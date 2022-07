Bắt giữ một băng đảng chuyên đưa người Việt vào Âu Châu trái phép

London, Anh quốc: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 8 tháng 7, các cơ quan an ninh của 5 quốc gia trong liên hiệp châu Âu đã hiệp lực phá vỡ một tổ chức chuyên đưa người Việt vào Âu Châu bất hợp pháp.

Các cơ quan an ninh đã bắt giữ 9 người, tịch thu 9 bất động sản, nhiều xe hơi và hàng trăm ngàn đồng tiền crowns của Cộng Hòa Tiệp ( 100 crowns bằng 4 Mỹ kim).

Cuộc truy lùng băng đảng đưa người Việt lậu vào Âu Châu diễn ra trong thời gian từ ngày 20 tháng 6 cho đến ngày 22 tháng 6 năm nay 2022 và tại các quốc gia Cộng Hòa Tiệp, Đức, Hung Gia Lợi, Ba Lan và Bỉ.

Theo bản cáo trạng thì tổ chức buôn người này chuyên đưa lậu những người Việt vào Âu Châu từ tháng 3 năm 2021.

Những người Việt được đưa đến 1 quốc gia Âu Châu với giấy chiếu khán cho phép làm việc.

Một khi người này đến Âu Châu, thì băng đảng buôn người sẽ tìm cách đưa họ đến nước Pháp hoặc nước Anh.

Vào ngày 7 tháng 7 năm này 2022, các cơ quan an ninh ở 5 quốc gia Âu Châu đã kể trên, bắt giữ 39 người và phá vỡ hệ thống đưa người lậu vào nước Anh qua eo biển English Channel.