướng Viễn vẫn không xuống xe. “Có gì thì nói ở đây đi. Tôi không muốn phí hoài thời gian, thể lực của mình để làm chuyện vô ích”, cô nói.

“Nào”, anh cười, mở cửa xe và kéo cô xuống, “tôi đưa em đi xem thứ này, lúc đó em sẽ không thấy vô ích nữa”.

Đi đường núi trong đêm đối với Hướng Viễn ngày trước là chuyện quá sức bình thường, nhưng lúc đó cô chưa đi giày cao gót. Có lẽ Diệp Quân nói đúng, cô ở thành phố quá lâu nên chân cũng đang bị thoái hóa mất rồi.

Khi sắc trời đã trở nên đen đặc, trên đường đi không gặp gì bất trắc là nhờ cây đèn pin để trên xe của Khiên Trạch, thị lức rất tốt trong bóng đêm và bản năng khi ở nơi hoang dã của Hướng Viễn. Nhưng những bậc cầu thang đó như dài đằng đẵng không có điểm cuối, Hướng Viễn lên đến đỉnh núi trước Diệp Khiên Trạch, bất chấp cỏ dại đâm vào chân, cô cởi giày cao gót, cúi gập người thở hổn hển.

Diệp Khiên Trạch ngồi phịch xuống đám cỏ bên cạnh cô. Họ chỉ nghe thấy hơi thở của nhau trong thinh lặng, trong một khoảnh khắc không ai lên tiếng.

Khi Hướng Viễn đỡ mệt, câu đầu tiên là: “Anh đưa tôi đến nơi thích hợp để giết người phi tang chứng cớ này làm gì thế? Cái nơi quỷ quái này, buổi tối ngoài hai đứa thần kinh như chúng ta thì còn có gì nữa?”

Diệp Khiên Trạch đưa tay vuốt ngực, nói: “Đương nhiên là có, ngoài chúng ta ra còn có ánh trăng…”. Anh bỗng vui mừng đứng phắc dậy, tiếp tục: “Nhìn xem, Hướng Viễn, trăng lên rồi kìa”.

Hướng Viễn nghi ngờ ngẩng lên nhìn, cuối cùng cũng đã biết tại sao Khiên Trạch lại khổ công đưa cô đến tận nơi này. Dướng ánh trăng sáng tỏ kia, có một con suối nhỏ đang lấp lánh ánh sáng bàng bạc, chắc là khi nãy hơi thở của họ quá nặng nền nên cả tiếng suối chảy róc rách cũng bị che lấp. Phải. Không thể mô tả, tất cả những cảnh này quá quen thuộc, quen thuộc đến mức trái tim cô đang thắt lại vì đau.

Họ hướng mặt về phía khe suối, không ai nỡ lên tiếng trước nhưng hồi ức lại không an phận, nhưng chuyện xưa cũ năm nào đã ngủ yên nay thức tình, bên tai cơ hồ như nghe thấy tiếng cười vui vẻ của hai người.

“…Sao không có con cá nào cắn câu? Diệp Khiên Trạch, chẳng lẽ tối nay chúng ta về tay trắng ư?”

“Không sao, câu cá quan trọng ở niềm vui khi câu mà.”

“Niềm vui cái gì chứ? Cá ở đây có thể bán được những mười lăm đồng một cân…”

“Suỵt, đừng nói, có cá mắc câu rồi.”

“Này này, đừng có hắt nước lên người mình… Này…”

“Haha, Hướng Viễn, tóc của cô…”

Hướng Viễn nhắm mắt, cô không biết liệu anh có nghe thấy không, cảnh tượng ấy sống động như ở ngay trước mắt. Thậm chí cô còn nhớ ánh mắt anh che ánh trăng, thuần khiết đến thế, cách lớp tóc mái ướt nước kia mà cô vẫn còn nhìn thấy rõ.

Cô chưa bao giờ cảm thấy căm ghét mình như lúc này. Tại sao dù là đang nằm mơ, cô cũng vẫn tỉnh dậy sớm hơn bất kỳ ai? Dù là trong giấc mơ tuyệt vời nhất, khi cô đang chìm đắm trong niềm vui thì sẽ có một giọng nói vang lên: Tiếc rằng đây không phải là thật, không phải là thật. Cũng như bây giờ, khi mở mắt ra, trong lòng cô hiểu rõ cho dù cảnh này có giống đến đâu thì cũng chẳng phải quê nhà, cho dù bước đi trên đoạn đường núi dưới cùng một ánh trăng nhưng nó không quen thuộc với anh và cô bây giờ. Đứng trên đỉnh núi, năm ấy cô chỉ nhìn thấy sắc đêm mênh mang trên những ngọn núi kéo dài tít tắp, nhưng giờ đây chỉ là ánh đèn thành phố đang lay động phía xa.

Diệp Khiên Trạch và cô sóng vai nhìn về hướng đó. “Hướng Viễn, đang nghĩ gì thế?”, anh khẽ hỏi.

Hướng Viễn đáp: “Tôi đang nghĩ, cái nơi dưới chân chúng ta đây dựa núi gần sông, thoáng đãng rộng rãi, lại gần ngoại ô, nếu như khai thác địa ốc, sẽ có ngày thu lợi nhuận lớn.”

Anh ngẩn ra một lúc rồi lắc đầu cười lớn: “Em đấy, tôi thật không hiểu nổi trong đầu em suốt ngày nghĩ đến gì nữa”.

“Đương nhiên, vì anh không phải là tôi. Người và người rất khác nhau, cùng một góc độ, thi nhân nhìn thấy sông núi hữu tình, còn người nghèo thì chỉ nghĩ đi đâu để tìm bát cơm. Đến cả tình cảm cũng có giàu nghèo, nỗi bi thương của tầng lớp cao quý lúc nào cũng mãnh liệt hơn sự vật lộn trong đất bùn của người nghèo.” Nụ cười Hướng Viễn trải dài trong bóng đêm, cô nói tiếp: “Thật ra, anh muốn nói tôi là con buôn đúng không?”

“Không phải, em luôn thông minh hơn tôi. Nhưng không biết tại sao tôi vẫn cảm thấy con người sống cả đời, tiền tài, danh tiếng, hư vinh… những thứ này đều là những thứ thừa thải. Bạn có nhà đẹp để ở, trong đêm cũng chỉ có thể trải mình nằm trên một chiếc giường, sơn hào hải vị, hoặc trà nhạt cơn dưa, cảm giác no đói cũng như nhau.”

“Chỉ có đại thiếu gia như anh mới nói những lời này”.

“Thật đấy, Hướng Viễn, so với những gì tôi có được hiện nay, tôi hâm mộ em hơn, lúc nào cũng tỉnh táo vững vàng, không bị lạc đường, cũng không bước sai một bước”.

Hướng Viễn ngắm ánh đèn phía xa xa, cười nói: “Thế à, tiếc là chúng ta không thể đổi chỗ.”

Diệp Khiên Trạch im lặng hồi lâu. Khi Hướng Viễn ngỡ họ đã kết thúc đề tài này thì chợt nghe thấy anh lên tiếng: “Có thể đấy, Hướng Viễn”

Cô hơi ngạc nhiên quay sang nhìn. Không biết từ lúc nào mà trên tay anh đã xuất hiện một hộp nhung, anh cuối đầu, mở chiếc hộp trong ánh mắt của cô, sau đó nắm lấy bàn tay buông thõng bên người của cô, nói: “Hướng Viễn, chi bằng chúng ta kết hôn đi. Những gì tôi có, Giang Nguyên có, tất cả đều có thể giao cho em để tôi đổi lấy một người bạn đời.”

Hướng Viễn dùng bàn tay kia giữ chiếc nhẫn trong hộp, giơ cao lên trước mặt, dưới ánh trăng, viên đá hoàn mỹ tinh xảo lấp lánh ánh sáng khiến người ta chói mắt. Cô huýt sáo một tiếng, trầm trồ: “Không dưới ba ca- ra. Khiên Trạch, anh ra tay hào phóng quá!”

Anh lặng thinh, lặng lẽ đợi cô cho một câu trả lời.

Thế nhưng, khi thưởng thức nó xong, Hướng Viễn lại đặt chiếc nhẫn trở lại vào tay anh, chậm rãi khép tay anh lại, bọc lấy chiếc nhẫn và hộp trong lòng bàn tay.

“Tại sao, Hướng Viễn?”, anh nghi ngại.

“Kim cương đẹp thì có đẹp, song tôi yêu tiền hơn.”, cô cười nói. Cám ơn hào quang của kim cương đã che lấp nỗi thất vọng và hụt hẫng thoáng lướt qua mắt cô trong khoảnh khắc đó.

Đằng Vân đã nói: “Hướng Viễn, Diệp Bỉnh Văn nắm lấy vết thương lòng của tôi để sai khiến, cô cũng mưu đồ dùng chuyện này thuyết phục tôi, cô và anh ta có gì khác nhau?”. Lúc ấy cô thuyết phục được Đằng Vân nhưng lúc này không thuyết phục được bản thân. Diệp Khiên Trạch tay giữ chiếc nhẫn, một lòng một dạ đợi cô nói “em đồng ý” và Diệp Bỉnh Văn ngõ hẹp tương phùng, kiêu căng bảo “chi bằng cô theo tôi đi” có gì khác nhau? Trong mắt họ, cô là một con số có giá trị, là mảnh đất tranh chấp của quân lính hai bên, là một bàn tay đưa ra để cứu một ai đó khỏi vũng lầy, là ánh đèn khi lạc đường nhưng họ quên mất rằng, cô cũng chỉ là một cô gái. Cô có thể tha thứ cho Diệp Bỉnh Văn không biết tự lượng sức, song không thể bỏ qua sự “trao đổi” của Diệp Khiên Trạch.

“Chiếc nhẫn này đổi thành tiền thì nhiều nhất cũng chỉ mấy chục vạn. Diệp Khiên Trạch, anh dùng cái này để đổi lấy “bạn đời” làm việc chăm chỉ, bài tính này cũng quá bất công rồi, tôi không thể gả cho Giang Nguyên”.

Diệp Khiên Trạch xoay vai cô lại, “phải, em rất quan trọng với Giang Nguyên, điều này anh không phủ nhận. Nhưng đối với anh, không phải Phó tổng giám đốc Giang Nguyên, cũng không phải con trai của Diệp Bỉnh Lâm, mà là Diệp Khiên Trạch, em cũng quan trọng như thế. Hướng Viễn, tại sao em không tin chúng ta ở ben nhau sẽ được hạnh phúc? Rõ ràng là em yêu anh mà.”

Hướng Viễn nghiêng đầu, cười thành tiếng: “Phải, anh biết em yêu anh, ai lại không biết chứ? Ngoài yêu anh ra em còn yêu tiền. Bây giờ anh bày cả hai thứ ra trước mặt em, sao em không rung động cho được?”. Cô kéo bàn tay Khiên Trạch đang đặt trên vai mình xuống, nụ cười dần tắt, hạ giọng nói với vẻ van nài chưa bao giờ có: “Khiên Trạch, anh có thể ôm em một lúc được không?”

Anh do dự một chút, sau đó ôm lấy cô thật chặt như thể ôm thấy sự tồn tại chân thực nhất bên mình. Hướng Viễn áp mặt lên ngực anh. Một giây, hai giây… cô chỉ cho mình mười giây, sau đó sẽ buông tay.

“Em không biết người em yêu rốt cuộc là cậu bé cùng ngắm trăng trong ký ức hay là anh. Khiên Trạch, thực ra em yêu bản thân mình hơn.”

Cô đã vùng thoát ra khỏi vòng ta anh trước khi bắt đầu mềm yếu, xoay lưng lại phía anh rồi bước đi thật nhanh về phía trước. Đừng quay đầu, đừng quay đầu! Một cú điện thoại, Diệp Quân sẽ đến tìm cô với tốc độ nhanh nhất. Tất cả truyền thuyết và ngụ ngôn đã cảnh báo với cô rằng, quay đầu lại sẽ biến thành cột đá, quay đầu lại sẽ bị sóng biển nhấn chìm, quay đầu lại sẽ chìm vào bóng đêm vĩnh hằng…

Thế nhưng cô đã phạm lỗi lầm mà tất cả nhân vật chính đáng thương trong truyện đều mắc phải. Sai lầm ở chỗ trước khi thoát thân còn quay đầu lại, tham lam nhìn thêm một cái. Cô không nhìn rõ chuyện xưa chuyện nay, không nhìn rõ đúng sai trắng đen, chỉ nhìn thấy anh – Diệp Khiên Trạch và ánh trăng như ẩn hiện sau lưng anh.

***

Đêm hôm ấy, Hướng Viễn đã nhận được điện thoại của Diệp Quân trên xe Diệp Khiên Trạch. Lúc đó đã khuya lắm rồi nhưng giọng cậu vẫn hào hứng, có cả niềm vui không kiềm chế nổi: “Chị Hướng Viễn, bốn giờ chúng ta sẽ xuất phát, nếu không sẽ không kịp ngắm mặt trời mọc đâu. Em lái xe của bố, đứng đợi dưới lầu, trên xe đã chuẩn bị lương khô, nước, đèn pin và lều bạt nữa. Nhắc trước cho chị biết nhé, chị và em sẽ cùng nhắm mắt, sau đó lại mở mắt. A! Ánh bình minh lan tỏa…”.

Cô lặng lẽ nghe cậu thao thoa bất tuyệt đến khi Diệp Quân phát hiện ra sự kì lạ đó.

“Sao vậy? Sao chị không nói gì? Chị Hướng Viễn, chị có nghe không?”

“Xin lỗi, Diệp Quân”.

Cuối cùng Hướng Viễn đã không được ngắm “ánh bình minh lan tỏa” như lời Diệp Quân miêu tả. Thực tế sau khi cô và Diệp Khiên Trạch xuống núi trở về thành phố, mây đen đã giăng kín, che lấp trăng sao, báo hiệu một trận mưa to đã gần đến. Thế nhưng chờ đợi mấy ngày liền cũng không thấy cơn mưa ấy đổ xuống, cả thành phố như trở nên trống vắng, chút hơi gió cũng chẳng thấy đâu, nếu như không có những dòng người và xe cộ nối tiếp nhau không dứt kia mà chỉ có những hàng cây và bầu trời, thì sẽ rất giống một bức tranh sơn dầu ngưng đọng, màu sắc ảm đạm. Ở công viên trung tâm, khắp nơi đều là những con chuồn chuồn bay mê mải khiến lòng người thấy tâm phiền ý loạn. Không khí loãng và mùi đất nồng nồng, mỗi người đều cố gắng hít thở một cách đầy miễn cưỡng, nhưng cảm giác nặng nề ấy không thể xua tan được, nó giống như một nơi xa xăm không thấy được kia, có một khuôn miệng cực lớn và vô hình, cũng đang sống lay lắt như thế.

Hướng Viễn không thích thời tiết trước khi cơn mưa vùng núi ập đến nhưng cô chỉ có thể chờ đợi, đợi khi mây đen tan biến hoặc một cơn bão sẽ trút xuống.

Tin đầu tiên cô nghe được là Diệp Quân đã cãi nhau một trận to với bố mình trên giường bệnh. Cậu bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu cầu điều gì ấy chưa bao giờ tỏ ra phẫn nộ như thế. Cậu đã đá chiếc ghế đáng thương đến tan nát ngay trước mắt bố mình rồi tuyệt vọng bỏ đi. Rất lâu sau đó, cũng không thấy cậu trở về nhà nữa.

Có một dạo, Hướng Viễn cam tâm tình nguyện để lửa giận của Diệp Quan ập thẳng đến cô. Cậu có thể nhiếc móc cô không biết giữ lời, có thể trút ra toàn bộ bất mãn bằng bất cứ lí do nhảm nhí nào nhưng không hề, thậm chí cậu chưa từng oán trách gì trước mặt cô, một câu cũng không.

