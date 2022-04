B.C. dễ dàng hơn trong thủ tục thu nhận y tá từ nước ngoài đến làm việc

Chính phủ B.C. cam kết 12 triệu đô la trong ba năm để tăng tốc độ đánh giá theo quy định đối với y tá nước ngoài, giúp thanh toán các hóa đơn và hướng dẫn y tá thực hiện nhiều bước cần thiết để làm việc trong tỉnh bang này.

Hôm thứ Ba tuần qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Adrian Dix thừa nhận rằng quy trình phê duyệt hiện tại của B.C. là “phức tạp, tốn kém và kéo dài” trong khi cần cạnh tranh để tìm kiếm các y tá có tay nghề cao trong tình trạng thiếu hụt trên toàn thế giới.

Tại một cuộc họp báo tại Vancouver mới đây, Bộ trưởng Dix cho biết kế hoạch là để tăng tốc độ tiếp nhận bằng cách cho phép thực hiện nhiều bước cùng một lúc, cung cấp tiền thưởng để trang trải chi phí và cho phép các registered nurse làm việc với tư cách là trợ lý chăm sóc hoặc practical nurse trong khi họ chờ nhận được sự chấp thuận và đào tạo. at a cost of up to $1,200,

Hiện một y tá nước ngoài đến B.C. phải được National Nursing Assessment Services thẩm định với chi phí lên đến $1,200, Nursing Community Assessment Services lên đến $6,000 cộng với chi phí đi lại, hoàn thành bài trắc nghiệm khả năng tiếng Anh, dịch tài liệu, và trong một số trường hợp cần nâng cao trình độ học vấn. Bộ Y tế ước tính rằng thường mất từ 18 tháng đến hai năm để hoàn thành, bao gồm cả tư cách hội viên của Trường Cao đẳng Y tá và Hộ sinh B.C.

Ngân sách B.C. cũng bao gồm 96 triệu đô la trong ba năm cho việc đào tạo chăm sóc sức khỏe, bao gồm thêm 602 vị trí cho đủ con số 2,000 sinh viên y tá điều dưỡng tại các trường hậu trung học công lập.

P.H