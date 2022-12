Bắt thêm ba người trong đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam

Truyền thông nhà nước VN ngày 4/12 dẫn nguồn tin từ Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết ba người trong đường dây cờ bạc trực tuyến liên quan đến tướng lĩnh công an và ông “trùm” Phan Sào Nam đã bị công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, bắt tạm giam.

Theo đó, Nguyễn Doãn Nghĩa (50 tuổi, ở Cẩm Nam, TP.Hội An, Quảng Nam) và Lê Hiếu Đức (28 tuổi, ở Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) đã bị bắt giữ để điều tra về tội “tổ chức đánh bạc”.

Trước đó, ngày 12/10, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã khởi tố Trần Đình Quảng (37 tuổi, ở Núi Thành, Quảng Nam) cùng về hành vi trên.

Công an cho biết ba người là đại lý cấp 2 trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ do Phan Sào Nam cầm đầu. Những người này trong các năm từ 2015 đến 2017, đã giao dịch số tiền Rik có giá trị hàng tỉ đồng với hàng trăm tài khoản đánh bạc để hưởng phần trăm chênh lệch.

Việc bắt ba người trên nằm trong giai đoạn 2 của vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm phạm tội “sử dụng mạng internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “tổ chức đánh bạc”, “đánh bạc”, “mua bán trái phép hóa đơn”, “rửa tiền”, “lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ”, xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh, thành.

Đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC), cầm đầu hoạt động từ 18.4.2015, đến tháng 8.2017 thì bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá. Đường dây gồm 25 đại lý cấp 1, 5.877 đại lý cấp 2.

Tại giai đoạn một, cơ quan tố tụng xác định dưới sự “bảo kê” của hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, đường dây cờ bạc của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam đã thu hút hơn 43 triệu tài khoản, với doanh thu bất chính hơn 10.000 tỷ đồng.

Qua đó, ông Phan Văn Vĩnh bị kết án 9 năm tù, ông Hóa nhận 10 năm tù; Dương bị phạt 9 năm tù, Nam lĩnh 5 năm tù. Ngoài ra, cựu Chánh thanh tra Bộ TT&TT Đặng Anh Tuấn cũng bị phạt 34 tháng cải tạo không giam giữ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.