Đêm hôm ấy, cô nói: “Xin lỗi, Diệp Quân”.

Giọng nói trẻ trung của cậu đang cố kìm nén sự bất an trong lòng: “Xin lỗi gì cơ? Chị Hướng Viễn, chị đang nói gì thế?”

“Chị nghĩ ngày mai chị không thể đi ngắm mặt trời mọc với em được… Diệp Quân, anh trai em cầu hôn với chị, chị đã nhận lời”.

Nếu đã không thể nghĩ ra được cách nào khéo léo và tế nhị hơn thì thà cứ nói đơn giản và thẳng thắn vậy còn hơn.

Câu trả lời của Diệp Quân còn nhanh hơn cả trong tưởng tượng của cô, sự trầm lặng của cậu đã kết thúc sau tiếng thở dài rất khẽ mà cô khó phát giác ra: “Chị không có lỗi gì với em. Chị nghe thấy chưa? Gió to rồi, sáng mai mặt trời sẽ không lên. Chị Hướng Viễn, không sao, không sao thật mà…”

Hướng Viễn vội vã cúp máy. Cô mong sao sớm kết thúc sự thoải mái quá gọn ghẽ này.

Chương 28

Tin vui của kế tử không thể khiến bệnh tình của bà Diệp chuyển biến tốt hơn, hoá trị đã khiến tình trạng cơ thể bà mỗi lúc một tuột dốc, Diệp Khiên Trạch vốn gượng cười tỏ ra thiên hạ thái bình cũng chẳng cách nào giấu bố mình được nữa.

Diệp Bỉnh Lâm sau khi biết được bệnh tình của vợ đã tự nhốt mình trong phòng bệnh suốt một ngày, không ăn, không uống, không ngủ. Bác sĩ, y tá, người thân, hầu như tất cả mọi người đều không tồn tại đối với ông nhưng ông vẫn bắt buộc phải chấp nhận sự thật.

Từ chuyện không tình nguyện đón nhận sự thật và đắm chìm trong nỗi đau khổ rồi dần dần tỉnh táo lại, Diệp Bỉnh Lâm luôn cự tuyệt không đến thăm vợ đã kết hôn hơn hai mươi năm của mình và cũng chỉ có một yêu cầu với tất cả người trong nhà – “Đừng rơi nước mắt trước giường bệnh bà ấy”.

Với người sắp chết mà nói, nước mắt là thứ vô dụng và tàn nhẫn.

Dù là thế, song Diệp Bỉnh Lâm vẫn tỏ ra vui sướng với hôn sợ của con trai lớn và Hướng Viễn. Ông không đồng ý đẩy lùi ngày kết hôn lại vì mẹ kế bệnh nặng của Diệp Khiên Trạch, không những chủ trương tổ chức càng nhanh càng tốt mà phải làm cho thật hoành tráng. Ông nói: “Diệp gia bây giờ quả cần một chuyện vui như thế”.

Chuyện này đã lưu truyền trong toàn Giang Nguyên, rất nhiều người đã nghe nói đến món quà mà Diệp Bỉnh Lâm tặng con dâu tương lai không phải châu ngọc cũng không phải tiền mặt, mà là số cổ phần rất lớn trong Quảng Lợi.

Hôn sự của Hướng Viễn và Diệp Khiên Trạch tuy đến rất bất ngờ, song sau đó đa số nhân viên trong Giang Nguyên đều cho đó là hợp tình hợp lý. Anh và cô đã là bạn cũ, mà còn là đồng nghiệp trong công việc, trời sinh một cặp, đương nhiên là phải thế, giống như một kịch bản đã được viết xong, tất cả mọi tình tiết phát triển chỉ để đến bước này. Còn về những cơn sóng ngầm trỗi dậy, trong mắt mọi người thì chỉ là những chuyện vô hại.

Song thú vị một điều là đối với hôn ước của họ, nhân viên trong Giang Nguyên lại biểu hiện rõ hai cách nghĩ khác nhau: những nhân viên kỳ cựu từng theo Diệp Bỉnh Lâm tạo dựng cơ nghiệp đều nói, Hướng Viễn tốt phúc, làm con dâu của Diệp gia sẽ trèo được cành cao; còn đa số những nhân viên trẻ tuổi đều phản bác, đối với họ, với tài năng và vẻ bề ngoài của cô, đồng ý kết hôn tức là đã bất công với cô quá.

Hướng Viễn cũng không nhịn được cười khi nghe Đằng Vân kể. Theo sự kiện Đằng Vân chính thức tiếp tay công việc xây dựng khu nghỉ mát suối nước nóng, vết nứt trong quan hệ giữa anh ta và Diệp Bỉnh Văn đã vô phương cứu chữa, ân nhân ngày cũ và trợ lý đắc lực ngày nay đã trở thành xa lạ. Hướng Viễn có một dạo lo lắng Diệp Bỉnh Văn sẽ điên lên rồi “chó điên cắn càn”, mất lý trí rồi loan truyền chuyện riêng tư của Đằng Vân cho mọi người cùng biết, song quan sát tình hình trước mắt, cô đã đánh giá thấp ông chú công tử đó rồi. Ông ta tuy ác nhưng lần này cũng ý thức được cục diện. Nếu làm càn thì chưa chắc ông ta đã kiếm chác được chút gì từ Hướng Viễn, huống hồ hiện nay Diệp Bỉnh Lâm – anh trai ông ta – lại yêu quý và xem trọng Hướng Viễn như vậy. Cô gả vào Diệp gia, tiến vào Quảng Lợi, chẳng phải đó là vật cản của ông ta sao? Trong tình huống hoàn toàn thất bại, ngoài việc mắng chửi Đằng Vân vài câu, cũng chỉ tự nhận là mình đã chuốc rắc rối vào người.

“Tôi vẫn phải nói lời chúc mừng nhỉ, bà chủ tương lai của Giang Nguyên”, Đằng Vân nói.

Nói ra thì đây lại là lời chúc thành tâm thành ý đầu tiên mà Hướng Viễn nghe được. Đằng Vân là niềm vui mừng lớn nhất của cô ở Giang Nguyên, dù là nhân cách hay là năng lực.

Cô hiểu ý mỉm cười: “Đa tạ. Phê chuẩn cho việc xây dựng khu nghỉ mát chắc cũng sắp xong rồi. Công việc của anh, chỉ cần cố gắng hết sức”.

***

Ngày cưới của Diệp Khiên Trạch và Hướng Viễn cuối cùng đã được định vào nửa năm sau, cả Giang Nguyên đã bắt đầu xoay quanh ngày ấy. Hướng Viễn là người làm việc có kế hoạch rõ ràng, mọi thứ đâu ra đó, đại sự trong đời mình càng không thể là ngoại lệ, yêu cầu của cô cao, rất nhiều chuyện phải cố gắng hết sức mà làm, chuyện công chuyện tư đều đè trên vai, xoay vòng vòng như con quay. Dưới sự sắp xếp của cô, Diệp Khiên Trạch – ông chồng sắp cưới – đã thở phào nhẹ nhõm, có thể dốc sức chăm lo cho song thân đang nằm trong bệnh viện.

Lúc rảnh rỗi, Hướng Viễn cũng thường lui tới bệnh viện, thăm Diệp Bỉnh Lâm hoặc bà Diệp. Đặc biệt là với bà Diệp, mọi người trong lòng đều hiểu những ngày tháng có thể được ở bên bà đang dần ít từng ngày.

Điều kỳ lạ là, bà Diệp lại đón nhận tình hình bệnh tình đang chuyển biến xấu của mình rất thản nhiên, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Trong trí nhớ của Hướng Viễn, bà là người phụ nữ dịu dàng có đôi mắt u hoài, song lúc này đây, khi bà xanh xao nằm trên giường bệnh lại khiến người ta cảm nhận được sự bình thản đến từ nội tâm của bà.

Có vài lần, Hướng Viễn nhìn thấy Diệp Quân ở bên giường bệnh của bà Diệp, tuy cậu chẳng thể thân thiết với mẹ kế như mẹ ruột mình nhưng sự quan tâm chăm sóc thuở nhỏ của bà đối với cậu thì không sao quên được. Việc Diệp Quân thường làm là ngồi bên giường đọc báo cho bà nghe, Hướng Viễn đến thì bê chiếc ghế lại ngồi gần cậu, nghe cậu đọc từ tin giải trí đến tin kinh tế. Khi bà ngủ thiếp đi, trong đôi mắt cậu mới lộ ra vẻ bi thương và xót xa, thần thái ấy khiến Hướng Viễn bỗng cảm nhận được cậu ta đã trưởng thành hơn nhiều.

Trước mặt Hướng Viễn, Diệp Quân không nhắc đến chuyện cưới xin của cô, thậm chí cũng không nhắc đến trận cãi vã giữa cậu và bố. Ngược lại có lần Diệp Khiên Trạch nói với Hướng Viễn: “A Quân trong lòng thấy không vui. Hướng Viễn, em nói xem anh có phải đã quá ích kỷ không?”.

Cô cúi đầu cười, nhẹ nhàng xiết chặt tay anh: “Ai lại không ích kỷ bao giờ?”.

Hai người đã quen nhau hai mươi mấy năm nay, lại sắp thành vợ chồng, cảm giác ấy kỳ diệu đến nỗi không thể diễn tả, giống như hai người vô cùng thân thiết, đi trên con đường hoàn toàn xa lạ, vẫn là những người ấy, song đường đi đã khác, bạn đành phải nhìn kỹ lại người cũ trong một phong cảnh mới.

Diệp Khiên Trạch là người bạn tốt, đương nhiên cũng là người yêu dịu dàng ân cần, không chê vào đâu được nhưng Hướng Viễn vẫn đang chờ anh nói đến chuyện Diệp Linh. Anh giống như mọi người trong nhà họ Diệp, đều trở nên mất trí tập thể, anh đã xem cô gái gầy yếu xanh xao, coi anh trai như cả thế giới của mình chưa từng tồn tại.

Cuối cùng Hướng Viễn không thể chịu được sự trốn tránh của anh, chủ động hỏi: “Diệp Linh biết chuyện anh sắp kết hôn chưa?”.

Diệp Khiên Trạch trầm tư một lúc rồi nói: “Anh không biết. Nhưng như em từng nói, trên thế giới này chỉ cần bí mật mà một người biết thì sẽ không còn là bí mật”.

“Nhưng mọi người không ai định nói rõ cho cô ấy biết à?”.

Anh nhíu mày: “Không, anh chỉ không biết nên nói thế nào”.

“Được, vậy em nói với cô ấy”.

Hướng Viễn nhìn thấy vẻ chần chừ quen thuộc trong mắt Diệp Khiên Trạch. Cô nghĩ, có lẽ anh là người theo chủ nghĩa lý tưởng một cách ngây thơ, mỗi một điểm xuất phát đều là thiện ý, song lại không thể điều khiển nổi kết quả.

“Vẫn câu nói đó, anh không muốn làm tổn thương bất cứ ai đúng không? Bất chấp anh đối với Diệp Linh thế nào thì cô ấy yêu anh, điều này không thể nghi ngờ. Khi anh quyết định kết hôn thì anh cũng phải biết cô ấy chắc chắn sẽ thất vọng. Sớm muộn gì cũng phải biết, cùng sống dưới một mái nhà, anh có thể giấu được bao lâu? Làm gì có chuyện mọi việc đều viên mãn như anh muốn?”

Diệp Khiên Trạch đáp: “Không biết vì sao mà khi anh nhìn vào đôi mắt Diệp Linh thì không cách nào thốt lên lời. Thực ra, anh có gì tốt đâu?”.

“Không phải anh tốt, mà là cô ấy không còn cách nào khác”, Hướng Viễn trả lời.

Nhưng đâu chỉ là Diệp Linh mà ngay đến Hướng Viễn cũng không gì không làm được. Chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao?

Sau khi Diệp Bỉnh Lâm ngã bệnh, Hướng Viễn cũng không thường xuyên đến nhà họ Diệp nữa. Mùa thu, những dây leo vương vít ngoài nhà đã héo úa hơn nửa, lá rơi khắp sân, chỉ còn dây nho màu nâu, nhìn từ phía xa như vô số các khe nứt góc cạnh.

Vì một đợi hội chẩn gấp cho bà Diệp nên Diệp Khiên Trạch phải ở lại bệnh viện. Từ khi biết chuyện cưới hỏi giữa Diệp Khiên Trạch và Hướng Viễn, thái độ của dì Dương và cô đã khách sáo hơn nhiều. Bà vốn nghĩ rằng, Hướng Viễn có lẽ chỉ là một cô bé nghèo hèn dựa vào Diệp gia mà sống, nhưng bây giờ, Hướng Viễn vẫn chưa ngồi nóng chỗ, bà đã mang lên một cốc trà nóng cho cô.

Hướng Viễn không có tâm trạng nào ngồi lâu, hàn huyên vài câu rồi hỏi: “Diệp Linh giờ này đang nghỉ ngơi ạ?”.

Dì Dương đáp: “Nếu ban ngày cô ấy cũng nghỉ ngơi được thì tốt quá, Hướng Viễn… Hướng tiểu thư, cô muốn tìm cô ấy để nói gì? Bây giờ cô ấy lẫn lắm…”.

“Tâm trạng không ổn định sao?”. Lúc nói câu này, Hướng Viễn đã đi về phía cầu thang.

Dì Dương theo vài bước, nói: “Cũng không phải, dù phát bệnh cũng hiếm khi quậy phá lắm, giống như người gỗ ấy, cả nửa ngày tròng mắt cũng không chuyển động nữa”.

“Phải ra ngoài nhiều hơn, phơi nắng, sẽ rất tốt cho sức khoẻ.” Hướng Viễn đặt tay lên tay vịn cầu thang, đi lên trên. Tay vịn cầu thang bằng đá vốn sạch sẽ, nay lại nhuốm bụi. Cô bước từ từ, cúi đầu nhìn bụi bám trên tay, xoay lưng lại dì Dương, hơi cau mày. Người nhà họ Diệp đều rất sạch sẽ, đặc biệt là bà Diệp. Lúc bà còn ở nhà mà một ngôi nhà to như thế đều không có tí bụi nào vậy mà bây giờ… Nhưng một gia đình đang yên ấm bỗng người thì bệnh, kẻ ra đi như báo hiệu sự suy tàn, cũng khó trách một bà người làm vẫn ăn lương trở nên lười nhác.

Dì Dương không nhìn thấy vẻ mặt Hướng Viễn, vội vàng theo sau cô, phụ hoạ: “Đúng rồi, tôi cũng nghĩ vậy nhưng Diệp tiên sinh đã dặn dò, cố gắng bắt cô ấy ở trong phòng, ra ngoài lỡ phát bệnh, người ta nhìn thấy thì không tốt”.

Hướng Viễn đã đến trước cửa phòng Diệp Linh, khẽ đẩy ra nhưng cửa không hề xê dịch vì đã bị khoá bên ngoài. Dì Dương vội vã lôi chìa khoá ra, thấy Hướng Viễn lộ ra vẻ kỳ quặc thì nói ngay: “Tôi cũng chỉ làm theo lời Diệp tiên sinh dặn thôi. Huống hồ cánh cửa này đóng hay mở thì người bên trong cũng mặc kệ”

Hướng Viễn hiểu “Diệp tiên sinh” mà bà ta nói chính là Diệp Bỉnh Lâm. Cô biết chú Diệp luôn bảo mật bệnh tình của Diệp Linh. Ông có tư tưởng của người già, sĩ diện, đối với ông, thà chấp nhận sức khoẻ của con gái mắc bệnh lạ, không muốn để người khác biết Diệp gia có người bệnh tâm thần, một người “điên”. Nhưng khi Hướng Viễn nhìn thấy ổ khoá này, trong lòng vẫn có cảm giác kinh ngạc.

