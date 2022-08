Bà đầu bếp Việt ” Lunch Lady” đến Canada

Vancouver: Cuối tháng 6 năm nay 2022, bà đầu bếp Nguyễn Thị Thanh ở Việt Nam, đã từng được người đầu bếp nổi danh trên thế giới là ông Anthony Bourdain, gọi là một “Lunch Lady”, đã được mời đến để dự buổi kỷ niệm sinh nhật thứ 2 của nhà hàng Việt ở thành phố Vancouver mang tên là “Lunch Lady”

Nhà đầu bếp Anthony Boudrain là một nhà đầu bếp nổi danh Hoa Kỳ, và là tác giả của nhiều cuốn sách chuyên dạy nấu ăn trong đó có cuốn dạy nấu ăn bán chạy nhất xuất bản vào năm 2000 có tên là Kitchen Confidential : Advenntures in the Culinary Underbelly.

Nhà đầu bếp Boudrain đến Việt Nam năm 2008 và có đến quán ăn của bà Thanh ăn uống. Ông đầu bếp nổi tiếng này khen ngợi món ăn của cửa hàng bà Thanh và gọi bà là ” Lunch Lady”.

Năm 2018, ông Boudrain cũng trở lại Việt Nam và đi ăn với cựu tổng thống Hoa Kỳ Obama tại tiệm Bún Chả Hương Liên tại Hà Nội.

Tiệm bún chả Hương Liên cũng như quán ăn của bà Thanh đã đông nghẹt những khách những năm sau ngày ông đầu bếp Boudrain và cựu tổng thống Obama đến ăn.

Tiệm ăn “Lunch Lady” ở thành phố Vancouver, do nhà đầu bếp Michael Trần, một người Canada gốc Việt của thế hệ thứ hai làm chủ.

Người ta không biết có những liên hệ họ hàng gì không giữa ông Michael Trần và bà đầu bếp Thanh, nhưng quán ăn của ông Trần đã lấy tên là “Lunch Lady”.

Ông Trần đã mời bà Thanh qua Canada từ tháng 7 năm 2020, nhưng vì đại dịch covid, chuyến đi đã phải trì hoãn cho đến nay.

Bà đầu bếp Thanh cho biết là ông Trần đã đưa bà đi ăn ở nhiều tiệm ăn khác ở thành phố Vancouver, trong những ngày bà đến thăm viếng, như bà vẫn thích những món ăn Việt Nam hơn.

Bà đầu bếp Thanh cũng nhận định là những món ăn Việt ở thành phố Vancouver ở mức thuần túy 80 phần trăm