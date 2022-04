Bắt giữ nghi can mưu toan giết người hàng loạt ở Brooklyn

New York: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 13 tháng 4, cảnh sát thành phố New York đã bắt giữ nghi can mưu toan giết người hàng loạt ở đường xe điện ngầm trong vùng Brooklyn trong ngày thứ ba trước đó.

Tên khủng bố đã ném bom khói, trước khi xả súng bắn vào những hành khách trên tàu điện và khiến 10 người bị thương. May mắn là không có nạn nhân nào chết trong cuộc bắn giết này.

Nghi can bị bắt giữ tên là Frank James, 62 tuổi, tại khu vực East Village của Manhattan, khi hắn ta công khai đi ra ngoài đường ở khu đường 1st Avenue giữa đường số 7 và đường số 8. Một khách bộ hành nhận diện kẻ mưu toan giết người và đã gọi điện thoại cấp cứu 911.

Nghi can đã bắn ít nhất 33 phát đạn trong khẩu súng ngắn 9mm và sau đó đã tẩu thoát, nhưng để lại những chứng cớ khiến cảnh sát tìm ra tung tích.

Nghi can James nguyên ở thành phố New York nhưng đã di chuyển đến sinh sống ở thành phố Philadelphia gần đây.

Tuy là người da đen, nhưng nghi can James đã chỉ trích những tội trạng của những người da đen trog cộng đồng qua những videos được post lên youtube mới đây.