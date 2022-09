Bắt giữ một nghi can trong cái chết của một người Việt ở thành phố Winnipeg

Winnipeg: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 7 tháng 9, cảnh sát thành phố Winnipeg đã bắt giữ một nghi can có liên quan đến cái chết của một người Việt vào hôm thứ sáu tuần trước 2 tháng 9.

Theo như những tin tức loan báo thì vào lúc 8 giờ sáng hôm thứ sáu ngày 2 tháng 9, sở cảnh sát thành phố Winnipeg được báo cáo là có 1 người đàn ông bị thương nặng, tại một căn chúng cư ở khu vực đường Home Street gần Sargent Avenue.

Khi cảnh sát đến nơi thì nạn nhân đã chết.

Nạn nhân là ông Nguyễn Minh Sơn, 66 tuổi.

Sau những cuộc điều tra, sở cảnh sát thành phố Winnipeg đã bắt giữ một nghi can trong vụ giết người này là Jay Peter Penner, 34 tuổi.

Nghi can Penner bị buộc tội giết người ( manslaughter).

Cũng theo kết quả cuộc điều tra là có cuộc tranh luận gay gắt giữa nạn nhân và nghi can, và cuối cùng dẫn đến cái chết của nạn nhân Sơn.