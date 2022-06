Bão tố hoành hoành khu nghỉ mát ở Mễ Tây Cơ

Mexico City: Tháng 5 là tháng mà mùa bão tố trở về ở Thái Bình Dương.

Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 30 tháng 5, thì một trận bão đầu tiên của mùa bão tố năm nay ở Thái Bình Dương diễn ra ở miền nam xứ Mễ Tây Cơ.

Trận bão Agantha đã hoành hoành ở nhiều thị trấn trong khu vực miền nam Mễ Tây Cơ.

Tại tiểu bang Oaxaca, hàng chục gia đình đã trú ẩn trong các trung tâm tạm trú tránh bão ở Pochutla.

Những đám bùn đã đổ từ trên các núi cao xuống và làm nghẽn các xa lộ chạy dọc theo những khu vực núi non này.

Theo các tin tức loan báo thì trận bão Agatha với cấp độ 2 và với vận tốc của cuồng phong lên đến 165 cây số một giờ và với mưa lớn, sóng dâng cao ở những khu vực nghỉ mát gần thị trấn Zipolite.

Một lực lượng cấp cứu đặc nhiệm quốc gia đã được thành lập để cứu trợ cho khoảng 10 ngàn cư dân đang tạm trú trong 200 trung tâm tránh bão trong khu vực.

Theo khí tượng gia Jeff Masters của trung tâm khí tượng Yale Climate Connections thì trận bão Agatha là trận bão mạnh nhất đã thổi vào đất liền trong tháng 5 năm nay 2022.

Theo trung tâm theo dõi bão Hoa Kỳ, the U.S. National Hurricane Center, thì trận bão Agatha đổ xuống Oaxaca một số lượng nước mưa lên tới 500 millimeters, và sẽ gây lụt lội và đất sụp trong khu vực.

Nhiều trung tâm nghỉ mát trong vùng đã tạm ngưng nhận du khách trong những ngày sắp tới.