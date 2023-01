Bắt giữ những nghi can đã giết một di dân gốc Việt

Đài Bắc, Đài Loan: Theo những tin tức vừa loan báo thì trong hôm thứ hai ngày 9 tháng giêng, các giới chức an ninh của quận Pingtung, Đài Bắc đã bắt giữ hai người đàn ông và một phụ nữ, vì những người này có liên quan đến cái chết của một di dân gốc Việt trong những ngày trước đó.

Hai nghi can đàn ông có tên họ là Lin và Wang, trong khi người phụ nữ cũng có tên là Wang.

Các giới chức an ninh đã cấp tốc bắt giữ các nghi can, vì sợ là những nghi can này tìm cách tẩu tán tang chứng cũng như có thể tìm cách chạy trốn ra nước ngoài.

Theo bản tin của sở cảnh sát quận Pingtung, thì nạn nhân là người Việt tên là Phạm, đã bị giết chết vào khoảng 7 giờ sáng hôm 6 tháng giêng, tại chúng cư dành cho những di dân ngoại quốc đến làm việc ở Đài Bắc.

Cũng theo bản cáo trạng thì những nghi can này đã theo dõi hai người đàn ông Việt, sau khi được tin là hai người Việt này nói xấu họ.

Những nghi can theo hai người Việt về đến khu chúng cư thì bị mất dấu, nên chúng bèn tìm những người Việt khác để tra hỏi.

Không may cho nạn nhân Phạm là anh ta đã ở gần nơi đó.

Khi bị tra hỏi và vì không biết tiếng Hoa, cho nên nạn nhân đã bị các nghi can đánh chết bằng gậy chơi dã cầu.

Ba nghi can sẽ phải ra hầu tòa trong phiên tòa sắp diễn ra.