Cửa mở rồi, trong phòng không u ám như Hướng Viễn nghĩ. Một khung cửa sổ lớn đang mở, nửa người Diệp Linh đang chìm trong một chiếc ghế có lưng tựa to đặt trước cửa sổ, từ phía cửa nhìn sang đó, chỉ nhìn thấy một nửa phần vai và mái tóc phủ đến eo của cô. Tiếng mở cửa và bước chân hai người không hề khiến cô có chút phản ứng nào, cô quay lưng lại phía họ, cơ hồ như đang say ngủ.

Hướng Viễn vừa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi thức ăn cũ. Trên chiếc đôn thấp gần cửa đặt những món ăn đơn giản, hình như có đụng đến một chút, song rõ ràng thời gian nguội lạnh không chỉ là gần đây.

Hướng Viễn quay đầu lại nhìn dì Dương với vẻ suy nghĩ, không nói gì cả. Cô không tin đây cũng là lời dặn của Diệp Bỉnh Lâm, dì Dương trước khi chăm sóc Diệp Linh rất chu đáo, nay lại bỏ mặc như thế. Trên mặt bà người làm thoáng nét hổ thẹn và căng thẳng, nhưng Hướng Viễn đã kịp quay đi nơi khác ra vẻ như không có gì xảy ra, người ta đã nói “bệnh lâu bên cạnh chẳng hiếu từ”, huống hồ giờ đây người luôn chăm sóc Diệp Linh chẳng qua là một bà giúp việc thì có thể mong muốn bà ta chu đáo kỹ lưỡng đến mức độ nào được đây? Hướng Viễn chỉ thấy cảm thán, lúc này ai còn tâm tư chăm sóc đến cô công chúa nhỏ của Diệp gia?

“Nguội lạnh hết cả rồi cũng không ăn nổi nữa, phiền dì mang xuống giúp”, Hướng Viễn đuổi khéo dì Dương rồi chậm rãi đến cạnh Diệp Linh. Cô không hề sợ hãi, cho dù lúc phát bệnh nặng nhất, Diệp Linh cũng không hề hung hãn, cô chẳng làm hại ai, trừ bản thân. Hướng Viễn chỉ cảm thấy chút kỳ lạ trong sự yên lặng như chết của cô.

Diệp Linh không ngủ, trái lại, đôi mắt cô đang mở rất to như đang tập trung tinh thần nhìn vào một tiêu điểm nào đó ở phía xa. Hướng Viễn nhìn theo ánh mắt của cô. Nhìn ra một góc khu vườn, ngoài tán lá trên cây ra thì chẳng nhìn thấy gì. Rèm và cánh cửa tuy đang mở nhưng song sắt chống trộm lại khép rất chặt.

Hướng Viễn thấy cô không chút phản ứng thì quỳ xuống cạnh ghế cô, hỏi: “Diệp Linh, cô đang làm gì đấy?”.

Lúc tỉnh táo, Diệp Linh tỏ ra không ưa Hướng Viễn, Hướng Viễn cũng chẳng có thiện cảm gì với đại tiểu thư như sinh ra trong hạnh phúc mà không biết hạnh phúc là gì như cô. Thế nhưng có lẽ Diệp Linh vẫn nhớ lúc rơi xuống nước ở thôn Lý, ân tình của Hướng Viễn cứu sống và chăm sóc. Có lẽ trong mắt Diệp Linh ngoài Diệp Khiên Trạch ra, người khác đều như vô hình, bởi vậy cô chẳng màng gây hấn với ai, Hướng Viễn và cô cũng không có gì xung đột.

Lúc Diệp Linh đáp lại Hướng Viễn, đôi mắt không hề nhìn cô, mà giống như đang lảm nhảm một mình: “Suỵt… tôi đang nghe âm thanh nơi xa kia”. Thân người cô hơi mập hơn trước kia, không biết do sức khoẻ chuyển biến tốt, hay người cô bị phù sau khi dùng quá nhiều thuốc?

“Vậy cô nghe thấy gì nào?”, Hướng Viễn hạ giọng nói với vẻ thận trọng e dè, không quấy rối sự chuyên tâm của Diệp Linh.

Diệp Linh bỗng cười vẻ bí ẩn: “Rất nhiều, tôi nghe thấy rất nhiều. Mỗi một con sâu trèo lên cây lá, còn có gió, âm thanh mỗi cơn gió đều khác, chị muốn hỏi tôi loại nào, tôi cũng trả lời được…”.

Cô nói những lời vu vơ một cách nghiêm túc, Hướng Viễn nghe một hồi, bắt đầu thấy hoài nghi Diệp Linh này đây có nhận ra cô là ai không, hay là đã mất đi khả năng giao lưu với thế giới? Cô thử hỏi: “Ngoài gió ra, cô còn nghe thấy gì nữa, cô có biết ngoài kia xảy ra chuyện gì không?”.

“Ngoài gió ra, ngoài gió ra… còn gì nữa nhỉ?”, Diệp Linh bắt đầu chìm vào sự ngờ vực, lải nhải.

Đúng vào lúc Hướng Viễn thầm thở dài, Diệp Linh bỗng lên tiếng như sực nhớ ra điều gì đó: “Đúng rồi, còn có người khóc… rất nhiều người khóc…”.

Hướng Viễn chậm rãi đứng dậy, Diệp Linh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ban đầu, nhìn chằm chằm vào một nơi xa xăm không hề tồn tại, nói tiếp: “Trong ngôi nhà này luôn có rất nhiều tiếng khóc… Họ đang khóc… Tại sao họ không đến? Hướng Viễn!”.

Hướng Viễn nghe thấy tên mình thốt ra từ miệng Diệp Linh nên hơi đờ người, hỏi: “Họ? Người cô đợi là họ hay là anh ấy?”.

Diệp Linh mỉm cười như một cô bé ngây thơ: “Chị có biết tôi đợi anh ấy để làm gì không? Tôi đợi anh ấy đến vì anh ấy có lời muốn nói với tôi”.

Hướng Viễn nhớ ra mình đã từng nghe Diệp Linh hỏi Diệp Khiên Trạch cùng một câu hỏi đến mấy lần: “Anh có gì muốn nói với em không?”.

Cô vẫn nhớ, Diệp Khiên Trạch lần nào cũng chỉ im lặng.

“Sao cô biết anh ấy có lời muốn nói? Cô có phải anh ấy đâu”.

“Anh ấy có, cho dù anh không biết, tôi cũng vẫn biết. Anh ấy chưa từng nói, chỉ do anh ấy quên nên tôi vẫn luôn đợi, luôn đợi.”

“Không chừng điều cô chờ đợi lại chẳng phải đáp án cô mong muốn thì sao?”

Diệp Linh cuối cùng đã đưa mắt nhìn sang Hướng Viễn.

“Anh ấy sắp kết hôn rồi, cô có biết không?”.

Diệp Linh vẻ mặt không cảm xúc nhìn Hướng Viễn hồi lâu rồi lại nhìn khoảng cây lá tiêu điều ngoài cửa sổ: “Anh ấy muốn cưới chị chứ gì?”.

Không biết vì sao mà Hướng Viễn không hề ngạc nhiên với lời nói của cô gái thần kinh mê muội này. Họ nói cô bệnh, thực ra trong thế giới của riêng mình, cô ấy tỉnh táo hơn bất cứ ai khác.

“Cô có hận tôi không, Diệp Linh?”

Màn cửa sổ khẽ tung lên, bóng màn phủ lên mặt Diệp Linh, một chiếc bóng đen mờ, Diệp Linh nói như đang mê sảng: “Anh ấy không thể cưới tôi thì cưới ai cũng có liên quan gì? Không phải chị thì cũng là người khác. Chị có khác gì với những người khác đâu?”.

Hướng Viễn có một chút thất thần nhưng cô vội vã cười một tiếng, nói: “Không chừng chúng ta đều chẳng khác gì nhau, khác biệt chỉ ở chỗ là chí ít tôi đã có được”.

Diệp Linh cười khanh khách, cả thân thể rung lên trong tiếng cười: “Cô được? Qua trăm năm nữa, không, nếu may mắn thì chỉ cần vài chục năm hoặc ngắn hơn, chúng ta hãy nói ai có được”.

Diệp Linh cười như một món đồ chơi đã mất công tắc, không dừng lại nổi. Hướng Viễn lặng lẽ đợi đến khi Diệp Linh thấm mệt, cười không nổi nữa.

“Nghe hay thế thật ư?”, Hướng Viễn hỏi. Cô đột ngột nghi hoặc: Rốt cuộc là ai bệnh đây? Diệp Linh nói: “Trước kia anh ấy đã từng nói với tôi, lúc không ngủ được thì hãy nghe những âm thanh ở nơi xa kia, cứ nghe mãi, nghe mãi rồi sẽ buồn ngủ. Anh ấy sẽ không lừa dối tôi… Nghe kìa, mưa rồi”.

Hướng Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là bầu trời u ám nặng nề.

Cô chầm chậm bước ra ngoài, khép cửa lại. Dì Dương đứng đợi cô ở đầu cầu thang như muốn giữ cô lại dùng cơm nhưng Hướng Viễn chỉ cười với bà rồi ra khỏi cửa.

Bầu trời bỗng dưng tối sầm chỉ trong tích tắc, một trận gió lớn nổi lên, bụi cát bay đầy trời. Hướng Viễn đưa tay lên che mắt, đúng vào lúc này, những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống, một trận mưa to cô mong chờ bấy lâu đã trút xuống ào ào.

Chương 29

Hai mươi bảy tuổi, Hướng Viễn được gả cho chàng thiếu niên thời thơ ấu đã cùng mình sánh vai đi dưới ánh trăng, gả cho một giấc mơ duy nhất trong tim cô. Mấy năm nay, Diệp Khiên Trạch cứ mỗi lúc một xa rồi hết lần này đến lần khác quay lại, vận mệnh giống như một sợi dây vô hình, xoắn xuýt không rời. Có lẽ, nó loanh quanh luấn quấn đi đến tận ngày hôm nay, chỉ vì anh đã từng nói với cô: “Hướng Viễn, chúng ta mãi mãi sẽ không xa nhau”.

Đó cũng là mùa xuân thứ ba sau khi cô bước vào Giang Nguyên, khi ấy mùa mưa đã qua, vạn vật hồi sinh. Để đón cô con dâu tuyệt vời này vào nhà một cách long trọng, Diệp gia đã chọn khách sạn tốt nhất thành phố G, mời dàn nhân viên phục vụ hôn lễ nổi tiếng nhất, thế nhưng, cuối cùng Hướng Viễn lại đột ngột khiến mọi người bất ngờ khi chọn nơi đã xây dựng khu nghỉ mát suối nước nóng vừa kết thúc đợt kiểm tra đánh giá gắt gao để làm nơi tổ chức tiệc cưới.

Hôm ấy, khoảng đất vừa được san bằng trải một tấm thảm đỏ, nhân viên tổ chức tiệc cưới đã dựng một chiếc rạp to có thể chứa cả ngàn người, nhìn từ xa thấy hoa cả mắt vì màu đỏ rực rỡ. Sảnh tiệc dựng tạm thời trong rạp bố trí rất độc đáo: phía trước là cánh cửa sơn trang rất sinh đông, núi rừng hùng vĩ, non nước hữu tình, khe suối róc rách đã trở thành bối cảnh thiên nhiên cho hôn lễ. Gần trăm bàn tròn tiệc cuối xếp dài trên tấm thảm đỏ. Diệp gia mời đến những đầu bếp khách sạn nổi tiếng nhất và đội ngũ phục vụ bàn tiệc được huấn luyện lành nghề nhất. Trong rạp cưới này, rất ít người dám tin rằng đây lại là nơi thi công khu nghỉ mát chưa thành hình.

Buổi chiều, đôi tân lang tân nương trang phục xúng xính đứng cùng nhau trước cửa rạp để đón khách, xung quanh tiếng người huyên náo, ngoài những nhân viên của Giang Nguyên ra, còn có những vị khách quý liên tục lái xe đến chia vui. Thiệp cưới của Diệp gia đã gửi đến các vị khách lâu năm, đối thủ trong ngành, nhiều hơn cả là các giới chức thành phố. Những vị khách đó tuy không phải là ai mời cũng đến nhưng với danh tiếng mấy năm nay của Giang Nguyên và chuyện hỷ sự này, họ đều đến hôn lễ này với những sự tò mò khác nhau, đến cả những người bình thường có mời cũng chưa chắc mời được lại có đến tám, chín chục phần trăm đến đây. Diệp gia trước kia tuy cũng thuộc hàng phú quý, song không hề huênh hoang, hỷ sự này cũng được xem như là “hàng độc”.

Chương Việt bảo Hướng Viễn: “Chiêu này của cậu đúng là tuyệt thât. Mình đang không hiểu với tính cách tính toán chi ly của cậu mà lại chịu chi ra số tiền lớn như thế để làm gì nhưng nhìn kiểu này thì bao nhiêu quảng cáo truyền thông đều không thể đánh đổi được hiệu quả quảng cáo như thế này. Bởi vậy mới nói, cậu chưa bao giờ làm chuyện gì thất thoát lỗ lãi cả”.

Hướng Viễn chỉ cười: “Dù sao cũng không quên được Chương đại tiểu thư đã làm nhiều chuyện vì tôi như vậy, chỉ dựa vào Diệp gia không thôi thì cho dù có miếu cũng không mời được nhiều thần đến thế. “Cảm ơn” nói nhiều thành thừa, nếu nể mặt thì hôm nay uống nhiều vào nhé”.

“Hướng Viễn kết hôn, mình còn nói gì được? Có điều mình cai rượu rồi”, Chương Việt nói.

Hướng Viễn nhướng mày “ồ” lên một tiếng rồi nhìn về phía Thẩm Cư An đang hàn thuyên trò chuyện cùng những người bạn trên thương trường: “Vì anh ấy? Đúng là chuyện tốt”.

Thẩm Cư An chú ý thấy ánh nhìn của hai người đang hướng về phía mình, tỏ ý cười cười bước lại gần: “Nói tôi gì thế?”

Chương Việt khoác tay anh một cách vô cùng tự nhiên, cười nũng nịu: “Nói là hôm nay ngoài chú rể ra thì anh đẹp trai nhất”.

Thẩm Cư An cười với vẻ bất lực nhưng dịu dàng. Vợ chồng họ đến rất sớm, đã chúc mừng đôi tân lang tân nương.

“Chúng ta vào trong ngồi đi, Hướng Viễn mời nhiều người đến lắm”, Thẩm Cư An vừa nói vừa kéo Chương Việt vào trong, Chương Việt đi vài bước lại quay đầu nhìn: “Anh Diệp, anh đúng là tốt phúc”.

Hướng Viễn ngẩn người, cười theo bóng dáng của cô nàng: “Cái cô Chương Việt này…”. Lúc xoay người lại, gặp ngay đôi mắt lấp lánh nụ cười của Diệp Khiên Trạch.

Anh cúi đầu kéo tay Hướng Viễn lên, thì thầm: “Cô ấy nói đúng lắm”.

Hướng Viễn thấy mặt mình nóng lên, khẽ quay mặt đi nơi khác, chiếc khuyên tai khẽ đung đưa, có một cảm giác kỳ diệu và ấm áp và cả sự lúng túng nữa. Bình thường cô quen trang điểm giản dị, không thể gọi là vô cùng xinh đẹp, chỉ là ưa nhìn mà thôi. Hôm nay, trang điểm cầu kỳ hơn, dáng dấp xinh đẹp, phong thái rạng ngời, đôi mắt cong cong như vầng trăng non khiến mọi người thấy rất nổi bật, đứng bên cạnh chú rể tuấn tú nho nhã, không hề thua kém chút nào.

