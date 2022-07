Ba người Việt thiệt mạng trong 1 đám cháy nhà ở Úc Đại Lợi

Sydney, Úc Đại Lợi: Một đám cháy diễn ra vào lúc 5 giờ 30 sáng hôm chúa nhật 24 tháng 7 tại thị trấn Hinchinbrook, phía tây nam của thành phố Sydney.

Đám cháy đã khiến 3 người thiệt mạng và trong đó có 1 em trai 10 tuổi.

Ngoài ra còn 3 người khác gồm một người đàn ông và hai phụ nữ.

Có đến 60 lính cứu hỏa với 10 xe cứu hỏa đã đến chữa cháy trong đám cháy này.

Có hai nhân viên cứu hỏa đã bị thương trong khi chữa cháy.

Theo những nguồn tin thân cận thì gia đình nạn nhân của đám cháy là một gia đình người Việt: ông Minh Lê và bà Vickie Lê.

Những người thiệt mạng trong đám cháy là em Darren Lê 10 tuổi, con của hai ông bà Minh Lê, cùng bà mẹ và em họ của bà Vickie Lê.

Ông Minh Lê là một trong 3 người bị phỏng nặng và đang nằm trong khu chăm sóc đặc biệt.

Bà Vickie và đứa con mới 9 tháng may mắn không bị thương tích.

Một quỹ cứu trợ cho gia đình anh Minh đã được thiết lập trên GoFundMe và tính đến ngày 25 tháng 7, quỹ này đã nhận được 81 ngàn Úc Kim.

Theo những cuộc điều tra sơ khởi thì nguyên do của đám cháy có thể là do bình chứa khí đốt bị nổ.

Các giới chức cứu hỏa cũng cho biết là căn nhà của ông Minh đã không có gắn máy báo động khói.