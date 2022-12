Bệnh viện nhi đồng Calgary phải thiết lập thêm xe kéo để chữa trị cho số trẻ em bị cúm gia tăng

Calgary: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ hai ngày 28 tháng 11, cơ quan y tế tỉnh bang Alberta sẽ cho thiết lập những xe kéo (trailer) có máy sưởi, tại sân đậu xe của bệnh viện nhi đồng thành phố Calgary, để có đủ chỗ cho số trẻ em bị cúm, bị bệnh RSV đang gia tăng.

Cũng theo bản tin của cơ quan y tế tỉnh bang Alberta, thì những chiếc xe kéo này sẽ bắt đầu nhận bệnh nhân từ đầu tháng 12 sắp đến.

Theo các giới chức y tế tỉnh bang Alberta thì số bệnh nhân trẻ em bị bệnh cúm hay RSV và phải vào nằm trong hai bệnh viện Calgary và Edmonton, đã gia tăng gấp đôi, so với số bệnh nhân ở những lúc bình thường.

Bắt đầu từ giữa tháng 11 cho đến nay, số trẻ em được cha mẹ đem đến những phòng cấp cứu các bệnh viện nhi đồng, trong tỉnh bang Alberta lên đến trên 300 em một ngày, so với con số trẻ em được đưa đến phòng cấp cứu ở những lúc bình thường ở tỉnh bang này từ 180 em lên đến 220 em.

Theo bản nhắn tin của cơ quan y tế tỉnh bang Alberta thì cơ quan này trấn an những bậc cha mẹ là cho dù các trẻ em được nhận vào nằm trong các trailer, nhưng chúng vẫn được chăm sóc chu đáo như là trong phòng cấp cứu bình thường.

Trong khi số trẻ em bị nhiễm cúm và bệnh RSV gia tăng, thì tân thủ hiến tỉnh bang Alberta, bà Danielle Smith đã ra lệnh cấm, không cho học sinh được đeo khẩu trang khi đến trường?