Khoảng sáu giờ, khách khứa đã đến gần đủ, cách tiếp đãi khách của Hướng Viễn luôn chu đáo, không để sót một ai. Lúc này, người tuy đông đúc và ồn ào nhưng cô chưa từng tỏ ra lúng túng và chậm trễ, tiếp đãi rất đâu vào đó. Diệp Khiên Trạch không giỏi giao tiếp, chỉ mỉm cười đứng bên, cung cách khiêm tốn cũng khiến người ta này sinh thiện cảm.

Diệp Bỉnh Lâm cũng ra khỏi bệnh viện để đến tham dự ngày vui, Diệp Quân đẩy xe lăn cho ông. Hỷ sự trong nhà và hôn lễ linh đình ngoài sức tưởng tượng này khiến gương mặt hốc hác của ông tươi tắn trẻ trung hơn.

Từ sau lần cãi nhau to hơn nửa năm trước, quan hệ giữa Diệp Quân và bố cậu luôn lạnh nhạt. Diệp Bỉnh Lâm cũng không tính toán so đo gi với tính khí thỉnh thoảng thất thường của con trai, ông cũng không tỏ ra nghiêm khắc với Diệp Quân như Khiên Trạch, có lẽ là để bù đắp món nợ nhiều năm trước, chỉ cần con trai nhỏ vui vẻ, tự tại là được.

Diệp Quân cũng không phải là không có lương tâm, cho dù lần đó bỏ đi trong uất ức, song chẳng bao lâu vẫn không nỡ xa ông bố đang trong thời kỳ trị bệnh của mình, thế là lại quay về thăm nom. Nhưng nút thắt trong tim cậu vẫn không thể cởi bỏ, cậu biết bố mình nguyện cho cậu tất cả, nhưng thứ mà cậu luôn mong mỏi lại chẳng bao giờ có được nữa. Diệp Quân không thể oán hận sự lựa chọn của Hướng Viễn, thấy cô và anh trai mình nhìn nhau cười hạnh phúc, đến chút thất vọng hụt hẫng cuối cùng cũng không nhẫn tâm nổi dậy.

Diệp Quân đẩy xe lăn cho Diệp Bỉnh Lâm, thấy nhân lúc mọi người không chú ý, bố cậu đã gạt đi giọt lệ bên khóe mắt. Diệp Bỉnh Lâm nói: “A Quân, nếu mẹ của con trên trời nhìn thấy ngày hôm nay chắc cũng vui lắm. Còn dì của con nữa, bà cứ đòi đến nhưng bây giờ không xuống giường nổi, chỉ còn lại đôi mắt già này nhìn thấy hai người họ, chỉ còn bố thôi”. Diệp Quân trong lòng thấy xót xa, cho dù vẫn còn tức giận, song đối diện với người cha già héo úa của mình, cậu sao nỡ trút bực bội ra? Cậu cũng biết sự phẫn nộ và không can tâm của mình cũng chỉ là ích kỷ. Bố cậu có gì sai, chẳng qua chỉ là vì cái nhà này. Cho dù Diệp Bỉnh Lâm không làm thế, chẳng lẽ cậu có thể trách được ngày hôm nay?

“Cả nhà đến đông đủ thật, ngoài những người không đến được thì đều đến nhỉ, xem ra tôi vẫn chậm một bước.” Lúc Diệp Bỉnh Văn xuất hiện, có vẻ rất hứng chí, ông ta nhìn thấy ngay Diệp Bỉnh Lâm ngồi trên xe lăn, cười nói: “Đúng là người gặp chuyện vui thì tinh thần cũng thoải mái. Anh cả, khí sắc của anh hôm nay còn tốt hơn cả Diệp Quân”.

Diệp Quân kêu lên một tiếng: “Chú Hai!”

Diệp Bỉnh Văn cười cười, vỗ vai Diệp Khiên Trạch, nói: “Khiên Trạch lặng lẽ cưới về một cô con dâu giỏi giang thế này cho Diệp gia chúng ta, chắc bố cháu cũng yên tâm rồi. Tên nhóc này bình thường chẳng nói gì, xem ra còn rõ hơn bất kỳ ai khác. Phải rồi, ai lại chịu thua kém được, khá lắm, khá lắm”.

Diệp Khiên Trạch cũng khách sáo đáp lại: “Cám ơn chú Hai”.

Diệp Bỉnh Văn lúc này mới quay sang Hướng Viễn.

“Chú hút thuốc không?” Hướng Viễn cười nhạt, nhấn mạnh từ xưng hô một cách ý nhị. “Lâu rồi không gặp chú trong công ty, nghe nói chú bị ốm? Cháu đang nghĩ xem có nên đi với Khiên Trạch đến thăm hỏi chú không nhưng lại sợ làm phiền. Hôm nay chú đến được, xem ra sức khỏe cũng ổn rồi, đúng là không còn gì tốt hơn.”

Diệp Bỉnh Văn ngắm Hướng Viễn với vẻ thích thú: “Hôm nay đẹp lắm, tôi thích nhìn ánh mắt cô như thế này, tất cả đều nắm trong tầm tay. Gả vào Diệp gia, những gì cô cần đều có được rồi. Nếu không nói lời chúc mừng thì quả là không biết điều”.

Diệp Bỉnh Lâm kịp thời cắt ngang: “Bỉnh Văn, người một nhà không cần khách sáo như thế, khách sáo thì xa lạ quá”.

“Có khách sáo đâu, tôi thật lòng vui mừng mà. Anh cả, những ngày vui còn ở sau lưng kia.”

Hướng Dao đến rất muộn và cũng không đến một mình. Lúc cô đến thì tiệc cưới đã gần bắt đầu. Hướng Viễn đợi cô đến gần mới nhận ra người cô khoác tay đưa đến không phải ai khác mà chính là anh chàng bảo vệ của Giang Nguyên.

Nụ cười của Hướng Viễn vẫn nở trên mặt nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo. Lúc đầu vì ngại Đằng Vân nên cô không cách nào đuổi cậu ta đi nhưng trước mặt Hướng Dao, cô đã cảnh cáo nhiều lần, đừng có suốt ngày chơi bời với bảo vệ, vì thế cô còn chuyển Hướng Dao từ phòng chấm công ở gần phòng bảo vệ đến văn phòng làm nhân viên thống kê, không để họ có cơ hội tiếp xúc với nhau. Không ai ngờ, Hướng Dao lại đàng hoàng nắm tay anh chàng đó xuất hiện trong hôn lễ của Hướng Viễn, không phải muốn khiêu khích cô thì là gì?

Hướng Dao vờ như không nhìn thấy ánh mắt của chị mình, cười chào: “Chúc mừng nhé, Hướng Viễn, cả anh Diệp nữa. Sau này phải gọi là anh rể rồi. À, đây là Đằng Tuấn, chắc anh chị đã gặp rồi nhỉ?”. Cô bé như đoán chắc trong một ngày như hôm nay, Hướng Viễn sẽ không và cũng không thể làm gì được cô.

Anh chàng tên là Đằng Tuấn mặt đỏ bừng, kính cẩn lên tiếng chào: “Phó tổng Diệp, trưởng phòng Hướng, chúc anh chị hạnh phúc đến đầu bạc răng long”.

Hướng Viễn không nói gì, vẻ mặt nửa cười nửa không kia khiến Đằng Tuấn thấy rợn người, Diệp Khiên Trạch thấy thế bèn lên tiếng hòa hoãn: “Hướng Dao, sao đến muộn thế? Tiệc sắp bắt đầu rồi, đưa bạn vào ngồi đi… A Quân, em đưa Hướng Dao đi tìm chỗ đi”.

Diệp Quân “ô” một tiếng rồi bước đến, nói: “Hướng Dao, lâu quá tôi không gặp.Chúng ta đi thôi.” Cậu cũng cười với Đăng Tuấn rồi đưa họ đến chỗ bàn tiệc.

Diệp Quân không mấy khi đến công ty nên Đằng Tuấn cũng không quen với cậu con trai thứ hai nhà Diệp gia này cho lắm, chỉ biết là họ hàng của nhà họ Diệp, thế là vội vàng cười đáp lại với chàng trai tương đương tuổi mình. Bỗng thấy bàn tay mình nhói đau. Đằng Tuấn không biết tại sao mà móng tay dài của Hướng Dao như muốn xuyên thẳng vào da thịt mình.

Đằng Tuấn giật mình muốn rút tay lại nhưng vẻ mặt có phần quái lạ của Hướng Dao đã khiến cậu hoảng vía. Hôn lễ lớn của lãnh đạo công ty, vốn không tới lượt một bảo vệ tép riu như cậu tham gia nhưng Hướng Dao cứ bắt ép cậu tới cùng, nên tuy trong lòng bứt rứt không yên, song cũng không muốn làm phật ý cô gái mình yêu mến, cậu đành đi cùng cô. Cậu chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, khắp nơi là những người lạ áo mũ chỉnh tể, cả sự quan sát lặng lẽ của Hướng Viễn cũng khiến cậu hoảng hốt muốn tháo lui. Chỉ có Hướng Dao là thân thuộc, là có thể nắm chặt tay nhưng tay cô bỗng dưng bóp chặt khiến cậu thấy đau. Cậu không dám làm cô mất mặt nên không dám kêu tiếng nào nhưng trong lòng rất khó hiểu. Vừa nãy trước mặt trưởng phòng Hướng, cô ấy còn tỏ ra điềm tĩnh như không, thế mà bây giờ tại sao lại trở nên rối loạn như thế?

Diệp Quân vừa đưa Hướng Dao và Đằng Tuấn đến trước bàn, ánh đèn trong sảnh đã vụt tắt, bản nhạc dành riêng cho hôn lễ vang lên trong tiếng vô tay hoan hô, tân lang tân nương tiến vào trong ánh đèn nhấp nháy.

Đằng Tuấn bỗng nhìn thấy một gương mặt vô cùng thân thiết trong ánh đèn mờ ảo, trong lòng vui mừng, không kìm được đã vẫy tay gọi một tiếng: “Anh, anh cũng đến rồi à, em ở đây”.

Đằng Vân nãy giờ luôn bận rộn tiếp đón vài vị khách quan trọng trong khu sơn trang này nhưng lúc Hướng Dao vừa đến, anh đã nhìn thấy cậu em họ đi cùng, đương nhiên anh cũng không bỏ qua ánh mắt sắc lạnh của Hướng Viễn. Đằng Vân từ nhỏ đã lớn lên bên chú thím nên cậu em họ này cũng chẳng khác gì em ruột, Đằng Tuấn còn nhỏ đã đi quân dịch, chưa học hành gì được là bao, là một cậu bé thực thà đến ngây ngô.

Đằng Vân cười với Đằng Tuấn, bảo: “Ngồi xuống đi đã, có gì lát sau nói”.

Đằng Tuấn gật đầu ngồi xuống cạnh Hướng Dao. Thấy anh mình cũng ở đây thì trong lòng cậu xem như cũng đỡ thấp thỏm hẳn, còn về nét lo lắng trên gương mặt Đằng Vân lúc quay đi thì cậu không hề hay biết.

Hướng Dao và Diệp Quân cùng ngồi ở bàn chính dành cho họ hàng, bạn bè thân thiết. Người nhà Hướng Viễn nay chỉ còn lại một mình Hướng Dao. Người nhà họ Diệp cũng không nhiều hơn là bao, bà Diệp không thể ra khỏi bệnh viện, Diệp Linh cũng không đến, Diệp Bỉnh Văn và mấy người bạn kinh doanh ngồi cùng một bàn, trò chuyện rất rôm rả, không vội đến ngồi ngay. Một chiếc bàn lớn như thế chỉ có mấy bà cô của Diệp Quân và vợ chồng chú hai Lý từ Vụ Nguyên đến đây tham gia ngày vui.

Trước đó, Hướng Dao chưa nghe nói vợ chồng chú hai Lý cũng đến nên khi nhìn thấy người hàng xóm quen thuộc ở quê nhà, lại là người từng chăm sóc mình thì vui mừng không tả xiết: “Chú hai, thím hai, sao chú thím đến đây được?”

Chú hai Lý nở nụ cười tươi như hoa: “Hôm qua đã đến rồi, trước đó mấy tuần chị cháu đã gọi điện cho chú, còn gửi lộ phí về nữa. Hướng Viễn lấy chồng, chú thím có ở xa mấy cũng phải đến. Cha mẹ hai đứa mất cả rồi, chú thím chẳng phải là người nhà cô dâu hay sao?”. Ông quay sang nói với vợ “Bà xem, Hướng Dao lớn quá rồi này, đôi mắt với lông mày này đẹp y hệt bố nó vậy”.

Hướng Dao bỏ mặc Đằng Tuấn có phần nhấp nhổm không yên, dịch sang ngồi canh vợ chồng chú hai Lý: “Sao không để cháu đến đón chú thím?”.

“Chị cháu bảo người đến đón rồi, còn sắp xếp chỗ ở nữa. Hai ông bà già này sống hơn nửa đời người, chưa bao giờ ở khách sạn tốt như thế. Thật sạch sẽ, thật lung linh, nghe nói một đêm mà mất mấy trăm. Ôi chao, A Di Đà Phật, xem như biết mùi đời rồi! Chú cũng bảo Hướng Viễn gọi điện cho cháu, mấy năm nay hai đứa không về, chú thím nhớ lắm, gọi điện mấy lần cũng không gặp được.”

Hướng Dao nhớ ra tối qua điện thoại của mình quả có reo lên một lần, có điều khi ấy cô đang đi chơi với bạn, ồn ào quá không nghe thấy gì, về sau nhìn thấy số của Hướng Viễn, thầm nghĩ nếu chị ấy có việc thì chắc chắn sẽ gọi lại nên cũng không gọi lại cho chị.

Lúc ấy, cô cảm thấy hơi áy náy, lại nghe thím hai Lý bảo: “Chị cháu từ nhỏ đã xuất sắc, chú thím đều biết cô bé không phải là đứa con gái tầm thường mà. Cháu xem, quả nhiên là có phúc, có thể làm con dâu của nhà họ Diệp nữa. Nó và Khiên Trạch xem như kiếp trước có duyên phận, hai đứa đứng cạnh nhau giống như từ tranh bước ra vậy. Hướng Dao à, cháu cũng phải như chị cháu đấy, phải biết đường mà chọn người tốt để cưới. Cháu và Diệp Quân, chẳng cũng lớn lên bên nhau hay sao?”.

Thím hai Lý cười híp mắt khiến Hướng Dao đỏ mặt tía tai, hoảng loạn không yên, vẫn chưa kịp giải thích đã nghe thấy Diệp Quân cười nói: “Thím hai Lý, thím nói gì lạ vậy? Cháu và Hướng Dao sao có thể được, bạn trai người ta đang ngồi cạnh kia kìa”.

“Ối trời, tôi nói bậy bạ quá, suýt nữa thì quên. Hướng Viễn và anh cháu từ nhỏ đã dính chặt lấy nhau, còn cháu và Hướng Dao lại là oan gia, thím cứ nghĩ không phải oan gia không gặp nhau chứ”, thím hai Lý khẽ tát vào miệng mình một cái.

Hướng Dao vốn cũng định mở miệng nói lảng sang chuyện khác nhưng cùng một lời nói lại do Diệp Quân nói trước nên trong lòng cô như đánh đổ lọ điều khiển cảm xúc, mùi vị nào cũng có, quyện lại với nhau thành đắng nghét.

Cô vờ chụp lấy kẹo cưới trước mắt, vội vã liếc Diệp Quân một cái. Cô không hiểu tại sao mình lúc nhỏ lại nói cậu ấy xấu xí. Đã bao lần, họ một trước một sau đi qua những con đường ruộng hoa dại đón gió reo vui, tại sao cô cứ không chịu quay đầu lại? Nếu như khi ấy cô quay đầu, chẳng lẽ Diệp Quân sẽ bước đến bên cô, giống như anh Diệp từ nhỏ đã sánh vai đi cạnh Hướng Viễn? Hoặc là cô đang đợi Diệp Quân đuổi theo như cậu vẫn đuổi theo bước chân Hướng Viễn, hổn hển gọi to: “Đợi em với, đợi em với!”.

