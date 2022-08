Bắt giữ một người Việt lái xe đụng cảnh sát và bị đuổi bắt trên xa lộ Houston.

Houston, Texas: Trong hôm chúa nhật ngày 7 tháng 8, cảnh sát thị trấn Hitchcock trong tiểu bang Texas đã chận 1 chiếc xe để kiểm tra thì người lái xe đã không ngừng lại.

Vào lúc 1 giờ sáng hôm chúa nhật 7 tháng 8, cảnh sát thị trấn Hitchcock tìm cách chận chiếc xe Dodge Challenger ở 8300 block of state Highway 6, nhưng người lái chiếc xe này không ngừng xe, khiến một cuộc đuổi bắt diễn ra với cảnh sát của thị trấn Hitchcock phối hợp với cảnh sát của quận Galveston.

Người lái xe dừng xe nhiều lần, làm như tuân theo lệnh của cảnh sát, nhưng sau đó lại vọt chạy.

Cho tới khi đến xa lộ I-10 vào thành phố Houston, thì người lái xe đã chạy vào đậu trên đường N. Shepherd Drive trong khu Heights. Khi cảnh sát viên Sanford vừa ra khỏi xe, tính đến để bắt giữ nghi can thì nghi can này ủi xe vào người cảnh sát.

Người cảnh sát này tránh được và rút súng bắn.

Nghi can bị trúng đạn vào tay và bị bắt giữ sau đó, trong khi cảnh sát viên Sanford cũng bị thương nhẹ.

Nghi can tên là Dany Hậu Nguyễn 32 tuổi đã bị buộc tội, và đã có tiền án là bạo hành gia đình bằng súng đạn.