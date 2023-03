Bão tuyết khủng diễn ra trong tháng 3 ở Bắc Mỹ

Toronto: Những trận bão tuyết cuối mùa diễn ra trong tháng 3 ở Hoa Kỳ và Canada đã là những trận bão tuyết lớn nhất của mùa đông năm nay. Chúng ta có thể gọi như thế vì chỉ còn vài ngày nữa là mùa xuân lại về.

Một trận bão tuyết bao phủ vùng đại thủ phủ Toronto và vùng nam của tỉnh bang Ontario từ chiều ngày thứ sáu sang đến sáng ngày thứ bảy 4 tháng 3, và đã đổ xuống trên 30 cm tuyết.

Trong thành phố Toronto vào chiều ngày thứ sáu, thì trong khi tuyết rơi ngập đường thì lại có thêm sấm chớp như là sắp có cuồng phong. Các khí tượng gia đã gọi tình trạng vừa có tuyết và vừa có sấm chớp là một “thundersnow” ( tuyết sấm chớp).

Vào ngày thứ bảy 4 tháng 3, chính quyền thành phố Toronto ban hành tình trạng ” bão tuyết lớn” và buộc cư dân không được đậu xe bên lệ đường, để các xe xúc tuyết có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng.

Cư dân không được đậu xe ngoài lệ đường cho đến ngày thứ hai 6 tháng 3.

Cơ quan công chánh thành phố Toronto đã phải dùng xe vận tải, chở những đám tuyết này ra khỏi thành phố, vì các đường phố có quá nhiều tuyết phủ.

Những chủ xe không tuân lệnh,sẽ bị giấy phạt lên đến $200.

Theo khí tượng gia Dave Phillips của sở khí tượng Canada thì số lượng tuyết rơi trung bình trong một mùa đông ở vùng đại thủ phủ Toronto là 100 cm, mà trong vòng 10 ngày qua, số lượng tuyết rơi trong 3 trận bão tuyết thổi đến Toronto đã lên đến 50 cm.

Hàng trăm chuyến bay từ phi trường Pearson đã bị hủy bỏ trong hôm thứ sáu.

Đây có thể là trận bão tuyết cuối cùng thổi đến vùng đại thủ phủ Toronto vì nhiệt độ trong ngày chúa nhật 5 tháng 3 ở thành phố Toronto đã lên đến 7 độ C.

Một trận bão tuyết lớn cũng diễn ra ở Hoa Kỳ trong ngày thứ bảy 4 tháng 3, với tuyết phủ những thành phố ở miền đông bắc và trung tây của Hoa Kỳ.

Trên 30 cm tuyết đã rơi xuống một phần của các tiểu bang New York, Vermont, New Hampshire và Maine.

Hàng trăm những xe cộ bị trượt xuống lề đường trên các xa lộ trong khu vực có bão tuyết.

Bão tuyết với gió mạnh lên đến 80 cây số một giờ đã khiến các giới chức thẩm quyền, cho tạmđóng cửa nhiều xa lộ trong vùng đông bắc Hoa Kỳ.

Tại thành phố Ann Arbor, tiểu bang Michigan, một người đàn ông 80 tuổi, đã chết khi một chiếc xe ủi tuyết bất ngờ chạy ngược và đâm vào ông ta.

Người tài xế chiếc xe ủi tuyết nói là ông ta không hiểi tại sao chiếc xe này lại chạy ngược?

Tại quận Talledega, tiểu bang Alabama, một người đàn ông 70 tuổi đang ngồi trong một chiếc xe vận tải pickup, đã chết vì một cành cây đổ ngay vào chiếc xe của nạn nhân.

Có ít nhất 5 người chết vì những tai nạn ở Hoa Kỳ trong trận bão tuyết này.

Một trận bão tuyết trong tuần trước, đã đổ xuống nhiều nơi một số lượng tuyết lên đến 3 mét ở tiểu bang California.