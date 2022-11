Beyonce dẫn đầu đề cử Grammy 2023

Có nhiều dự đoán Beyonce và Adele là ứng viên sáng giá cạnh tranh các giải quan trọng của Grammy 2023.

Trong danh sách các nghệ sĩ và tác phẩm nhận đề cử mùa giải mới, công bố tối 15/11, Beyonce dẫn đầu khi có tên ở 9 hạng mục. Cô san bằng kỷ lục người nhận nhiều đề cử Grammy nhất (88 lần) của chồng cô – ca sĩ Jay-Z.

Rapper Kendrick Lamar xếp sau với 8 đề cử. Adele và Brandi Carlile đồng hạng với 7 đề cử.

Trong đó, Beyonce và Adele đều có tên ở các hạng mục lớn như bản thu, ca khúc hay album của năm. “Họa mi nước Anh” có màn tái xuất ấn tượng cùng album phòng thu thứ tư “30” và phim âm nhạc “Adele One Night Only”. Beyonce gây chú ý năm qua với album thứ bảy “Renaissance” và ca khúc “Be Alive” (nhạc phim King Richard).

Nhà báo Lisa Respers France của CNN nhận xét danh sách đề cử gợi nhớ Grammy 2017, khi Beyonce và Adele cùng cạnh tranh những hạng mục quan trọng nhất. Khi đó Adele thắng 5 giải, bao gồm Album hay nhất cho 25. Beyonce đoạt 2 giải – MV hay nhất cho Formation và Album urban contemporary xuất sắc cho Lemonade. Trong phần phát biểu, Adele cho biết đã bầu chọn cho Beyonce và nói album Lemonade là một kiệt tác. Beyonce khóc vì xúc động trước những lời khen của ca sĩ người Anh.

Danh sách đề cử năm nay được nhận xét có nhiều bất ngờ. Bản hit Abcdefu của ca sĩ Gayle (sinh năm 2004) góp mặt trong hạng mục “Bài hát của năm”. Tuy nhiên, giọng ca người Mỹ không có tên tại các giải thưởng khác.

Nhóm nhạc Nam Hàn BTS lần đầu có nhiều hơn một đề cử tại Grammy. Nhóm nhạc góp mặt ở hai hạng mục gồm: Màn thể hiện nhạc pop do bộ đôi/nhóm xuất sắc cho ca khúc My Universe cùng Coldplay và MV xuất sắc cho Yet To Come. Ba thành viên RM, J-Hope, Suga nhận đề cử “Album của năm” vì tham gia sáng tác một ca khúc trong album Music of The Spheres của Coldplay.

Lễ trao giải Grammy lần 65 sẽ diễn ra vào ngày 5/2/2023 tại Los Angeles (Mỹ). Những năm gần đây, sự kiện vướng nhiều ồn ào về vấn đề chấm giải cũng như bê bối nội bộ. Năm 2021, The Weeknd tức giận khi không nhận được đề cử nào dù album thành công và nhận nhiều lời khen từ giới phê bình. Đội ngũ của nam ca sĩ cho rằng việc ban tổ chức Grammy loại anh là một hành động trả thù. Ca sĩ Canada nhận lời biểu diễn tại sự kiện Super Bowl, diễn ra ngay sát lễ trao giải. Sau The Weeknd, nhiều ngôi sao như Justin Bieber, Drake… cũng chỉ trích chương trình.