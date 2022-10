Báo Nhà nước VN gỡ tin trợ lý của Vạn Thịnh Phát qua đời sau hai ngày bị tạm giam

Trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát qua đời hôm 9/10, sau hai ngày bị bắt tạm giam cùng với bà Trương Mỹ Lan, báo chí Nhà nước VN loan tin này nhưng lại gỡ không lâu sau đó.

Mạng báo Pháp Luật TPHCM cho biết, tối 10/10 gia đình bà Nguyễn Phương Hồng, trợ lý của bà Trương Mỹ Lan phát tang tại nhà riêng ở thành phố Thủ Đức.

Tờ cáo phó được tờ báo này đăng tải cho thấy, bà Hồng sinh năm 1984 và mất vào lúc hơn 3 giờ sáng ngày 9/10, tức là chỉ từ 2-3 ngày sau khi bị công an bắt liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Tang lễ của bà Hồng cũng có các cơ quan chức năng đứng canh chừng để giữ trật tự.

Tờ Pháp luật TPHCM không cho biết nguyên do vì sao bà Hồng qua đời và mất trong trường hợp nào.

Tuy nhiên, chỉ khoảng hai tiếng sau thì không thể truy cập đường dẫn đến bài viết này, mà tờ báo dẫn thẳng đến trang chủ plo.vn.

Các tờ báo đăng lại thông tin từ Pháp luật TPHCM cũng không thể truy cập sau đó.

Trước đó, theo bản tin ngày 8/10 đăng trên Cổng thông tin Bộ Công an, vào ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Trương Mỹ Lan- Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ba bị can trong đó có bà Hồng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 – 2019.

Trước đó, hôm 7/10, truyền thông nhà nước VN loan tin ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đột ngột qua đời vào tối ngày 6/10. Ông Nguyễn Tiến Thành sinh 1973 (quê Hải Dương), ngụ quận Bình Tân, TPHCM. Ông Thành đồng thời cũng là chồng của bà Tống Thị Thanh Hoàng, Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.