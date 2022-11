Ben Affleck và Matt Damon ra mắt công ty sản xuất phim

Ben Affleck và Matt Damon cùng hợp tác kinh doanh điện ảnh khi thông báo vào ngày 20/11 rằng họ đang thành lập một công ty sản xuất phim có tên là Artists Equity với sự yểm trợ của RedBird Capital Partners. Nhà đầu tư truyền thông RedBird được cho là đã cam kết tài trợ ít nhất 100 triệu Mỹ kim cho công ty này.

Ben Affleck nói về việc thành lập công ty sản xuất phim Artists Equity với Matt Damon: “Tôi đang ở giai đoạn cuộc đời có đủ kinh nghiệm, sự tự tin”.

Ben Affleck (50 tuổi) giữ vị trí Tổng giám đốc công ty có trụ sở tại Los Angeles (Mỹ), trong khi Matt Damon (52 tuổi) làm Giám đốc sáng tạo. Michael Joe, cựu Chủ tịch STX Films và cựu Phó chủ tịch điều hành Universal Pictures phụ trách Giám đốc điều hành.

Ben Affleck cho biết trong một thông cáo báo chí: “Artists Equity được hình thành từ niềm đam mê lâu năm của Matt và tôi với nghệ thuật thứ bảy để kể những câu chuyện. Mong muốn chung của chúng tôi là giúp những người sáng tạo thực hiện được ước mơ của họ, như chúng tôi đã may mắn làm được trong suốt sự nghiệp của mình”.

Affleck cũng tiết lộ rằng anh và Damon “mong muốn được làm việc cùng nhau để trao quyền cho những bộ óc sáng tạo hiện tại và tương lai trong ngành công nghiệp giải trí”.

Ben Affleck và Matt Damon từng đoạt giải Oscar “Kịch bản gốc hay nhất” vào năm 1998 khi cùng viết “Good Will Hunting” – phim mà họ đóng vai chính. Affleck đã đạo diễn các phim như The Town, Live By Night và Argo (giành giải Oscar Phim hay nhất năm 2013). Damon và Affleck gần đây đóng chung với nhau trong The Last Duel ra rạp năm ngoái.

Cả hai ngôi sao hiện đang thực hiện một phim thể thao về hành trình của Nike ký kết hợp đồng với Michael Jordan, có sự tham gia diễn xuất của Viola Davis, được đạo diễn bởi Affleck, người đồng viết kịch bản với Damon. Dự trù ​​phim này sẽ là bản phát hành đầu tiên của Artists Equity vào năm tới.

Ben Affleck nói với The New York Times về việc đảm nhận cương vị mới, tiết lộ rằng anh nhận ra “mọi người kéo tôi sang một bên và nói, bạn biết đấy, bạn sẽ chịu rất nhiều áp lực với hàng núi công việc. Nhưng tiếc nuối duy nhất của tôi là không làm điều này sớm hơn. Tôi đang ở đúng giai đoạn của cuộc đời có đủ kinh nghiệm và sự tự tin”..