Ben Affleck đóng Batman trong “Aquaman 2”

Tài tử Ben Affleck trở lại Vũ trụ Điện ảnh DC với vai Batman trong “Aquaman and The Lost Kingdom”.

Jason Momoa – vai nam chính trong phần hai của “Aquaman” – đăng bức ảnh chụp chung với Ben Affleck trên trang cá nhân và viết: “Bruce (Batman) và Arthur (Aquaman) đoàn tụ! Tôi yêu và nhớ bạn”.

Ben Affleck được mời đóng Batman từ năm 2013, giữ vai chính trong hai dự án “Batman v Superman: Dawn of Justice” và “Justice League” của đạo diễn Zack Snyder. Anh cũng xuất hiện với tư cách diễn viên khách mời trong Suicide Squad. Các tác phẩm đều bị giới phê bình đánh giá thấp. Tài tử bị nhận xét diễn cứng và kém Christian Bale – người thủ vai này trước anh.

Đầu năm ٢٠١٩, Ben Affleck chia tay vai diễn và nói sẽ không quay trở lại. Theo Screenrant, lý do khiến diễn viên ngừng hợp tác Warner Bros. là áp lực khi đóng nhân vật siêu anh hùng nổi tiếng bậc nhất của hãng. Anh tiết lộ rời dự án vì lúc đó nghiện rượu và nghĩ không đủ sức bảo đảm hoàn thành vai diễn. Tài tử cũng rút khỏi phim riêng về nhân vật, từng dự trù do anh đóng chính, đạo diễn kiêm viết kịch bản. Sau đó, Robert Pattinson được chọn thay thế, đạo diễn Matt Reeves tiếp nhận dự án.

Bên cạnh “Aquaman and The Lost Kingdom”, Ben Affleck cũng sẽ xuất hiện trong dự án “The Flash”, dự trù ra rạp năm 2023. Đạo diễn Andy Muschietti thuyết phục Warner Bros. tuyển lại diễn viên vì nghĩ nhân vật của anh đóng vai trò quan trọng trong kịch bản. Theo ông, vai của Affleck được xem là “Batman gốc” trong vũ trụ điện ảnh DC. Yếu tố này ảnh hưởng lớn tới nội dung dự án mới. Trong các phim trước, Flash từng chiến đấu cùng Batman của Affleck nên nếu chọn người khác sẽ khiến phim thiếu mạch lạc. Ông cho rằng sự phối hợp ăn ý giữa Affleck và Ezra Miller có thể đem đến hiệu ứng cảm xúc đặc biệt.

Ben Affleck, sinh ngày 15/8/1972, là diễn viên, nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch gia người Mỹ. Anh từng đóng chính trong loạt phim “The Voyage of the Mimi” (1984) của đài PBS. Hiện tại, anh là ngôi sao hạng A tại Hollywood, góp mặt trong nhiều phim lớn như Argo, Gone Gir