Nếu lúc này Diệp Quân gặp phải ánh nhìn của cô, cậu sẽ nhận ra người bạn thuở ấu thơ có đôi chút kỳ quặc, ánh mắt của cô lúc này dịu dàng chưa từng thấy, thế nhưng cậu đã xoay sang nơi khác, cả trái tim đang dõi nhìn theo gấu váy trắng diễm lệ quét trên thảm đỏ, trống vắng, xa rời lồng ngực.

Người dẫn chương trình đang ra sức nói những lời chúc tụng hôn lễ, chú hai Lý tranh thủ hỏi Hướng Dao vẫn đang cúi đầu ngậm kẹo: “Hướng Dao, sao cháu không giới thiệu cho chú thím biết, chàng trai cháu đưa đến tên gì thê?”

“Cháu…. cháu tên Đằng Tuấn, chào chú thím”, Đằng Tuấn thấy đôi vợ chồng quê này quan hệ thân thiết với Hướng Dao nên vội vã khai báo.

“Cậu bé mày đậm, mắt to, dễ thương quá. Đã đi làm chưa, làm ngành gì? Người khiến Hướng Dao để mắt tới, chắc cũng có bản lĩnh lắm.”

Một câu hỏi vô tâm của chú hai Lý đã khiến Đằng Tuấn lại lắp ba lắp bắp ngồi ngẩn ra. Cậu lén nhìn Hướng Dao nhưng gương mặt xinh đẹp của cô không chút cảm xúc.

Trước khi thân mật với Hướng Dao như vậy, Đăng Tuấn chưa bao giờ thấy nghề nghiệp của mình là hèn kém khó mở miệng, cậu dựa vào sức của mình để kiếm sống, đường đường chính chính. Thế nhưng lúc này, trước ông già nhiệt tình kia, và tất cả những cảnh hoa lệ nhưng xa lạ này, không biết vì sao mà từ “bảo vệ” ấy, cậu không thế thốt ra.

“Vẫn chưa đi làm à? Đi học đúng không? Chú thấy cậu bé này còn nhỏ tuổi quá. Diệp Quân cũng chưa tốt nghiệp đó thôi.” Đến cả chú hai Lý, một lão nông thật thà chất phác, cũng nhận ra vẻ ngượng ngập của đối phương nên tự cười ha hả.

Hướng Dao liếc Đằng Tuấn một cái, bắt đầu từ lúc nào mà đến cả anh ta cũng xem thường bản thân rồi?

“Anh ấy không được tốt số như Diệp Quân. Tất nhiên cũng không xuất sắc như anh rể cháu, mà chỉ làm bảo vệ trong công ty của chú Diệp.” Như thể sợ người già không hiểu, cô lại bổ sung một câu: “Chính là người gác cổng ấy”.

Nói xong, Hướng Dao tự mình cười phá lên, Diệp Quân nghe thấy lời trò chuyện của họ, cũng nhìn về phía Đằng Tuấn khiến mặt anh đỏ bừng bừng. Trong lòng Hướng Dao tràn đầy một cảm giác khoái trá tội lỗi, niềm vui đó cay nồng. Cuối cùng viên kẹo trôi xuống họng cũng không át đi được mùi vị cay đắng đang trào dâng.

Họ cứ việc đứng trên cao ngất ngưởng kia đi, vô tư, cô thì thích một anh bảo vệ quèn đấy, thì sao?

“Gác cổng à?”, chú hai Lý lẩm bẩm lặp lại, như thế trong chốc lát đầu óc vẫn chưa ngộ ra. Chính ông cũng xuất thân từ chốn bùn đất, có lẽ sự kinh ngạc lúc này không có nghĩa chê bai, thế nhưng phản ứng của Hướng Dao lại gay gắt ngoài sức tưởng tượng, “Gác cổng thì sao? Người gác cổng không là người à? Chú thím sao mà kẻ cả như Hướng Viễn thế? Chị ấy bất chấp tất cả để trèo lên cao, đó là bản lĩnh của chị ấy nhưng chưa chắc ai cũng muốn như vậy”.

“Hướng Dao, sao cháu lại nói chị mình như vậy? Nó đã lo lắng cho cháu rất nhiều. Cháu nên nghe lời chị hơn chứ”, chú hai Lý nhìn cô bé từ nhỏ tính khí đã quái gở này với vẻ trách móc.

Hướng Dao bực bội, niềm vui khi gặp lại vơ chồng chú hai Lý đã biến đi đâu mất. Cô cười lạnh một tiếng, trở lại ngồi bên Đằng Tuấn, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cậu dưới gầm bàn, không còn trò chuyện gì với những người cùng bàn nữa.

Trên sân khấu, Diệp Bỉnh Lâm là người chủ hôn đang ngồi trên xe lăn, bày tỏ sự xúc động về hôn lễ của con trai, khóe mắt cũng ươn ướt. Đến khi ông cảm ơn tất cả những người thân, bạn bè và khách quý đã đến chung vui xong, người dẫn chương trình đưa micro đến tay chú rể, hỏi đôi tân lang tân nương có cảm xúc gì trước khi nghi thức hôn lễ chính thức bắt đầu.

Diệp Khiên Trạch đón lấy micro, chỉ nói một câu với tất cả mọi người: “Cảm ơn bảo bình của Solomon, đã thực hiện nguyện vọng thứ hai của tôi”.

Ở lễ cưới đến cả ngàn người này, nghe hiểu câu nói ấy chỉ có ba người. Một người động lòng, một người hiểu ý, người kia lại buồn bã đau thương.

Theo tập tục tiệc cưới ở thành phố G thường là bắt đầu kính rượu từ người thân nhất. Diệp Khiên Trạch và Hướng Viễn đã kính Diệp Bỉnh Lâm, ba bà cô họ, vợ chồng chú hai Lý và cả Diệp Bỉnh Văn. Sau đó, Hướng Dao chủ động nâng cốc với họ: “Hướng Viễn, anh rể, em kính hai người”.

Chú hai Lý cười bảo: “Con bé này, bình thường chẳng để ý gì, hai chị em cứ thoải mái thế, lúc này cũng chẳng biết gọi “chị” nữa”.

Rèm mi dài của Hướng Dao khẽ rung rung, Hướng Viễn đã chạm nhẹ cốc với cô, uống cạn một hơi, nói: “Chú Hai, không sao ạ, gọi gì cũng được”.

Diệp Khiên Trạch cũng đã uống cốc rượu đầu tiên của em vợ kính, nghe thấy Diệp Bỉnh Lâm nói với Diệp Quân đang ngồi đờ đẫn không nhúc nhích: “A Quân, đến con kính anh và chị dâu rồi”.

Diệp Quân lúc này mới như sực tỉnh khỏi cơn mộng, học theo Hướng Dao rót một cốc: “Anh, chị Hướng Viễn, chúc mừng, chúc mừng anh chị”.

Diệp Bỉnh Lâm cũng không nhịn được cười với chú hai Lý: “Mấy đứa này bị sao thế nhỉ? Đến cách xưng hô cũng không biết”. Nói rồi, ông quay sang Diệp Quân, trách yêu: “Thằng con ngốc, còn gọi chị Hướng Viễn gì chứ. Sau này đó là chị dâu của con, dâu trưởng là mẹ, một ngày như hôm nay không cho phép muốn gọi gì thì gọi”.

Diệp Quân không nói gì, đôi môi mím chặt đến mức tái cả đi, rượu sóng sánh trong chiếc cốc đang đưa lên.

“Gọi đi chứ, con trai gì mà rụt rè thế”, chú hai Lý cười to.

Gọi đi, gọi đi…. Trong lòng Diệp Quân cũng có một giọng nói đang gào: Tại sao lại không gọi? Chỉ cần một tiếng chị dâu, bụi trần đã rơi, từ đây mình cũng được giải thoát.

Nụ cười của mọi người dần dần đông cứng trong lúc cốc rượu vẫn đưa lên cao và sự trầm mặc rất lâu của Diệp Quân. Chẳng phải Diệp Quân không nhận ra bàn tay bố mình đang khẽ kéo vạt áo cậu, ba bà cô bắt đầu xì xầm to nhỏ, Diệp Bỉnh Văn ngồi nhìn với vẻ thú vị, sự hoang mang lúng túng của vợ chồng chú hai Lý, đương nhiên, cả niềm vui thú trên sự đau khổ của kẻ khác của Hướng Dao nữa.

Cậu cố ý bỏ qua vẻ mặt của anh trai mình, cứ bướng bỉnh nhìn Hướng Viễn, nhìn mãi cho đến khi đôi mắt cũng bắt đầu phải phủ mờ một màn sương. Câu vô cũng khao khát Hướng Viễn cũng có thể khoan dung như với Hướng Dao, nói một câu: “Không sao, gọi gì cũng được”. Cô bỏ qua cho cậu, cậu mới có thể bỏ qua cho mình, từ chối trái tim quay về chỗ cũ mà để mặc nó tiếp tục phiêu du sau bước chân cô.

Nhưng Hướng Viễn không làm thế, cô lặng lẽ chờ đợi một tiếng xưng hô của cậu cũng với sự im lặng và nhẫn nại như vậy. Từ trước mặc cho nhiều người nói Hướng Viễn bẩm sinh lạnh lùng, Diệp Quân chưa bao giờ tin điều đó. Cô đối xử với người khác thế nào thì cậu không cần biết nhưng với cậu thì Hướng Viễn rất tốt. Giờ đây cậu mới xem như thấu hiểu được lần đầu sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của cô. Rõ ràng cô nhìn ra sự van nài lặng lẽ của cậu, song vẫn mỉm cười, nụ cươi ý nhị sâu xa và chờ đợi.

Cuối cùng, Diệp Quân đã thua Hướng Viễn, cậu không đấu lại cô, không phải vì điều gì khác mà chỉ là không muốn cô thất vọng.

“Chúc mừng hai người, anh cả, chị dâu.” Cậu nên sớm hiểu ra rằng, cho dù cậu cam chịu thế nào thì cô cũng chẳng còn là chị Hướng Viễn chỉ thuộc về cậu, đến giả tưởng cũng không thể.

“Được!” Hướng Viễn tỏ ý cười cười, gật đầu, trong lòng cũng như trút được một gánh nặng. Cô đưa một tay ra, chỉnh giúp cậu chiếc cà vạt hơi bị lệch cổ, hạ giọng nói: “Sau này đã là người một nhà rồi”.

Tay Diệp Khiên Trạch cũng rất biết ý đặt lên vai cô dâu của mình, nói: “A Quân, Hướng Viễn, chúng ta cạn một cốc đi”.

“Chúc anh chị bên nhau trọn đời, mãi không chia lìa.” Diệp Quân nói xong, ba cốc chạm nhau. Không hiểu sao mà khi ba chiếc cốc thủy tinh trong suốt có chân cao chạm vào nhau đã vỡ mất hai chiếc cùng với tiếng vỡ vụn sắc nhọn, rượu sánh ra ướt đầy bàn.

Rất nhiều người nghe thấy đã quay lại nhìn, gương mặt Hướng Viễn cũng hơi biến sắc, may mà thím hai Lý đã reo lên kịp thời: “Tuế tuế đại cát, tuế tuế bình an”. 1

Hướng Viễn là người đầu tiên mỉm cười: “Không sao, mọi người cứ tiếp tục”.

Chương 30

Cốc rượu bị vỡ khiến Hướng Viễn thấy lòng mình nặng nề kỳ lạ, nhưng khi còn nhỏ cô ghét nhất là nghe những chuyện linh linh thần thần quỷ quỷ, cô chỉ tin người thật việc thật. Ông trời quá bận rộn, con người vẫn phải trông vào bản thân, chẳng phải cô đã dựa vào chính mình, bước từng bước ra khỏi cái thôn nhỏ khép kín kia, khoác tay những người cô yêu thương nhất đứng dưới một bầu trời rộng lớn hay sao? Nhiều năm trước, ông già đoán số ba trợn kia đã quả quyết đời cô sẽ không còn người thân, cô độc suốt đời nhưng cô phải sống một cuộc đời thật viên mãn đề ông trời mở to mắt mà xem.

Thế nên, khi thím hai Lý và mấy bà cô của Diệp Khiên Trạch vẫn đang lẩm nhẩm “đại cát đại lợi” thì cô đã cười với vẻ không đồng tình, giũ giũ mấy giọt rượu vấy trên trang phục rồi theo chuyên viên trang điểm đến phòng thay đồ được dựng sau rạp cưới để thay bộ trang phục khác sau đó nhanh chóng quay lại bên cạnh Diệp Khiên Trạch, tiếp tục cùng anh kính rượu với vẻ điềm nhiên như không có gì xảy ra.

Những mảnh thủy tinh vỡ lúc này được nhân viên phục vụ nhanh tay dọn dẹp sạch sẽ. Diệp Quân thấy Hướng Viễn quay lại thì cúi đầu nói: “Xin lỗi, tại em không cẩn thận”.

Hướng Viễn cười mắng: “Nếu là em làm vỡ cốc thật thì phạt hôm nay phải uống nhiều vào. Người nhà giao hết lại cho em đấy, tiếp đãi tốt vào cho chị”.

Diệp Khiên Trạch cẩn thận gỡ lấy cánh hoa trên búi tóc cô xuống, hỏi với vẻ lo âu và nét quan tâm không giấu diếm: “Em chắc là tay không bị thương chứ?”

Hướng Viễn đưa tay ra huơ huơ trước mặt anh: “Em nói là không sao mà”.

“Không sao thì tốt, lúc nãy anh cứ lo…”.

“Lo gì cơ chứ?” Hướng Viễn cắt ngang, sau đó nói với anh bằng giọng nói dịu dàng mà chắc nịch: “Sẽ không có gì đâu, Khiên Trạch, chúng ta sẽ ổn, luôn luôn hạnh phúc, nhất định”.

Cô nắm chặc lấy bàn tay Khiên Trạch: “Đi, cả nhà Âu Dương Khải Minh ở bên kia, chúng ta cùng đến kính rượu đi. Mấy năm nay công ty đã có được bao nhiêu công trình từ phía ấy, anh cũng nên đến chào hỏi họ chứ”.

Nhìn thấy vợ chồng Hướng Viễn đến gần, Âu Dương phu nhân cười rạng rỡ, vỗ vỗ cánh tay Hướng Viễn: “Huớng Viễn à, phụ nữ cho dù giỏi đến đâu thì việc quan trọng nhất vẫn là gả cho một người tốt, tìm một nơi ổn định để quay về, đó mới là có phúc”.

Hướng Viễn cười tươi như hoa: “Nếu cháu được một phần mười phúc của dì thì cả đời này hưởng cũng không hết. Tổng giám đốc Âu Dương, Âu Dương phu nhân, cháu và Khiên Trạch kính hai vị một ly. Bấy lâu nay được quan tâm giúp đỡ, cảm kích thật không thể nào nói đủ”.

Âu Dương Khải Minh lúc này cũng khá thân quen với Hướng Viễn, cười và cùng vợ uống hết cốc rượu mà vợ chồng Hướng Viễn kính mình, sau đó cười cười nói với Trương Thiên Nhiên ngồi bên cạnh: “Trước đó không lâu chúng tôi vẫn còn cảm thán, không biết đàn ông thế nào mới cưới được Hướng Viễn, người khiến cô ấy động lòng không dễ chút nào. Không ngờ, chớp mắt đã nhận được thiệp cưới. Hôm nay vừa nhìn thấy, cậu Diệp Khiên Trạch thật khiêm tốn, cùng Hướng Viễn là một nhu một cương, không phải trời sinh một cặp thì là gì?”

Diệp Khiên Trạch nâng cốc cười mỉm: “Tổng giám đốc Âu Dương quá khen, nhưng hôm nay mời được các vị đến đây, quả thực là rất vinh hạnh”.

