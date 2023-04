Bộ tư pháp Hoa Kỳ buộc tội 18 nghi can trong đó có nhiều bác sĩ, trong vụ gian lận 490 triệu Mỹ kim tiền tài trợ đại dịch covid.

Los Angeles: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 21 tháng 4, Bộ tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc 18 nghi can ỡ 9 tiểu bang Hoa Kỳ về những âm mưu lừa đảo,liên quan đến những chương trình trợ giúp tài chánh của chính quyền Mỹ trong thời gian có đại dịch covid.

Các bị cáo đã bị buộc những tội danh lừa đảo, lấy tiền của chính quyền liên bang mà số tiền khai gian này lên đến 490 triệu Mỹ Kim.

Các cơ quan an ninh đã tịch thu khoảng 16 triệu Mỹ Kim tiền mặt từ các bị cáo và hai trong số các nhóm lừa đảo này bị bắt giữ ở quận Cam, tiểu bang California.

Theo ông Merrick Garland, bộ trưởng tư pháp thì “Bộ Tư pháp sẽ không dung thứ cho những kẻ lợi dụng đại dịch để trục lợi và ăn cắp tiền của người đóng thuế. ”

Tại Quận Cam tiểu bang California, một bác sĩ y khoa đã bị buộc tội vì cáo buộc dàn dựng một vụ gian lận trị giá khoảng 230 triệu Mỹ Kim trong chương trình tài trợ covid cho những người không có bảo hiểm y tế.

Bác sĩ Hao Dinh, 63 tuổi, ở Newport Coast, bị tố cáo là người đã khai gian những dịch vụ y tế cung cấp cho những người không có bảo hiểm. Văn phòng y tế của bác sĩ Đinh bị tố cáo là đã gian lận hơn 100 triệu Mỹ kim trong thời gian từ tháng 11 năm 2020 cho đến tháng 2 năm 2022.

Sau khi bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 4, bác sĩ Đinh đã được tại ngoại hầu tra, sau khi đóng 7 triệu Mỹ kim tiền thế chân.

Ông sẽ phải ra tòa vào ngày 22 tháng 5 sắp đến.

Nếu bị buộc tội, bác sĩ Đinh có thể bị án tù lên đến 50 năm?

Hai nghi can khác bị buộc tội tài trợ cho việc gian lận của bác sĩ Đinh là Matthew Hoang Hồ, 65 tuổi ở tiểu bang Florida, và Hang Trinh Định, năm nay 64 tuổi ở Lake Forest, tiểu bang California.

Nghi can Hồ đã bị bắt giữ và cảnh sát đang truy lùng nghi can Hang Trinh Định, mà người này cũng là chị của bác sĩ Định.