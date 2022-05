Nếu bạn đang kiếm tìm một món ăn nhìn bắt mắt và ngon miệng cho bữa tiệc gia đình cuối tuần thì đừng nên bỏ lỡ công thức Bò sốt me bơ đậu phộng ngon “thần sầu” này. Với công thức sốt me bơ đậu phộng chuẩn vị chua ngọt bùi béo, khi kết hợp thịt bò với các loại rau nấm khiến hương vị của thịt bò và rau củ được tôn lên rất nhiều. Ngoài ra còn có thêm một chút bơ thơm nức mũi được xào chung với thịt và sốt trên bếp nóng hổi, chấm chung với bánh mì giòn giòn là bao no bao ngon luôn.

Nguyên liệu:

800 gram thịt bò

400 gram nấm kim châm

400 gram rau muống

2 củ cà rốt

2 củ hành tây

2 trái ớt sừng

50 gram tỏi

100 gram bơ

200 gram nước cốt me

150 gram đậu phộng rang

150 gram bơ đậu phộng

100 gram sốt tương đen

50 gram đường

50 ml nước mắm

15 gram tỏi bằm

15 gram sả bằm

15 gram hành tím bằm

10 gram ớt bằm

2 muỗng canh dầu ăn

Cách làm:

Làm sốt me bơ đậu phộng:

Làm nóng 2 muỗng canh dầu ăn, cho tỏi bằm, hành tím bằm, sả bằm, ớt bằm vào phi thơm. Tiếp theo cho đậu phộng rang xay nhuyễn vào xào cho nóng lên và dậy mùi thơm. Nêm vào đây 200 gram nước cốt me, 150 gram bơ đậu phộng, 100 gram tương đen ăn phở, 50 gram đường, 50 ml nước mắm khuấy đều, đun sôi 5 phút rồi tắt bếp.

Đây là món Bò sốt me bơ đậu phộng nên ngoài sốt ra thành phần không thể thiếu khác chính là thịt bò. Thịt bò chuẩn bị thịt bò phi lê cắt thành những lát thật mỏng. Ngoài ra còn có những loại rau ăn kèm như nấm kim châm, rau muống, cà rốt, hành tây, tỏi, ớt sừng.

Dọn tất cả nguyên liệu cho bữa “đại tiệc” thịt bò ra mâm, nhớ chuẩn bị 1 chiếc bếp cồn (hoặc bếp gas) và 1 chiếc chảo. Cho bơ lạt và tỏi tép lên chảo, đun cho chảy bơ thì lần lượt cho thịt bò và các loại rau vào, rưới sốt me bơ đậu phộng lên trên, đun sôi sốt cho chín rau và thịt rồi thưởng thức thôi.

Món này ăn nóng là ngon nhất, kẹp thịt và rau với bánh mì rồi chấm vào sốt đang sôi trên bếp. Ăn đến đâu cho bò và rau lên xào đến đó, tránh để lâu trên bếp bò sẽ bị dai và rau bị yểu. Có thể đập thêm trứng gà vào chảo để tăng độ béo và hấp dẫn của món ăn. Thịt bò ngọt thấm trong sốt me bơ đậu phộng béo béo chua chua, các loại rau giòn dai hòa quyện với nhau khiến món ăn hấp dẫn khó cưỡng. Hãy trổ tài cho gia đình vào dịp cuối tuần này nhé, bạn sẽ không thất vọng với những gì mà món ăn này mang lại..