Ba phụ nữ Việt tử nạn trong một tai nạn “uống rượu lái xe” ở thành phố New York

New York: Một người da đen Mỹ uống rượu và lái xe đã gây tai nạn thảm khốc, khi chiếc xe của ông ta lái, đâm ngang hông vào một chiếc xe chở 6 hành khách và khiến 3 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Kẻ uống rượu lái xe là Dante Lennon 23 tuổi đ0ã gây tai nạn tại khu vực New Hyde Park, quận Nassau trong thành phố New York.

Chiếc xe chở 6 nạn nhân vừa rời bữa tiệc Sweet 16 ở Long Island vào lúc 11 giờ đêm tối thứ bảy 21 tháng 5 thì gặp nạn.Bữa tiệc sinh nhật cho những con cháu của những nạn nhân.

Ba phụ nữ tử thương ngồi băng sau của chiếc xe là bà Marlene Lu, 66 tuổi, bà Ho Hua 68 tuổi và bà Tu Nguyễn 41 tuổi, ngồi băng sau của chiếc xe Lincoln Town.

Ba người đàn ông ngồi băng trước chỉ bị thương ở các lứa tuổi 42, 67 và 73 tuổi. Ba người này bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Kẻ gây ra tai nạn cũng bị thương và đang nằm trong bệnh viện.