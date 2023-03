Bellaire được bầu chọn là thành phố giầu có đứng hạng nhì tại Texas

Trong một chỉ dấu cụ thể cho thấy Houston là một thành phố đang bùng phát mạnh, người ta có thể nhìn thấy đến 2 thị xã tại địa phương đã được nêu tên trong danh sách những thành phố giầu có nhất tại nước Mỹ. Đó là Bellaire ở phía tây nam được xếp hạng 2 và Pearland ở phía nam của Houston được xếp hạng 20 trong danh sách vừa được cung cấp bởi cơ quan HomeSnacks.com, một văn phòng chuyên đánh giá xếp hạng các thành phố, tỉnh hạt và tiểu bang trên toàn quốc trong vòng hơn 10 năm qua, dựa theo những dữ liệu của nhiều cơ quan chính phủ như Tổng Nha Dân Số Hoa Kỳ, cơ quan FBI, tổ chức OpenStreetMaps và nhiều nguồn xuất xứ khác. Trang website của tổ chức này đã so sánh tất cả khoảng 355 thị xã với dân số ít nhất trên $5,000 người.

Vào năm ngoái, Bellaire được xếp hạng 4 và nay được đôn lên vị thế số 2, với những chỉ số tốt đẹp như đồng lương cho cư dân trong vùng ở mức trung vị (median) là $211,202 / năm, cùng với nhiều dấu hiệu giầu có khác. Chi phí sinh sống ở Bellaire cũng mắc mỏ và cao hơn những nơi khác với giá trung vị mỗi căn nhà vào khoảng $829,400 và chỉ số về giáo dục và nhà cửa đạt mức tốt đẹp tối đa là 10 điểm. Ngoài ra, tỉ lệ tội phạm tại đây cũng đã tụt giảm, và thấp hơn 20% so với tỉ lệ trung bình trên toàn quốc.

Với thị xã Pearland, mức thu nhập của cư dân ở mức trung vị là $107.941, với giá trung vị các căn nhà vào khoảng $260,300. Thị xã này cũng đạt mức tốt đẹp tối đa về sự đa dạng là 10 điểm, và tỉ lệ tội phạm cũng tụt giảm hơn 34% so với tỉ lệ trung bình trên toàn quốc.

Còn thị xã giầu có nhất tại Texas là thị xã Southlake, thuộc ngoại ô của Dallas, cũng đứng đầu danh sách của HomeSnacks trong hai năm liên tiếp, với mức thu nhập của cư dân mức trung vị là $239,833 cùng với tỉ lệ thất nghiệp chỉ có 2.2%, và giá nhà ở mức trung vị là $697,000.