“Đúng rồi, sao không thấy tiểu thư và giám đốc Trần đâu ạ?” Hướng Viễn thấy bên cạnh vợ chồng Âu Dương chỉ có cậu cháu bên ngoại Trương Thiên Nhiên mà lại không thấy cậu rể quý hóa đâu thì cảm thấy rất kỳ lạ.

Âu Dương phu nhân khoác tay: “Bọn nó đấy à? Một đứa thì không ở lại trong nước được lấy ba tháng, người kia thì cháu cũng biết rồi đấy, chẳng nói chẳng rằng, gần đây lại quá bận rộn. Sao dì không có một đứa con nào ngoan ngoãn như cháu chứ? Nhìn xem, cái đứa bên cạnh này, ba mươi mấy tuổi đầu cũng chẳng có tin vui gì, bố mẹ nó cuống quýt cả lên làm cho dì cũng lo lắng theo”, bà chỉ vào Trương Thiên Nhiên ngồi một bên uống rượu một mình, thở dài bảo.

Trương Thiên Nhiên nghe nhắc đến mình thì vẻ mặt ra chiều bất hạnh: “Sao lại kéo cháu vào? Cháu vốn là định đeo đuổi Hướng Viễn ấy chứ, tiếc là cô ấy không màng ngó ngàng gì đến. Còn về những cô gái khác thì vẫn câu nói cũ, đàn ông hễ nhìn thấy hoa hồng thì những thứ khác đều là cỏ dại”.

Lời nói của anh ta khiến cả bàn tiệc cười rộ, Hướng Viễn cũng không nhịn được cười: “Đừng có lấy tôi ra để làm bia đỡ đạn. Đóa hồng kia kia của anh có lẽ là có nhưng chắc chắn không phải là tôi”.

Trương Thiên Nhiên cười ha ha, chạm cốc lần lượt với Hướng Viễn và Diệp Khiên Trạch, đôi tân lang tân nương chỉ uống một ngụm cho phải phép nhưng anh ta lại uống cạn một hơi cốc rượu lớn trong tay mà không hề có vẻ gì là say cả.

Hướng Viễn nhân lúc kính rượu đã giới thiệu từng người một với Khiên Trạch: “Đây là Tổng giám đốc Trương… Giám đốc Phạm… Trưởng phòng Lưu… Vị này là Cục trưởng Tạ, Khiên Trạch, Cục trưởng Tạ là cao thủ câu cá, có cơ hội anh thỉnh giáo ông ấy nhé…”.

Những người ngồi bàn này đều là những nhân vật có địa vị cao, không là khách hàng quan trọng thì cũng là lãnh đạo cấp cao trong các cơ quan, Hướng Viễn đâu dám chậm trễ, đợi Diệp Khiên Trạch lên tiếng chào lên tiếng chào hỏi những vị khách vừa nãy xong thì tiếp tục giới thiệu: “Khiên Trạch, đây là chủ tịch Mạc…”.

Diệp Khiên Trạch không đợi Hướng Viễn nói xong đã chủ động lên tiếng: “Vị này anh biết, Tổng giám đốc Mạc của Đỉnh Thịnh. Chào chú Mạc, lâu quá không đến thăm hỏi chú, chú vẫn nhớ cháu chứ?”

Anh lại quen biết với Mạc Kiến Quốc của tập đoàn Đỉnh Thịnh nổi tiếng về kinh doanh địa ốc ở thành phố G? Hướng Viễn chưa bao giờ nghe anh nhắc đến nên tỏ ra rất bất ngờ.

Mạc Kiến Quốc đáp lại như nửa đùa nửa thật: “Sao lại không nhớ? Chú lại sợ Diệp gia của cháu không nhớ ông già này ấy chứ. Cha cháu trước đây khỏe mạnh hơn ai hết, mà bây giờ không có xe lăn không nhúc nhích nổi. Cuộc đời con người… Lần trước chú thấy cháu thì vẫn đang học trung học, mới chớp mắt đã cưới vợ rồi… Thế còn…sao không thấy Diệp Linh đâu…hai anh em cháu tình cảm tốt thế, cháu cưới vợ thì con bé không có lý do gì để biến mất chứ…?”

Diệp Khiên Trạch do dự, có vẻ bất an, Hướng Viễn nhìn anh một cái, vừa định nói hộ thì đã nghe có người lên tiếng: “Linh nó vừa ốm một trận nặng lắm, bây giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Anh trai kết hôn, nó cũng muốn đến nhưng tôi bảo nó yên tâm dưỡng bệnh. Sức khỏe là quý nhất, người một nhà không cần lễ nghi quá”.

Hướng Viễn quay lại, thấy Diệp Quân đang đẩy xe cho Diệp Bỉnh Lâm đến gần.

Diệp Bỉnh Lâm vỗ lên tay vịn xe lăn, cưới nói với Mạc Kiến Quốc: “Lão Mạc à, không, giờ phải gọi là Tổng giám đốc Mạc rồi, nếu không phải đám trẻ kết hôn thì không mời nổi anh đến nhỉ?”

“Tôi vẫn nhớ anh mà, bạn thân có được mấy người đâu. Nhưng mấy năm nay ai cũng bận việc của mình, rồi cũng xa cách cả. A Linh nhà anh chắc không có gì nghiêm trọng chứ? Con bé ấy từ nhỏ đã yếu ớt khiến người ta thương xót, phải cẩn thận đấy”.

Thấy hai ông bạn già – Diệp Bỉnh Lâm và Mạc Kiến Quốc – gặp nhau mừng rỡ, vừa vui sướng hàn huyên không ngớt nên Hướng Viễn đưa mắt nhìn Diệp Khiên Trạch, hai người vừa nói: “Tiếp đãi không chu toàn, mời các vị tự nhiên” rồi vừa đến bàn khác tiếp tục kính rượu.

Xong một vòng, nhân thời gian thay trang phục trước khi kính trà, Hướng Viễn thấy xung quanh không có ai thì kéo Diệp Khiên Trạch hỏi: “Nhà anh và Mạc Kiến Quốc là chuyện gì vậy?”.

Cô quan sát cảnh tượng ban nãy, cứ cảm thấy tuy Diệp gia và Mạc Kiến Quốc là chỗ quen biết cũ, song nghe lời nói có ý khác của ông ta thì nhớ đến hai gia đình đã bao năm không lai vãng, chắc là trong đó có ẩn tình gì đây.

Đã là người một nhà nên Diệp Khiên Trạch cũng không giấu cô, khẽ thở dài một tiếng rồi kể: “Trước kia, bố anh và chú Mạc đã từng là bạn làm ăn của nhau. Lúc đó, nhà chú Mạc ở trong khu gần ngay với nhà anh, hai gia đình qua lại rất thân thiết, ít nhất thì mấy năm sau khi anh về thành phố thì chú Mạc là bạn rất tốt nhất của bố. Chúc Mạc có một con trai, một con gái, cậu con nhỏ Mạc Hằng lớn hơn Diệp Linh một tuổi, nhà anh vườn rộng nên cậu ấy với chị mình hay qua chơi, mấy đứa bọn anh đều thân quen với nhau. Mạc Hằng thích đùa ghẹo Diệp Linh, cậu nhóc mười mấy tuổi có đùa dai cũng chẳng có ác ý gì, có điều em cũng biết tính khí A Linh rồi đấy, chuyện gì cũng ghi nhớ trong lòng, chắc là do Mạc Hằng cứ dọa cô bé sợ chết khiếp trên đường về nhà, giật túi xách làm cô bé cuống cả lên. Về sau có một lần, chú Mạc đang ở trong nhà bàn chuyện làm ăn với bố, Mạc Hằng treo lên thang trong vườn để hái xoài trên cây, Diệp Linh vừa lúc ấy trở về nhà, lúc đi ngang vườn, Mạc Hằng ngồi trên cây cười đùa lấy xoài ném A Linh. Lúc đó, anh vẫn đang ở trường, người lớn thì bận rộn, dì Dương cũng không để tâm nhiều, A Linh chắc bị cậu ta ném đau quá nên điên lên, đã đẩy chiếc thang một cái…”

Hướng Viễn nghe đến đây, trong lòng đã rõ được tám, chín phần, bèn nói: “Mạc Hằng, cậu ta ngã xuống… chẳng lẽ chết rồi?”

Diệp Khiên Trạch nhớ lại quá khứ, cảm thấy rất phiền muộn: “Đúng là đã ngã xuống nhưng ngã trên đám đất bùn. Lúc đó, anh vừa về nhà đã thấy toàn máu là máu. Anh chỉ biết người lớn vừa phát giác ra đã đưa đi bệnh viện ngay, mạng thì cứu được… nhưng một bên chân đã bị tật suốt đời, còn phần đầu… tuy không đến nỗi ngốc nghếch nhưng cũng không còn thông minh nhanh nhẹn như trước nữa”.

“Không cần nói cũng biết là bạn làm ăn của bố anh cũng mất luôn”. Hướng Viễn nghĩ đến chuyện quá khứ anh kể, cũng không kìm được cười khổ. Cũng khó trách Mạc Kiến Quốc tỏ vẻ mặt và lời nói như vậy, chỉ có mỗi một đứa con trai mà xảy ra kết cục như vậy. Tuy rằng trẻ con không hiểu chuyện, không trách được người lớn, song trong lòng vẫn oán hận.

“Đúng vậy, khi có kết quả trị liệu của Mạc Hằng, chú Mạc cũng rút hết toàn bộ số tiền hợp tác làm ăn của mình, bố anh xin lỗi rồi khuyên nhủ mãi cũng không giữ được chú, công ty cũng có đợt gặp nguy hiểm. Tuy hai hai nhà không đến nỗi làm ầm tới tòa án, cũng không để sự việc tệ hại hơn nhưng tình cảm cũng không còn nữa. Không bao lâu sau, Mạc gia cũng chuyển đi nơi khác. Mấy năm nay, tập đoàn Đỉnh Thịnh của chú Mạc mỗi lúc một phát triển, Giang Nguyên lại bỏ lỡ cơ hội tốt. Mạc Hằng bị tàn tật suốt đời, A Linh cũng ra nông nỗi này, thế nên mới bảo, sự đời khó lường”.

Hướng Viễn chẳng tâm trạng nào than thở, điều cô quan tâm là chuyện thực tế hơn: “Vậy Mạc Hằng bây giờ thế nào rồi?”

Diệp Khiên Trạch lắc đầu: “Anh cũng không biết. Nghe nói mấy năm trước Mạc gia đưa cậu ấy ra nước ngoài trị bệnh, nhưng muốn hồi phục như người bình thường có lẽ là rất khó.”

Hướng Viễn quan sát Diệp Bỉnh Lâm và Mạc Kiến Quốc trò chuyện vô cùng vui vẻ, cố nhân trùng phùng, chuyện cũ được lật lại. Với tài lực hiện nay của Đỉnh Thịnh, không biết là phúc hay là họa đây?

Trời về đêm, lần lượt từng vị khách rời đi, lúc đôi tân lang tân nương tiễn khách đều tặng mỗi người một phần quà, trong đó ngoài kẹo ra còn có một tấm thẻ vàng dành cho khách VIP của khu nghỉ mát chưa được hình thành nằm ngay dưới chân. Một chuyện vui đã kết thúc trong hạnh phúc hoàn hảo, những lời kiểu như “vĩnh kết đồng tâm” nói mãi cũng đã tan theo gió, trời đất lâu dài lại mới mở màn, không ai biết thứ chờ đợi phía sau sẽ là gì.

Sau buổi hôn lễ đó, Diệp gia đã bao năm trôi vào im lặng nay chỉ trong một đêm danh tiếng đã vang vọng khắp nơi. Tất nhiên, trong cùng lúc đó, khu nghỉ mát suối nước nóng đang được xây dựng cũng nổi như cồn. Một khi hoàn thành sẽ trở thành nơi an dưỡng cao cấp quy mô lớn với nguồn nước nóng thiên nhiên.

Hướng Viễn và Diệp Khiên Trạch không sắp xếp đi tuần trăng mặt, mà chỉ nghỉ ba ngày sau đám cưới, họ lại quay về với chức vụ của mình. Hướng Viễn sau khi chính thức làm con dâu của nhà họ Diệp đã chính thức thăng chức một bậc như lẽ đương nhiên, lấp vào vị trí Giám đốc kinh doanh vẫn còn thiếu. Ngoài công việc kinh doanh đối ngoại trong Giang Nguyên, cô còn phụ trách quản lý Giang Nguyên dưới sự ủy quyền của Diệp Bỉnh Lâm, trong đó bao gồm một phòng kinh doanh thiết bị điện tử, một công ty kinh doanh phụ tùng thiết bị, thậm chí còn có hai cửa hàng giặt là. Đương nhiên cũng không thể thiếu được công ty đầu tư Quảng Lợi vốn dưới trướng Diệp Bỉnh Lâm và khu nghỉ mát suốt nước nóng do Quảng Lợi xuất vốn đầu tư.

Đối với Quảng Lợi, tuy trên danh nghĩa vẫn nằm dưới sự quản lý chung của Diệp Bỉnh Văn và Hướng Viễn. Nhân sự, kinh doanh, hành chính thuộc về Hướng Viễn, còn các vấn đề về tài chính vẫn do Diệp Bỉnh Văn điều hành nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ nếu không có quyền hạn về phân bố nhân sự, quyết định các kế hoạch kinh doanh và quản lý công tác hàng ngày thì cái gọi là quản lý hành chính chẳng qua chỉ là một tờ giấy trắng, thêm vào đó người quản lý xây dựng khu nghỉ mát lại là Đằng Vân. Đằng Vân do Hướng Viễn trực tiếp phụ trách, mà cô lại làm việc cho Diệp Bỉnh Lâm nên trên thực tế, Diệp Bỉnh Văn chỉ là một cái giá đỡ, giữ được chức vụ có lẽ là do Diệp Bỉnh Lâm nể mặt anh em trong nhà thôi.

Diệp Bỉnh Văn tất nhiên không cam tâm nhưng Hướng Viễn là con dâu danh chính ngôn thuận của Diệp gia, sau lưng cô nghiễm nhiên có Diệp Bỉnh Lâm tuy đã lui về an hưởng tuổi già song vẫn nắm huyết mạch của Giang Nguyên. Còn Diệp Khiên Trạch là bạn đời của cô, không cần nói gì thêm. Diệp Quân tuy cũng có cổ phần trong Quảng Lợi và Giang Nguyên nhưng khoan chưa nói đến việc cậu còn nhỏ tuổi, chưa từng quan tâm đến chuyện này, mà cậu có chen chân vào công ty thì chẳng lẽ Diệp Bỉnh Văn có thể hy vọng Diệp Quan nghiêng về phía mình?

Trong công ty Diệp Bỉnh Văn vốn có một nhóm người làm việc cho ông ta nhưng bình thường ông ta đối xử khắc nghiệt, Đằng Vân luôn một lòng làm việc cho ông ta mà còn bị đối xử tệ bạc như vậy, huống hồ là người khác. Về mặt lợi ích, dù cũng có được chút ít, song phần ngon ông ta hưởng, kẻ khác chỉ có được phần thừa thải. Giờ đây, Hướng Viễn nắm quyền trong tay, tuy không đại lượng từ bi nhưng tác phong của cô mọi người đều rõ, cô là người cực kỳ xem trọng tính hiệu quả, chỉ cần bạn có thể cho cô kết quả mà cô mong muốn thì chí ít bạn sẽ có lợi rất nhiều. Vì thế có thể nói nói rằng, Hướng Viễn giờ đây trong công ty rất “thiên thời – địa lợi – nhân hòa”, so với cô, Diệp Bỉnh Văn chỉ là kẻ thất bại thảm hại. Có điều Hướng Viễn cũng chẳng có ý muốn dồn ép ai vào đường cùng, thường ngày cho dù gặp trong trường hợp công hay tư, cô vẫn rất khách sáo lễ phép với Diệp Bỉnh Văn, một điều “Giám đốc Diệp”, hai điều “chú Hai” rất kính cẩn, không hề lẫn lộn. Nói theo cách của cô thì đừng đuổi chó chạy ngõ cùng, cho nó ăn rồi để nó loanh quanh ở đó là được, nếu nó vượt tường cắn người thì khó thu dọn chiến trường lắm.

