Bắt giữ 120 nghi phạm cưỡng hiếp 8 người mẫu đang quay MV

Nhà chức trách Nam Phi đã bắt giữ 120 nghi phạm liên quan đến sự việc 8 người mẫu bị cưỡng hiếp tập thể khi đang quay MV gây chấn động dư luận.

Sự việc cưỡng hiếp và cướp đoạt xảy ra ngày 28/7, tại một thị trấn nhỏ có tên Krugersdorp nằm ở ngoại thành Johannesburg, Nam Phi.

Theo những thông tin ban đầu, đoàn phim gồm 10 năm và 12 nữ, từ 19 đến 37 tuổi, đang quay video thì khoảng 10 người đàn ông mặc trang phục kiểu phu hầm mỏ tiến lại gần họ. Những người đàn ông bắt đầu nổ súng chỉ thiên và ra lệnh cho mọi người nằm xuống, rồi lục soát mọi người, cướp quần áo, điện thoại di động, nhẫn, sổ thông hành, đồng hồ, túi xách, tiền mặt, máy ảnh và các vật dụng giá trị khác trị giá 1,5 triệu Rand (khoảng hơn 90.000 Mỹ kim). Sau đó, các nghi phạm được cho là đã huýt sáo và 10 người đàn ông khác xuất hiện. Chúng lần lượt đưa 8 phụ nữ vào bụi rậm và cưỡng hiếp tập thể. Trong một số trường hợp, một số nạn nhân mới 19 tuổi, đã bị hãm hiếp bởi ba, sáu và 10 tên đàn ông.

Một nạn nhân cho biết sự việc đã diễn ra khoảng 4 tiếng đồng hồ. Những người phụ nữ nạn nhân bị cưỡng hiếp đã được đưa tới bệnh viện điều trị các vấn đề sức khỏe.

Địa điểm mà nhóm thực hiện MV ghi hình nằm ở gần một mỏ khai thác khoáng sản trái phép. Vụ cưỡng hiếp tập thể này đang gây chấn động dư luận Nam Phi.

Tuần vừa qua, cảnh sát đã mở cuộc truy lùng bắt giữ các nghi can, một số đối tượng chống trả quyết liệt bằng súng, hai nghi can đã bị trúng đạn thiệt mạng trong lúc chống trả, một nghi can khác bị thương và đã được đưa tới bệnh viện điều trị. Cuộc điều tra vẫn được tiếp tục, hiện tại, chưa có nghi phạm nào bị kết tội chính thức.

Theo Guardian ngày 7/8, đến nay tổng số người bị bắt giữ liên quan vụ cưỡng hiếp tập thể 8 người mẫu đã lên đến hơn 120 người.