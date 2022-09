Bệnh gout ngày một gia tăng trong số những người trẻ

London, Anh quốc: Theo bản tin của báo Daily Mail trong ngày thứ ba 20 tháng 9, thì số người Anh bị bệnh gout (thống phong) đã gia tăng mạnh.

Anh Harry Tyndall năm nay 27 tuổi và trong một sáng thức giấc, bỗng thấy chân phải bị đau buốt.

Anh Tyndall nói là đây là cơn đau khủng khiếp nhất và anh ta nghĩ là anh ta bị gẫy bàn chân vì anh không đi được.

Nhưng sau khi được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ đã cho biết là anh Tyndall bị bệnh thống phong.

Bệnh thống phong trước đây chỉ xảy ra cho những người lớn tuổi, nhưng bây giờ sau thời đại dịch covid, số người trẻ bị bệnh thống phong lại gia tăng.

Theo các giới chức y tế của nước Anh thì số người bị bệnh thống phong và phải vào bệnh viện điều trị đã tăng lên rất cao, vì một số đã ăn uống không kiêng cữ và không tập thể dục trong thời gian 2 năm, bị cách ly vì covid.

Số bệnh nhân bị thống phong và phải vào các bệnh viện ở nước Anh đã gia tăng 20 phần trăm trong vòng 3 năm qua.

Theo tổ chức từ thiện Arthritis UK thì hiện có 1.5 triệu người Anh bị bệnh thống phong.

Theo bác sĩ Alastair Dickson, của tổ chức UK Gout Society thì một phần những người bị bệnh thống phong là do di truyền: bố mẹ bị thì con cái cũng có nguy cơ , nhưng một phần lớn vẫn do là uống rượu quá mức và ăn những thức ăn không bổ dưỡng.

Một bản khảo cứu khác được đăng tải trên tạp chí y khoa the Journal of the American Medical Association thì những người bị bệnh thống phong có nguy cơ bị bệnh đau tim hay bị đột quỵ ( stroke) trong vòng 4 tháng sau.

Nguyên nhân gây bệnh thống phong là do sự tích tụ acid uric trong máu và trong các tế bào, đã tiết ra một chất gây đau đớn gọi là purines. Bệnh gout xảy ra khi thận không bài tiết hết acid uric ra ngoài cơ thể.

Muốn ngăn ngừa bệnh thống phong thì theo Cleveland Clinic:

-Uống nhiều nước hàng ngày giúp thận lọc bớt acid uric

– Tập thể dục thường xuyên và tìm cách duy trì cân lượng không bị mập.

-Những loại thực phẩm không nên ăn nhiều vì có nhiều acid uric: uống rượu giới hạn, tránh ăn nhiều thịt đỏ như thịt bò và những bộ phận như là tim gan..

Không ăn nhiều những hải sản có vỏ, gravy. Tránh uống những loại nước hay thực phẩm có đường fructose như là nước cola. Tránh ăn nhiều những chất đạm từ động vật..

Tóm lại không nên ăn quá nhiều những thực phẩm được nêu ở trên.