Thỉnh thoảng cũng có kẻ tự cho mình thanh cao không chấp nhận việc Hướng Viễn dựa vào hôn nhân ngồi trên vị trí cao với thân phận đàn bà. Những lời đó truyền đến tai Hướng Viễn, cô chỉ cười cho qua: “Ngay cả vĩ nhân cũng từng nói quan hệ có sức sinh sản. Đường đến La Mã không chỉ có một, bỏ gần lấy xa là cổ hủ đến mức hết thuốc chữa rồi”.

***

Sau đám cưới không lâu, để cảm ơn Chương Việt đã giúp mình móc nối được bao nhiêu mối quan hệ, Hướng Viễn mời vợ chồng họ dùng cơm ở “Tả Ngạn”. Kết quả người nhận lời mời đến đó chỉ có mình Chương Việt.

“Sao, không mời được Thẩm tiên sinh nhà cô à?” Hướng Viễn hỏi.

Chương Việt cười nói với vẻ phóng khoáng: “Mình không bảo anh ấy. Cánh phụ nữ chúng ta tụ tập chẳng phải tốt hơn sao? Hướng Viễn à, khó khăn lắm bồ mới mời mình bữa cơm, lại còn ở ngay trên địa bàn của tới thì bảo mình nói tốt cho bồ thế nào đây?”

Hướng Viễn kéo cô ngồi xuống: “Bồ chưa hiểu rõ điều này sao? Phù sa không chảy vào ruộng người khác, làm ăn được thì sao để rơi vào tay kẻ khác. Yên tâm, mình đã nói mời, cho dù là ở nhà hàng của bồ thì những những gì cần thanh toán bảo đảm không thiếu một xu”.

Chương Việt vừa nói vừa vẫy tay gọi phục vụ đến: “Bồ bây giờ có đủ cả rồi, nếu mình còn khách sáo nữa thì trời đất không dung mất”.

Chương Việt không cần nhìn thực đơn nhà mình, chọn một hàng dài dằng dặc với vẻ đắc ý, cũng bất chấp hai người có ăn hết hay không, cô chỉ muốn chọc tức thói quen tằn tiện quá đáng nổi tiếng của Hướng Viễn. Hướng Viễn tuy không đồng tình với suy nghĩ trẻ con này của bạn mình, song cũng không tính toán làm gì.

Cuối cùng, khi chọn nước uống, Chương Việt hỏi ý kiến của cô.

Hướng Viễn nói: “Như lệ cũ, một cốc nước”.

“Sao khắt khe với bản thân mình như thế, quanh năm uống mãi nước lọc không chán à?”

“Cũng chẳng phải là muốn tiết kiệm gì, mình không thích uống giải khát lắm, ngọt quá chua quá cũng chán, tửu lượng lại không tốt, chi bằng một cốc nước… Mà bồ chẳng vừa nói đã cai rượu đó sao? Lại tái nghiện rồi à?”

Chương Việt chọn một cốc rượu mạnh, đuổi phục vụ ra ngoài rồi chớp đôi mắt trong sáng hiền lành nói với Hướng Viễn: “Không phải thế, mà vì chúc mừng mình cai rượu nên uống một cốc cuối cùng”.

Hướng Viễn phì cười: “Được rồi, chắc không phải mỗi ngày chúc mừng một lần đấy chứ?”

“Thật sự là cốc cuối cùng mà”, Chương Việt tỏ ra nghiêm túc, “Uống thêm một cốc với bồ, sau này không uống nữa. Rượu ấy à, cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, uống nhiều rồi thì mùi vị cũng nhạt nhẽo. Nói xem, con người vẫn phải biết mùi cực khổ, đến lúc hạnh phúc thì uống gì cũng thấy ngọt… Cười cái gì? Bồ bây giờ cũng thế đấy thôi? Lúc lòng đắng nghét thì uống nước lọc chỉ mong cho thêm ba thìa đường.”

“Chẳng giống những lời Chương đại tiểu thư nói chút nào. Phong cách của bồ vốn luôn là Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt (Thơ Lý Bạch) mà?”

Chương Việt cười ha ha: “Chẳng qua mình chỉ nói thế thôi”. Vừa nói vừa huých cùi chỏ vào người Hướng Viễn, tỏ vẻ mờ ám hỏi: “Thế nào, tân hôn sao rồi, cuộc sống có được xem là hạnh phúc chứ?”

Cô cố ý nhấn mạnh ý tứ thế nào thì sao Hướng Viễn không hiểu. Vốn không muốn bình luận gì nhưng trước mặt một người bạn cùng phái khó khăn lắm mới có được, cô cúi đầu uống một ngụm nước rồi vẫn không nhịn được cười.

Nụ cười này của cô khiến Chương Việt càng hứng thú hơn, chồm lại gần cô, bịt miệng cười: “Anh chàng Diệp mới nhìn đã biết thuộc loại công tử dịu dàng đa tình, tuyệt đối là giỏi đoán ý người, biết tình biết thú, tỉ mỉ chu đáo…”

“Đủ chưa hả, uống cốc cuối cùng của bồ đi”, Hướng Viễn thản nhiên chặn đứng sự nhiều chuyện của Chương Việt. “Nói cái gì lành mạnh trong sáng hơn đi. Chẳng hạn như gần đây bồ và chồng tình như keo sơn…”

“Thôi đi đừng làm bộ đứng đắn, tai đỏ hết rồi kìa, sức tưởng tượng rất mạnh, cái này mình hiểu, hiểu lắm…”, Hướng Viễn vốn kín kẽ khó đoán, Chương Việt khó khắn lắm mới nhắm trúng tử huyệt, làm sao chịu buông tha.

Hướng Viễn không nhịn được, xoa xoa trán cười: “Tôi sợ cô rồi đấy”.

Chương Việt nổi tiếng với đôi mắt nhìn đoán người cực chuẩn (chủ yếu là với những người đàn ông đẹp trai), đương nhiên không phải hữu danh vô thực, điểm này thì Hướng Viễn cam chịu đứng dưới một bậc. Đúng như Hướng Viễn đã nói, Diệp Khiên Trạch bẩm sinh là người tình cảm, là một người yêu tốt, giỏi đoán ý người, càng là một người chồng tốt chu đáo. Tình cảm của anh không mãnh liệt, không hề có tính chiếm hữu nhưng sự dịu dàng, ngọt ngào như cơn mưa phùn lắc rắc theo gió, phủ ướt vạn vật một cách lặng lẽ.

Hướng Viễn là cô gái mạnh mẽ thông minh hơn ai hết, mấy năm nay lăn lộn thương trường, như thể cả người được bọc bởi đá tảng, cứng cáp không phá nổi. Nhưng Diệp Khiên Trạch lại khác, anh là hạt mầm mọc trong tim khi cô không hề có vũ trang, nay chỉ cần một ánh mắt của anh, một lần ve vuốt, hạt mầm đó đã mọc thành cây cao chọc trời, cởi bỏ lốt phòng bị từ trong ra ngoài, cô vỡ vụn ra chỉ còn lại nội hạch mềm yếu nhất, lõa lồ đứng trước mặt anh. Anh phủ lấy cô, lấp đầy cô, Hướng Viễn có lúc như có ảo giác rằng, chỉ cần có anh bên cạnh, sao cô phải tự bảo vệ lấy mình?

Đêm ấy, ánh trăng xuyên màn cửa chiếu vào phòng, chảy dài bên giường. Trong lúc sung sướng nhất, Hướng Viễn luôn cố gắng vươn tay ra, muốn nắm bắt lấy ánh sáng trong trẻo kia nhưng mỗi lần cô nắm tay lại, trong lòng bàn tay chỉ còn lại bóng tối. Ánh trăng đến hẹn lại lên nhưng không thể ở lại bên mình. Hướng Viễn đành nhắm nghiền mắt, khi cô không nhìn thấy ánh trăng, cái có thể nắm giữ chỉ là cơ thể nóng bỏng bên cạnh, giả như tất cả đều là hư ảo, ít nhất sự lưu luyến quấn quít khi ấy là có thật.

Mỗi khi cô nhắm nghiền mắt, Diệp Khiên Trạch lại truy hỏi khe khẽ bên tai cô: “Hướng Viễn, em không vui sao? Chẳng lẽ em lại không vui?”. Anh luôn quá cẩn thận e dè, nhưng đến anh cũng không hiểu, Hướng Viễn cũng như đa số những cô gái khác, ham muốn trong tim cô lớn hơn dục vọng của cơ thể nhiều, vậy nên những khoái cảm lớn nhất anh dành cho cô phần nhiều đến từ tâm linh mà không phải từ các giác quan. Cô yêu anh, cô yêu tình yêu của mình.

“Hồi tưởng đủ chưa? Hạnh phúc đủ rồi nhỉ? Đúng là khiến mình ghen tị chết được.” Lúc này rượu của Chương Việt đã mang đến, cô nhấp một ngụm, cười vẻ ranh mãnh trước khuôn mặt đỏ hồng của Hướng Viễn.

Hướng Viễn ho một tiếng, vén một sợi tóc rũ xuống trước trán ra sau tai, lười Chương Việt một cái: “Ghen tị cái gì? Bồ nghìn người chọn một, Thẩm Cư An mà bồ quyết chỉ gả cho người ấy, chẳng lẽ không hợp ý à?”

Chương Việt lại chống cằm nói: “Tất nhiên là anh ấy rất tốt, hoàn mỹ vô khuyết, không thể chê bai. Có điều tớ hâm mộ những thứ ấm áp, có nhiệt độ nắm được trong tay hơn”. Cô liếc nhìn ánh mắt hoài nghi của Hướng Viễn, khoác tay cười to: “Ôi chao, nói với bồđiều này còn khó hơn phân tích thị trường chứng khoán nữa. Những cái khác thì mình không bằng, chỉ có đàn ông là gặp nhiều hơn bồ thôi.”

“Nói như thật ấy nhỉ.”

Chương Việt lại uống một ngụm lớn, gương mặt vốn kiều diễm bắt đầu xuất hiện một vẻ xinh đẹp mê người: “Gạt bồ làm gì? Mình đã nói với bồ rằng người bạn trai cuối cùng của mình trước khi kết hôn là người Pháp chưa? Mình thích đàn ông Pháp, lúc yêu sẽ nóng bỏng tới độ toàn thân như bốc lửa”.

Hướng Viễn cười lớn: “Cẩn thận đừng để lửa đốt cháy mình. Có điều dù sao cũng cách khá xa, nghĩ một chút cũng chẳng sao”.

“Không, không xa đâu”.

Hướng Viễn vẫn nhìn với ánh mắt thích thú nhưng lại thấy trong nụ cười của Chương Việt có những ý vị sâu xa khác: “Hướng Viễn, mình sắp về lại Pháp rồi”.

Cô nói là “mình” chứ không phải là “bọn mình”, là “về lại” chứ không phải “đi”.

Hướng Viễn ngẩn ngơ, Chương Việt lại là người chuyện nhỏ thì giả hồ đồ để cho qua, còn chuyện lớn lại tỉnh táo hơn ai hết. Lúc này, cô không giống đang nói đùa.

“Bồ muốn đi? Thẩm Cư An thì sao? Chương Việt, phải nghĩ thật kỹ”. Cô không muốn hỏi giữa vợ chồng bạn mình rốt cục đã xảy ra vấn đề gì, nhưng đã bao lần cô dìu Chương Việt say ngất ngư về nhà, trong lòng há chẳng đã rõ mọi việc. Thế nhưng với tình cảm Chương Việt dành cho Thẩm Cư An, nếu muốn đi thì đâu cần chờ tới bây giờ. Huống hồ mới đây thôi hai vợ chồng họ còn xuất hiện cùng nhau trong hôn lễ của cô, ríu rít như chim, ân ái vô cùng. Chẳng lẽ lại là giả?

Chương Việt không đáp lại câu hỏi của Hướng Viễn, hỏi ngược lại một câu: “Hướng Viễn, nếu như người bồ yêu không yêu cậu, bồ sẽ làm gì?”

Hướng Viễn cảm thấy câu này quen tai một cách lạ lùng, cô nhớ lại năm ấy khi còn ở Vụ Nguyên, lần đầu cô gặp Diệp Linh, cô ấy cũng từng hỏi một câu giống như thế. Cô thở dài, bất lực đáp: “Tại sao không ai hỏi tới, nếu người mình yêu rất yêu mình, thì mình phải làm sao?”

Chương Việt nói: “Bởi vì cái “nếu như” của bồ quá khó. Thế giới rộng lớn như vậy, chúng sinh ở khắp nơi, tình yêu lại là thứ kỳ diệu khó nắm giữ, bồ gặp được người khiến mình rung động đã là điều không dễ dàng, mà anh ấy lại cũng có ý với bồ, điều đó còn khó hơn cả trúng xổ số… Đại đa số không phải cầu mà chẳng được nên tâm sự trùng trùng sao?”

“Vậy còn cậu? Cậu sẽ làm gì?”

“Tớ tin anh ấy yêu tớ”

“Cái gì? Tớ hỏi là “nếu” mà. Nếu anh ấy không yêu cậu, cậu sẽ làm sao?”

“Điều tớ trả lời chính là “nếu”. Nếu anh ấy không yêu tớ, thì tớ sẽ tự thuyết phục rằng anh ấy yêu mình”.

“Thế chẳng phải tự lừa bản thân à?”

“Nhưng như thế sẽ khiến tớ vui hơn. Đương nhiên con người không giống nhau, nếu người mà mình yêu không yêu mình, có người sẽ trốn tránh vờ như mình cũng không yêu người đó, có người sẽ chuyển tình yêu đó sang cho người khác, có người sẽ cố chấp chờ đợi khiến mình phát điên; có người sẽ kết hôn với người khác, nhung nhớ cả một đời, có người như âm hồn không tan, tự hại mình hại người; có người sẽ dứt khoác biến mình thành một người khác, là người mà anh ấy yêu…”

“Sao mà rườm rà rắc rối thế?”

Hướng Viễn, bồ là người phụ nữ tỉnh táo nhất mà mình từng gặp, bồ nói xem bồ là dạng nào?”, Chương Việt hỏi.

Hướng Viễn do dự một lát rồi trả lời: “Mình? Mình cũng không biết. Trong nhiều tình huống thì sẽ có rất nhiều chọn lựa. Nhưng chỉ cần không đến lúc tuyệt vọng thì mình nghĩ sẽ luôn chừa cho mình một đường lui để bảo vệ bản thân”.

“Nếu dồn bồ đến đường cùng thì sao?”, Chương Việt như không chịu buông tha nếu chưa có được đáp án mình cần.

Bàn tay Hướng Viễn giữ lấy ly nước, vô thức khép chặt lại rồi chầm chậm buông tay: “Mình không tin sẽ bị dồn vào đường cùng”. Cô cười tươi, tiếp tục hỏi Chương Việt: “Bồ nói bồ tin tưởng, tại sao còn phải đi?”

Chương Việt uống cạn phần rượu trong cốc, nói: “Vì xa nhau một chút, mình mới có thể tiếp tục tin tưởng”.

***

Do Hướng Viễn thông thuộc mọi thứ, đã chuẩn bị trên dưới chu đáo nên phê chuẩn các hạng mục khi xây dựng khu nghỉ mát suối nước nóng đã được làm thủ tục rất thuận lợi. Ở Giang Nguyên, tuy Hướng Viễn luôn đề xuất giảm vốn bỏ ra càng thấp càng tốt, song cô biết rõ trong hoàn cảnh thương trường ác liệt hiện nay, muốn thành công thì số tiền phải bỏ ra không được tiết kiệm dù chỉ một xu.

