Ba Lan đóng cửa biên giới với người Nga

Kể từ ngày 19/09/2022, Ba Lan không cấp visa cho người Nga, vì các lý do du lịch, văn hóa, thể thao hay nghề nghiệp. Lý do được đưa ra là để đối phó với các ‘‘đe dọa về chính trị và an ninh’’ từ Nga. Tuy nhiên, biện pháp nói trên đang gây lo ngại lớn đối với những người ị nạn chính trị Nga tại Ba Lan. Nhiều nhà đối lập Nga tị nạn tại Ba Lan chỉ trích mạnh mẽ quyết định mà họ cho là có lợi trước hết cho chính quyền Putin.

Hạn chế thị thực có nguy cơ làm nản lòng những người ai muốn chạy khỏi Nga.

Andrej sống lưu vong từ tháng 3, nói: “Tôi nghĩ đó là một sai lầm lớn của Ba Lan. Quyết định này giúp ích cho Putin. Ông ta muốn dựng lên một bức màn sắt xung quanh nước Nga, và biện pháp mới này đi theo đúng hướng mà ông ta muốn”.

Đối với họ, ngăn cản người Nga đến Ba Lan là một hành động tấn công vào quyền tự do đi lại được ghi trong Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc.