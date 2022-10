Anna May Wong xuất hiện trên đồng 25 cent của Mỹ

Hơn 60 năm sau khi trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Á đầu tiên nhận được một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, diễn viên tiên phong Anna May Wong được xuất hiện trên đồng 25 xu của Hoa Kỳ, vừa phát hành hồi đầu tuần này.

Một mặt của đồng 25 xu có khuôn mặt Anna May Wong tựa trên bàn tay trong khi mặt kia có hình George Washington.Theo Cơ quan đúc tiền Hoa Kỳ, Wong là người Mỹ gốc Á đầu tiên có hình trên tiền của Hoa Kỳ.

Anna May Wong, qua đời năm 1961, đã phải vật lộn để có chỗ đứng ở Hollywood vào đầu thế kỷ 20, thời kỳ người da trắng trang điểm và mặc quần áo để hóa trang thành dân châu Á trên màn ảnh.

Dự án nằm trong chương trình tôn vinh phụ nữ tiên phong trong lịch sử Mỹ. Từ năm 2022 đến năm 2025, cơ quan sẽ đúc và phát hành năm đồng tiền có in hình một phụ nữ. Wong được giới thiệu trên đồng xu của năm nay, được sản xuất hơn 300 triệu đồng với mệnh giá một phần tư Mỹ kim.

Được mệnh danh ngôi sao điện ảnh người Mỹ gốc Á đầu tiên của Hollywood, Wong phá bỏ những vai diễn rập khuôn dành cho người châu Á trên màn bạc. Những dự án đầu tiên của bà mang định kiến nặng nề về chủng tộc và chỉ được trả mức thù lao thấp hơn nhiều so với đồng nghiệp. Một trong những lần được trả hậu hĩnh nhất của Wong là vai chính trong “Daughter of the Dragon” (1931) với 6.000 Mỹ kim. Trong khi đó, Warner Oland – người xuất hiện vỏn vẹn 23 phút – nhận mức thù lao 12.000 Mỹ kim.

Bực tức với việc bị đối xử phân biệt ở Hollywood, Wong chuyển đến châu Âu năm 1928 và đóng phim tại nhiều quốc gia như Anh, Pháp hay Đức. Bà nói với Los Angeles Times trong một cuộc phỏng vấn năm 1933 rằng bà cảm thấy mệt mỏi với những mẫu nhân vật các nhà làm phim Mỹ trao cho mình.

Bà trở về Mỹ đầu những năm 1930. Năm 1935, Wong bị thất vọng nặng nề nhất trong sự nghiệp, khi hãng phim GMG từ chối xem xét bà cho vai chính của nhân vật Trung Quốc O-Lan trong phim dựa theo tác phẩm The Good Earth của Pearl S. Buck; thay vào đó, chọn nữ diễn viên da trắng Luise Rainer đóng vai chính.

Năm 1951, Wong làm nên lịch sử trong chương trình truyền hình “The Gallery of Madame Liu-Tsong”. Bà có kế hoạch trở lại đóng phim trong “Flower Drum Song”, nhưng Anna May Wong đã qua đời ngày 3/2/1961 vì một cơn đau tim ở tuổi 56.

Sự nghiệp của Wong trải dài 60 dự án, phần lớn thuộc thời kỳ phim câm. Wong giành được ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood vào năm 1960. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, bà cũng nổi tiếng với những chiến dịch nhân quyền, phản đối chiến tranh.

Anna May Wong tên thật là Wong Liu Tsong (Hoàng Liễu Sương) sinh ngày 3/1/1905 tại khu phố người Hoa ở Los Angeles, Hoa Kỳ. Bà là con gái của chủ nhân tiệm giặt ủi Sam Sam Kee, thuộc thế hệ người Trung Quốc thứ 3 trên đất Mỹ. Anna May Wong là nữ diễn viên gốc Hoa đầu tiên được vinh danh tại bầu trời điện ảnh của Hollywood cũng như nữ diễn viên người Mỹ gốc Hoa đầu tiên được quốc tế công nhận.

Các biểu tượng khác được chọn bao gồm nhà văn Maya Angelou; Tiến sĩ Sally Ride, một nhà giáo dục và là người phụ nữ Mỹ đầu tiên đi vào không gian; Wilma Mankiller, người phụ nữ đầu tiên được bầu lãnh đạo thổ dân Cherokee; và Nina Otero-Warren, người tiên phong trong phong trào bầu cử ở New Mexico.

(Tổng hợp)