Diệp Bỉnh Lâm rất xem trọng việc thi công xây dựng khu nghỉ mát này. Tuần nào cũng phải tự đi tìm hiểu tiến độ công việc, nếu không vì cơn bệnh hạn chế khả năng của mình thì ông muốn đến công trường thi công hằng ngày. Điều này cũng là đương nhiên vì Giang Nguyên đã phải đổ cạn vốn lưu động vào ngành nghề mà mình chưa từng chen chân vào. Nhà máy, tòa nhà văn phòng, thiết bị, tất cả tài sản cố định, ngoài căn nhà cũ của Diệp gia ra, tất cả phải thế chấp cho ngân hàng. Có thể nói rằng, thành bại của việc xây dựng khủ nghỉ mát này quan hệ trực tiếp đến tương lai sau này của Giang Nguyên và Diệp gia.

Hướng Viễn trở thành con dâu của nhà họ Diệp là một trong những việc khiến Diệp Bỉnh Lâm thấy an ủi nhất trong nửa đời còn lại. Hai đứa con trai ông ấy lại chẳng ai hứng thú với việc kinh doanh, một đứa miễn cưỡng chấp nhận nhưng cũng thờ ơ qua loa, cũng may lúc chọn bạn đời thì không mơ hồ. Mỗi lần Diệp Bỉnh Lâm uống trà Phổ Nhĩ thơm ngon trong bệnh viện, an nhàn trò truyện với những bệnh nhân trong đó, ông hiểu nếu không có cô con dâu ấy thì ông không thể thoải mái như vậy được.

Mấy năm nay nhờ có Hướng Viễn mà Giang Nguyên dường như đã “xế chiều” lại tiến vào quỹ đạo phát triển, tiếp tục đi lên. Chủ trương của Hướng Viễn là phát triển nghề phụ nhưng nghề chính không thể bỏ. Sau khi Trương Thiên Nhiên dần rút lui khỏi lĩnh vực cung ứng vật liệu xây dựng, Giang Nguyên đã lấy lại vị trí quan trọng nhất trong tỉnh, những công ty và nhà máy nhỏ lẻ đã bị Trương Thiên Nhiên và Hướng Viễn liên kết đánh sập từ lâu, không còn lại bao nhiêu, cho dù cho dù có thể sinh tồn thì cũng không phát triển nổi nên không thẻ trở thành mối đe dọa cho Giang Nguyên. Trong tỉnh, Giang Nguyên đã trở thành một trong những nhà cung ứng cố định cho tập đoàn Trung Kiến; ngoài tỉnh, đặc biệt là Tây Nam, vành đai Vân Quý Xuyên, danh tiếng của Giang Nguyên đã vang xa. Những năm gần đây trong các buổi đấu thầu công trình quan trọng, Giang Nguyên chưa hề tay trắng trở về.

Người người đều nói Hướng Viễn là người thông minh lại sinh ra đúng thời, đương nhiên sẽ luôn may mắn và thắng lợi. Nhưng Hướng Viễn lại bảo gặp may rồi tài hoa gì gì đó, tất cả đều rỗng tuếch, những gì cô có được đều phải bỏ thời gian ra. Mỗi ngày cô đều làm việc không dưới mười lăm tiếng đồng hồ, một tuần làm việc bảy ngày. Ngồi máy bay khuya từ thành phố cô tham gia đấu thầu về, ngay sáng hôm đó lại đến công trình ở một thành phố khác, sợ tiền vốn đứt đoạn nên liên tiếp mấy ngày liền bôn ba, thúc giục thu hồi tiền công trình, buổi tối đãi tiệc mời những vị trong hội đồng thẩm định công trình, uống đến mức nôn ói, hội nghị sáng hôm sau cũng không đến trễ nửa phút… Đó là những chuyện thường ngày ở huyện. Cô đã bỏ bao nhiêu thời gian và tinh lực như thế, nếu một người học trò dùng thời gian và sức lực đó để khổ luyện học hành, lo gì không trở thành nhà bác học? Một người phụ nữ nếu có thể bỏ ra thời gian đó để nươi dưỡng tình yêu và hôn nhân của cô ta cũng không sợ không có nổi một gia đình viên mãn hạnh phúc. Thế nên cô đổi những thứ này để lấy một Giang Nguyên lẫy lừng thì có gì lạ đâu? Cái gì mà may mắn chứ?

Hướng Viễn bận rộn túi bụi suốt ngày, công việc không bao giờ ngừng nghỉ. Đừng nói là Diệp Khiên Trạch, đến cả Diệp Bỉnh Lâm là bố chồng cũng thấy ngại ngùng, những gì ông làm được chỉ là dặn đi dặn lại con trai hãy đối xử với Hướng Viễn tốt hơn, tuyệt đối không được phụ lòng cô. Diệp Khiên Trạch hiếm khi đi ngược lại ý cha mình. Mỗi khi Diệp Bỉnh Lâm thở dài, sinh con trai có ích gì, hai thằng con trai cũng không bằng một móng tay Hướng Viễn…anh chỉ cười mà không nói. Song Diệp Bỉnh Lâm có thể nhận ra, vì công việc nên Hướng Viễn và Diệp Khiên Trạch tuy không thể suốt ngày dính chặt vào nhau như những cặp vợ chồng khác, nhưng tình cảm vẫn khá tốt đẹp. Ít nhất là một người phụ nữ xuất sắc như Hướng Viễn, muốn cô bán mạng cho Giang Nguyên đến mức lao tâm khổ tứ như vậy, mà chỉ bằng lợi ích thôi thì e rằng không bao giờ được như vậy.

Tự Hướng Viễn cũng biết nếu chỉ dựa vào mỗi mình cô, cho dù làm việc cả hai mươi bốn tiếng một ngày cũng chưa đủ sắp xếp ổng thỏa, cũng may công ty còn có Phó tổng Lý và Đằng Vân đáng để tin tưởng. Phó tổng Lý là một tay cự phách trong việc quản lý sản xuất, vừa vặn để bổ sung một lỗ hổng kiến thức về chuyên môn của Hướng Viễn, mà nếu như không có Đằng Vân, một mình Hướng Viễn phân thân lo cho khu nghỉ mát suối nước nóng, sợ rằng khó thể được suôn sẻ như ngày hôm nay, Diệp Bỉnh Lâm đã cho Hướng Viễn tín nhiệm và quyền hạn lớn nhất trong Giang Nguyên, Hướng Viễn cũng chia ra những điều này cho hai người đó. Phó tổng Lý và Hướng Viễn luôn dốc lòng vì công việc, tính tình của ông tốt và thật thà, đáng tin, đã theo DIệp Bỉnh Lâm bao năm, là một trợ thù đắc lực hiếm có; Đằng Vân lại là một tay Hướng Viễn “thu hoạch” được từ tay Diệp Bỉnh Văn.

Người như Đằng Vân, trong lòng muốn nói mười thì chỉ thốt ra một câu, anh ta có thể làm việc bằng mười người khác. Thế nhưng người như vậy lại vì một lần chịu ơn mà bỏ ra đền đáp gấp mười lần thế. Trước kia anh ta được Diệp Bỉnh Văn cất nhắc, vì thế bao năm nay làm trâu làm ngựa cho ông ta mà không oán thán nữa lời, cho dù không đồng ý với cung cách làm việc của ông ta nhưng vẫn không thể bỏ quên tình nghĩa. Cuối cùng, do Diệp Bỉnh Văn ra tay ác độc nên mới khiến anh toàn tâm toàn ý nguội lạnh, đúng vào lúc này lại gặp được Hướng Viễn.

Hướng Viễn khác với Diệp Bỉnh Văn, chưa hề nhắc đến ân huệ của mình trước Đằng Vân. Cô ngăn được chiếc đĩa ghi hình kinh khủng ấy, đồng thời hiểu Đằng Vân, tín nhiệm giao phó trọng trách cho anh, cuối cùng lại nói với anh những điều này chẳng qua là đôi bên cùng có lợi, cô không đối xử tốt với người không đáng được như vậy. Cô và Đằng Vân mỗi người đều có được lợi ích từ đối phương, không ai nợ ai. Vậy nhưng bắt đầu từ lúc ấy, trong công ty, Đằng Vân đã làm việc vì Hướng Viễn.

Hướng Viễn không chỉ một lần nói rằng: “Đằng Vân, tính cách này của anh sẽ chỉ khiến anh mệt mỏi.”

Đằng Vân nhún vai, cảm thấy mình cũng có nguyên tắc xử thế, như vậy cũng không có gì là không tốt. Vì thế mỗi khi Hướng Viễn nói tiếp: “Tôi luôn thấy rằng người ta cho anh bao nhiêu, anh trả lại bấy nhiêu, vậy là đủ rồi, đừng dốc lòng dốc sức quá đáng, không đáng đâu”, Đằng Vân bèn thong thả đáp lại: “Vậy cô cảm thấy Diệp Khiên Trạch đã cho cô bao nhiêu?”

Hướng Viễn không ngờ mình bị hỏi ngược lại như thế, chỉ tay và anh ta vẻ cảnh cáo, cuối cùng cười thành tiếng: “Cái anh này!”.

Trên thực tế tuy Hướng Viễn khuyên Đằng Vân tự bảo vệ mình nhưng Đằng Vân cũng đã trở thành một trong những người đáng tin cậy nhất trong lòng cô. Đằng Vân thích người cùng giới nhưng điều đó không hề khiến anh ta trông quái gở. Ngoài việc anh ta yêu đàn ông thì không còn điều gì khác lạ so với người khác cả, đồng thời, mối tình không được chấp nhận này lại khiến trái tim anh ta nhạy cảm và tinh tế hơn, Hướng Viễn từng cười bảo anh ta là hợp thể của những ưu điểm tuyệt nhất của đàn ông và phụ nữ.

Do công việc nên Hướng Viễn và Đằng Vân thường xuyên gặp gỡ riêng với nhau, xu hướng tình dục của Đằng Vân lại khiến sự giao lưu tiếp xúc của hai người tự nhiên và không có gì trở ngại. Lúc không có người lạ, Hướng Viễn không cố ý kiêng kỵ né tránh nhắc đến “người ấy” của Đằng Vân, thỉnh thoảng cô cũng rất thoải mái hỏi đến cuộc hẹn hò của họ, hoặc đưa anh ta hai vé xem phim tình nhân mà khách hàng tặng cho mình. Trước mặt cô, khi nhắc đến người tình đồng giới, Đằng Vân cũng tỏ ra khẳng khái tự nhiên. Hướng Viễn lờ mờ đoán biết đối phương là công chức của chính phủ, được giáo dục tử tế, tình cảm với Đằng Vân rất sâu đậm và bền vững, có điều cô chưa từng gặp người đó, cũng không có ý định gặp, có duyên đến đâu cũng nên giữ một khoảng cách để dễ dàng quay người đi.

Kỳ thực sau buổi hôn lễ kết thúc không lâu, Hướng Viễn cũng ý thức rằng, Đằng Vân có chuyện gì muốn nói với cô nhưng lại thôi nên cô cũng không truy vấn. Đằng Vân trước nay nghĩ nhiều nói ít, nói và làm đều có chừng mực, anh ta không thể mở miệng thì chắc chắn đó là chuyện khó nói nhưng Hướng Viễn cũng đoán được vài phần.

Cuối cùng có một tối, sau khi kết thúc một bữa tiệc đãi khách, Đằng Vân đã uống thay Hướng Viễn khá nhiều nên cô bảo tài xế về nhà, tự mình lái xe của công ty đưa anh ta về.

Đằng Vân đã ngà ngà say nhưng vẫn tỉnh táo, có điều tửu lượng của anh cực tốt, ngoài vẻ mệt mỏi ra thì rất yên tỉnh, suốt dọc đường không mở miệng nửa câu. Hướng Viễn nghe radio trong xe, đa phần trên radio đều là những chàng trai, cô gái đa tình sầu khổ gọi điện đến kể lễ tâm tình. Hiện giờ, người dẫn chương trình đang giải đáp thắc mắc cho một chàng thanh niên vì hoàn cảnh gia đình khác biệt nên không thú vị, mấy lần không nhịn được đều phải bật cười.

“Hướng Viễn, xin lỗi”, Đằng Vân vốn trầm lặng bỗng thốt ra câu này, khiến cô ngạc nhiên quay sang cười, nói: “Tại sao lại thế?”

“Không phải vì tôi, mà vì Đằng Tuấn, em trai tôi”

Hướng Viễn nghe anh nói xong bỗng không cười nữa, quay đầu chăm chú nhìn con đường phía trước, đôi môi mím chặc.

“Nó là một đứa trẻ đã thích thì không giấu giếm, chẳng suy nghĩ gì đến những điều khác. Nó chưa chắc đã biết cô không tán thành chuyện nó và Hướng Dao nên hôm hôn lễ… Đứa em trai của tôi… Tôi sẽ nói với nó rằng, nó và Hướng Dao không hợp”, Đằng Vân nói.

“Không, không cần”, Hướng Viễn lắc đầu, “bây giờ thấy thì chuyện này người sai là tôi. Tôi không nên ngăn cấm Hướng Dao và Đằng Tuấn ngay trước mặt nó. Hướng Dao luôn làm ngược lại lời tôi, chuyện tôi càng không muốn nó làm thì nó càng làm cho tôi xem. Tôi phản đối gì thì nó thích cái đó. Nếu lúc đầu tôi bỏ mặc thì có lẽ chúng đã không thành đôi. Nói thực, em trai anh chưa chắc là dạng Hướng Dao thích, có thể đó chỉ là một cảm giác mới mẻ với nó. Bây giờ đến nước này, có vẻ như tôi đã đẩy chúng một cái, nếu như anh cũng nhúng tay vào thì chúng sẽ càng cho rằng mình là Romeo và Juliette mất.”

Đằng Vân ít khi thấy vẻ ảo não như vậy trên mặt Hướng Viễn, anh cười khổ: “Tuấn đầu óc nó đơn giản nhưng lại rất chân thành với Hướng Dao. Như nó không xứng với Hướng Dao, tôi biết”

Hướng Viễn nhìn Đằng Vân một cái, nói gọn: “Anh hà tất phải nói như vậy? Đương nhiên, tôi biết cậu ta không sai, anh cũng vậy… Đằng Vân, nói thật là, trong lòng anh cũng cảm thấy tôi quá ngạo mạn, không hiểu tình cảm đúng không? Tùy các anh nghĩ sao thì nghĩ vậy.”

“Tôi nghĩ thế nào có quan trọng không?”

Lúc này, xe đã dừng trước cửa nhà Đằng Vân. Hướng Viễn tắt máy, trước khi Đằng Vân xuống còn thở dài: “Em trai anh là người thật thà, tôi biết. Đằng Vân, không phải tôi khinh khi gì cậu ấy nhưng tôi biết Hướng Dao là đứa hay thay đổi, đầu óc hễ nóng lên là cũng chẳng biết mình muốn làm gì nữa. Tôi không tán thành việc nó và Đằng Tuấn ở bên nhau không phải vì ghét bỏ Đằng Tuấn, mà vì chút lòng ích kỉ của mình. Tôi chỉ có một cô em gái, tôi mong con đường sau này nó đi sẽ êm ả nhẹ nhàng, cuộc sống hạnh phúc hơn, anh có hiểu không?”

Cô vừa nói vừa tự cười giễu mình: “Bây giờ nói thế cũng chẳng có ý nghĩa gì, tôi lại là người độc ác chia quyên rẽ thúy, không chừng ngày mai nó sẽ kết hôn ngay cho tôi xem. Thôi cứ thuận theo tự nhiên vậy. Chưa biết chừng chúng ta sẽ trở thành thông gia cũng nên”.