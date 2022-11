“Avatar 2” cần thu về 2 tỉ đô để hòa vốn

Đạo diễn James Cameron cho biết “Avatar 2” cần nằm trong danh sách ba hoặc bốn phim ăn khách nhất mọi thời để có doanh thu hòa vốn.

Theo Variety, Cameron không tiết lộ ngân sách cụ thể để thực hiện phần hai của Avatar. Một số nguồn tin cho biết “Avatar: The Way of Water” tốn khoảng 250 triệu Mỹ kim tính riêng chi phí sản xuất. Mới đây, nhà làm phim người Canada trao đổi với các giám đốc của Disney và 20th Century Studios nói đây là thương vụ “tồi tệ” nhất lịch sử làng phim.

Theo ước tính của đạo diễn Cameron, họ cần đẩy “Avatar 2” trở thành phim ăn khách thứ ba hoặc thứ tư lịch sử để hòa vốn. Trên bảng xếp hạng, siêu phẩm “Avatar” (2009) của chính Cameron đang đứng đầu với 2,9 tỉ Mỹ kim. “Avengers: Endgame” xếp hạng hai với 2,7 tỉ Mỹ kim. “Titanic” – cũng do Cameron đạo diễn – ở hạng ba với 2,1 tỉ Mỹ kim. Như vậy, nếu theo lời nhà làm phim Canada, “Avatar: The Way of Water” cần thu khoảng 2 tỉ Mỹ kim nếu muốn hòa vốn.

Hiện có năm tác phẩm vượt mốc 2 tỉ Mỹ kim tại rạp. Ngoài ba phim nói trên, hai cái tên còn lại là “Star Wars: The Force Awakens” (2,07 tỉ Mỹ kim) và Avengers: Infinity War” (2,05 tỉ Mỹ im). Sau đại dịch, một số dự án cũng vượt mốc tỉ Mỹ kim và thu khoản lãi lớn như “Spider-Man: No Way Home”, “Top Gun: Marverick”..

Phần hai của Avatar dự trù phát hành tháng 12 sắp tới, cách 13 năm so với phần đầu. Ba phần tiếp theo cũng được lên kế hoạch sản xuất, dự trù ra mắt lần lượt vào các năm 2024, 2026 và 2028. Dự án tốn thời gian cho các cảnh quay dưới nước cũng như công nghệ motion-capture (diễn viên đóng với các thiết bị ghi nhận chuyển động gắn trên cơ thể, sau đó cử động, biểu cảm của họ sẽ được kết hợp kỹ xảo để tạo ra cảnh phim).

Ra mắt năm 2009, Avatar vượt Titanic trở thành phim điện ảnh ăn khách nhất mọi thời. Phim mở ra cuộc cách mạng trong công nghệ 3D trên màn ảnh rộng. Trong 13 năm qua, Cameron không đạo diễn phim điện ảnh nào mà dành nhiều thời gian nghiên cứu công nghệ và chuẩn bị kịch bản cho các phần kế tiếp của “Avatar”.