Bộ trưởng công an VN muốn Châu Âu giúp bảo vệ an ninh mạng

Bộ trưởng Công an VN Tô Lâm nói Việt Nam muốn được EU giúp tăng cường bảo vệ an ninh mạng, đồng thời đánh giá cao những hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực này nhất là từ sau khi Hiệp định Tự do Thương mại EU – Việt Nam (EVFTA) đi vào hiệu lực hồi tháng tám năm ngoái.

Theo truyền thông Nhà nước VN, trong cuộc gặp với ông Gunnar Wiegand – Giám đốc điều hành khu vực Châu Á Thái Bình Dương thuộc Cơ quan Đối ngoại của EU – hôm 27/4, Bộ trưởng Tô Lâm nói rằng trong quá trình xây dựng Luật An ninh mạng và các quy định có liên quan, Việt Nam đã nhận được những tham vấn và chia sẻ của EU liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Người đứng đầu Bộ Công An VN mong muốn sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ về kinh nghiệm của EU trong lĩnh vực hạ tầng và chia sẻ dữ liệu qua biên giới, bảo vệ các dữ liệu quan trọng.

Luật An ninh mạng của Việt Nam đi vào hiệu lực vào đầu năm 2019 là một luật gây nhiều tranh cãi và đã bị các cơ quan nhân quyền quốc tế, chính phủ Mỹ và EU chỉ trích là có thể được dùng để bóp nghẹt những tiếng nói chỉ trích Chính phủ một cách ôn hoà.