Bà thị trưởng thành phố Mississauga, ra tranh cử chức thủ lãnh đảng Tự Do tỉnh bang Ontario?

Mississauga: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 9 tháng 5, thì đảng Tự Do tỉnh bang Ontario đang chuẩn bị bầu lại người thủ lãnh, sau những thất bại trong cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Ontario vừa qua.

Cũng trong ngày thứ ba, có nhiều ứng cử viên đã tuyên bố ra tranh chức thủ lãnh đảng Tự Do tỉnh bang Ontario.

Trong cuộc hội thảo thường niên của đảng cầm quyền Tự Do liên bang vừa diễn ra ở thủ đô Ottawa vào những ngày cuối tuần, người ta thấy có sự hiện diện của bà Bonnie Crombie, thị trưởng thành phố Mississauga gặp gỡ các giới chức lãnh đạo của đảng Tự Do liên bang, đã khiến dư luận cho là bà thị trưởng đã có những ủng hộ từ những giới chức cao cấp của chính quyền của thủ tướng Justin Trudeau.

Theo các nguồn tin thân cận phổ biến trong hôm thứ ba ngày 9 tháng 5, thì bà thị trưởng Crombie đã nghiêm trọng muốn ra tranh cử chức thủ lãnh đảng Tự Do tỉnh bang Ontario.

Trong cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Ontario vào năm 2022, đảng Bảo Thủ Cấp Tiến của thủ hiến Doug Ford chiếm đa số ghế, trong khi đảng Tự Do dưới sự lãnh đạo của thủ lãnh Steven Del Duca thua nặng, chỉ chiếm vỏn vẹn có 8 ghế trong số 124 ghế của nghị viện tỉnh bang, và ông Del Duca đã từ chức thủ lãnh.

Bà thị trưởng Crombie vừa được bầu lại vào chức thị trưởng thành phố Mississauga nhiệm kỳ thứ 3 trong tháng 10 năm ngoái 2022 với 77 phần trăm số phiếu.

Các bình luận gia thời cuộc cho là bà Crombie nếu là thủ lãnh đảng Tự Do thì có thể thắng được thủ hiến Doug Ford và đảng Bảo Thủ Cấp Tiến trong những cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang trong tương lai?

Bà thị trưởng Bonnie Crombie cũng là một người ủng hộ nhiệt tình cộng đồng người Việt ở vùng đại thủ phủ Toronto: bà cho phép chào cờ VNCH trong những ngày Quốc Hận 30 tháng 4 ở tòa thị chính thành phố, ủng hộ việc thiết lập Saigon Park trong thành phố Mississauga và luôn luôn tham dự các cuộc tổ chức mừng Tết của cộng đồng người Việt.