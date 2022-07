Bổ sung collagen bằng những thực phẩm hằng ngày

Càng lớn tuổi, lượng collagen được sản xuất trong cơ thể ngày càng sụt giảm. Điều đó khiến làn da bị lão hóa và gương mặt sẽ là nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

Bổ sung collagen trực tiếp bằng những thực phẩm hằng ngày là cách đơn giản và ai cũng thực hiện được.

“Chế độ ăn uống đóng một vai trò to lớn đáng ngạc nhiên đối với vẻ ngoài và sự trẻ trung của làn da, và tất cả đều nhờ collagen.” – (krista goncalves)

Trong các bữa ăn hằng ngày, cơ thể sẽ nạp protein và được chuyển hóa thành một dạng collagen sinh học. Việc bổ sung collagen bằng các món ăn hằng ngày được cho là cách hiệu quả và an toàn nhất cho cơ thể.

Các món ăn giúp bổ sung collagen

Nước hầm xương

Xương được cấu tạo từ các mô liên kết và chứa nhiều khoáng chất giúp sản sinh collagen tự nhiên trong cơ thể. Trong nước hầm xương còn chứa canxi, magie, photpho, collagen, chondroitin, glucosamine và nhiều chất dinh dưỡng khác tốt cho cơ thể. Thêm nước hầm xương vào chế độ ăn hằng ngày để mang lại hậu quả kỳ diệu cho làn da và xương khớp về lâu dài.

Gà

Trong thịt gà chứa rất nhiều mô liên kết, chứa nhiều collagen ở phần ức và lườn gà. Khi chế biến thịt gà, chỉ nên chọn những vùng không chứa da vì da gà chứa nhiều loại chất béo độc hại, protein trong gà sẽ chuyển hóa thành các axit amin giúp thúc đẩy tái tạo collagen, phục hồi cấu trúc da và cải thiện các nếp nhăn. Không chỉ tốt cho làn da, cổ và sụn gà cũng giúp điều trị và phục hồi xương khớp.

Lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng chứa ít calorie và nhiều proline, một trong những loại axit amin cần thiết để sản xuất collagen trong cơ thể. Trứng gà chứa những chất thúc đẩy sản sinh collagen như vitamin B, vitamin E, axit amin và lưu huỳnh. Trứng là thực phẩm dễ tìm và dễ chế biến nhưng chỉ nên ăn 3 trứng một tuần để bảo vệ sức khỏe.

Trái cây họ cam chanh

Vitamin C giúp tăng cường sản xuất collagen rất nhiều, các loại trái cây có múi như: cam, quýt, bưởi, chanh đều chứa một lượng lớn vitamin C tốt cho cơ thể. Không chỉ sản xuất collagen cho cơ thể, vitamin C trong trái cây còn giúp da sáng khỏe, mờ các vết thâm trên làn da. Bổ sung vitamin C còn giúp tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ đường tiêu hóa rất tốt.

Tỏi

Ngoài việc tăng hương vị trong các món ăn, tỏi còn giúp thúc đẩy cơ thể sản xuất collagen. Tỏi chứa chất xơ, vitamin A, B1, B2, C, B9, kẽm, và khoáng chất selen giúp làm chậm quá trình lão hóa cơ thể và làn da. Ngoài ra, tỏi có hàm lượng lưu huỳnh cao giúp tổng hợp và ngăn ngừa sự phân hủy collagen.

Đậu

Trong các loại đậu có chứa từ 35-55% lượng protein và chứa các axit amin cần thiết trong quá trình tổng hợp collagen. Đối với đậu nành và các thực phẩm từ đậu nành như đậu hũ, sữa đậu nành… còn chứa hàm lượng lớn hoạt chất genistein, có khả năng kích thích sản xuất collagen tự nhiên, ngăn ngừa lão hóa và bảo vệ làn da khỏi tia UV của ánh nắng mặt trời.

Gân bò

Gân bò là một trong những món ăn chứa nhiều collagen nhất, đến tận 42% trong mỗi phần gân bò. Từ đó gân bò giúp bổ sung dưỡng chất và rất tốt cho tóc, móng và làn da.

Hạt điều

Hạt điều có thể là một thức ăn vặt tốt cho sức khỏe, Trong thành phần của hạt điều có rất nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như protein, lipid, carbohydrate, các khoáng chất như phốt-pho, magiê, canxi, sắt, kẽm, đồng. Những chất dinh dưỡng này đều đóng vai trò quan trọng trong tái tạo collagen.

Lưu ý khi bổ sung collagen bằng thực phẩm

Đường có thể phá hủy collagen

Đường là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến việc collagen bị phá hủy, gây đỏ và kích ứng trên da. Đường còn có thể làm suy giảm elastin và collagen, đây là những protein chính tạo nên sự mềm mịn, căng bóng của da.

Carb tinh chế khiến sản xuất collagen chậm

Bánh quy, bánh mì, mì ống, bánh nướng, sirup…là carb tinh chế gây hại cho phân tử collagen. Thành phần của các thực phẩm này chứa hàm lượng tinh bột và protein cao góp phần gia tăng sự hình thành AGEs, và khiến các sợi elastin bị đứt gãy đồng thời phá hủy collagen. Gây nên tình trạng xệ da, hình thành các nếp nhăn trên gương mặt.

Thức uống có cồn phá hủy collagen

Chất chống ôxy hóa quan trọng nhất cho cơ thể – Vitamin A bị mất đi khi cơ thể tiêu thụ các loại đồ uống chứa cồn. Việc sử dụng các đồ uống có cồn còn khiến hình thành các gốc ôxy tự do khiến phá hủy tế bào da và các sợi collagen yếu đi và đứt. Thậm chí, đồ uống có cồn còn làm mất sức đề kháng của da khiến da dễ trở nên nhạy cảm.